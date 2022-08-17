خفايا وأبعاد عودة العلاقات بين إسرائيل وتركيا

- Advertisement -

وطن- كشف رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، عن عودة كاملة للعلاقات التركية الإسرائيلية، في أعقاب اتصال هاتفي بين “لابيد” والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويأتي ذلك بعد سنوات من التوتر بين أنقرة وحكومة الاحتلال.

لابيد يعلن عن عودة كاملة للعلاقات بين إسرائيل وتركيا

وقال “لابيد” في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ” تويتر”: “بعد حديثي مع الرئيس أردوغان قررت إسرائيل وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين بلدينا.”

Following my conversation with President @RTErdogan, Israel & Türkiye have decided to restore full diplomatic ties between our nations, including returning ambassadors. This will contribute not only to deepening our bilateral ties, but to strengthening regional stability. 🇮🇱 🇹🇷 — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 17, 2022

وتابع أن عودة العلاقات ستشمل أيضا “عودة السفراء بين تركيا ودولة الاحتلال”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا لن يسهم فقط في تعميق العلاقات الثنائية، ولكن في تعزيز الاستقرار الإقليمي –حسب زعمه-.

وعلقت صفحة ” إسرائيل بالعربية” مؤكدة الأمر: “إسرائيل وتركيا تقرران إعادة تبادل السفيرين وذلك في اعقاب الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء يائير لابيد والرئيس التركي أردوغان.”

واستدركت مستشهدة بما قاله “لابيد” بأن إستئناف العلاقات مع تركيا يشكل “ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقصادية هامة جدا لمواطنينا. سنمضي في تعزيز مكانة إسرائيل في العالم.”

“تركيا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية”

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، إن تركيا “لن تتخلى عن القضية الفلسطينية” على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي: “لن نتخلى عن القضية الفلسطينية بعد إعلان إسرائيل عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين وعودة السفيرين اللذين استدعيا عام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة.”

تحسين العلاقات الدبلوماسية

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لتركيا. في آذار/مارس في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

وقام وزير الخارجية التركي أيضا بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية أيار/مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

تعاون عسكري بين تركيا واسرائيل

وبموازاة العلاقات الديبلوماسية شهد التعاون العسكري بين البلدين تعاونا مطردا أسفر عن تحديث طائرات فانتوم إف-4 وإف-5 التركية، وتحديث 170 دبابة من دبابات إم60 إيه1 التركية، إضافة إلى صفقة صواريخ صواريخ بوب آي 1 وبوب آي2.

ونصت اتفاقية بين البلدين على تبادل الطيارين 8 مرات سنويا، بما سمح للطيارين الإسرائيليين بممارسة “التحليق بعيد المدى فوق الأراضي الجبلية” في ميدان نيران قونية التركي.

بينما يسمح للطيارين الأتراك بالتدريب في ميدان الرماية بالكمبيوتر الإسرائيلي في مطار نيفاتيم.

طعنة في ظهر الفلسطينيين

ولاقى خبر إعادة العلاقات بين الكيان الإسرائيلي وتركيا ردود فعل وتعليقات مختلفة بين من دعم هذه الخطوة، ومن رأى أنها طعنة في ظهر الفلسطينيين الذين يتعرضون للإعتداءات المستمرة والقتل والتدمير متسائلين عن أبعادها وتوقيتها.

وفي هذا السياق علق الكاتب المحلل السياسي “جمال سلطان”، بأن العلاقات بين تركيا وإسرائيل لا تحتاج إلى “تطبيع”. فهي طبيعية وراسخة ومتشعبة منذ 73 سنة ، عبر حكومات عسكرية ومدنية متعاقبة، وفق وصفه.

وأضاف أن أردوغان ورث هذه التركة، لم ينشئها، وكثيرا ما تصادم معها وقطعها ويتعامل معها بندية لتقليص مخاطرها على مصالح بلده، وحماية الحقوق التاريخية لفلسطين وشعبها.

العلاقات بين تركيا وإسرائيل لا تحتاج إلى "تطبيع" ، هي طبيعية وراسخة ومتشعبة منذ 73 سنة ، عبر حكومات عسكرية ومدنية متعاقبة ، اردوغان ورث هذه التركة ، لم ينشئها ، وكثيرا ما تصادم معها وقطعها ، ويتعامل معها بندية لتقليص مخاطرها على مصالح بلده ، وحماية الحقوق التاريخية لفلسطين وشعبها — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 9, 2022

وعبر صاحب حساب “الرادع المغربي” عن اعتقاده بأن التطبيع مع الصهاينة خيانة سواءً كانت من موقف قوة او ضعف.

وأردف:”نتمنى أن نرى القيادة التركية تعيد النظر في هذه العلاقات فتركيا اقوي من أن تحتاج لكيان محتل يعتمد على المساعدات الأمريكية.”

الاستمرار في التطبيع مع الصهاينه خيانة سواءً كانت من موقف قوة او ضعف نتمنى ان نرى القيادة التركية تعيد النظر في هذه العلاقات فتركيا اقوى من ان تحتاج لكيان محتل يعتمد على المساعدات الامريكية pic.twitter.com/q99THf6HHv — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) March 9, 2022

بينما رأى آخر أن “الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن الاستقرار من الخارج.

واستدرك بنبرة تساؤل:”ماذا عن الاستقرار الداخلي ومعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين.. نتيجة رفض رؤساء إسرائيل السلام مع الفلسطينيين لاستمرار سرقة أراضيهم وممتلكاتهم وبناء المستوطنات عليها “.

ههههههههههههههههههههه

الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن الاستقرار من الخارج 😂😂

ماذا عن الاستقرار الداخلي ومعاناة الإسرائيلين والفلسطينين نتيجه رفض رؤساء إسرائيل السلام مع الفلسطينين لإستمرار سرقة أراضيهم وممتلكاتهم وبناء المستوطنات عليها …. — hadi Allababidi (@AllababidiHadi) August 17, 2022

وعقب “د.فايز أبو شمالة”:” بعد أن أظهر كفاءة عالية في ذبح الفلسطينيين في غزة ونابلس وجنين، ارتفعت أسهم حزب رئيس الوزراء “يائير لبيد” في استطلاعات للرأي.”

وأضاف أن حزب “يش عتيد” حصل على 25 مقعداً، وكانت استطلاعات الرأي تعطيه 20 مقعداً فقط.

وتابع :”مزيداً من ذبح الفلسطينيين، سيضمن لابيد رئاسة الوزراء لأربع سنوات قادمة”.

بعد أن أظهر كفاءة عالية في ذبح الفلسطينيين في غزة ونابلس وجنين، ارتفعت أسهم حزب رئيس الوزراء يائير لبيد في استطلاعات للرأي

فقد حصل حزب يش عتيد على 25 مقعداً، وكانت استطلاعات الرأي تعطي يش عتيد 20 مقعداًَ فقط

مزيداً من ذبح الفلسطينيين، سيضمن لابيد رئاسة الوزراء لأربع سنوات قادمة. — د.فايز أبو شمالة (@fayez2013851) August 12, 2022

وكان وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، أكد أيضا أخبار إعادة تبادل السفراء بين تركيا وإسرائيل.

وقال في تصريحات صحفية: “قررنا إعادة تبادل السفراء مع إسرائيل، وتعيين سفير لنا في تل أبيب. سيتم الإعلان عن الأسماء وبدء العملية رسميا.”