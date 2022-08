خفايا وأبعاد عودة العلاقات بين إسرائيل وتركيا

وطن- كشف رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، عن عودة كاملة للعلاقات التركية الإسرائيلية، في أعقاب اتصال هاتفي بين “لابيد” والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ويأتي ذلك بعد سنوات من التوتر بين أنقرة وحكومة الاحتلال.

وقال “لابيد” في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ” تويتر”: “بعد حديثي مع الرئيس أردوغان قررت إسرائيل وتركيا إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين بلدينا.”

Following my conversation with President @RTErdogan, Israel & Türkiye have decided to restore full diplomatic ties between our nations, including returning ambassadors.

This will contribute not only to deepening our bilateral ties, but to strengthening regional stability. 🇮🇱 🇹🇷

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 17, 2022