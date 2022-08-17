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رياضة

حكيم زياش مطلوب في مانشستر يونايتد ولكن بشرط وحيد!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مانشسر يونايتد مهتم بالتعاقد مع حكيم زياش watanserb.com
حكيم زياش لاعب تشيلسي
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وطن – يقترب النجم حكيم زياش ذو الأصول المغربية من الرحيل في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي عن نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد سقوطته من حسابات خيارات المدرب الألماني توماس توخيل هذا الموسم.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن نادي مانشستر يونايتد مهتم في الحصول على خدمات أسد الأطلس المغربي زياش هذا الصيف.

شرط مانشستر يونايتد للتعاقد مع حكيم زياش

وأضافت الصحيفة، ” مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض رسمي إلى إدارة تشيلسي للتعاقد مع المغربي زياش، حيث أن المدرب الهولندي إريك هاج هو من طلب حسم تلك الصفقة”.

كما وأردفت، ” إدارة النادي مستعدة للتعاقد مع المغربي حكيم زياش، ولكن بشرط وحيد. وهو إذا جاءت طلبات نادي تشيلسي المادية غير مرتفعة للتوقيع مع اللاعب”.

وسبق وأن درب الهولندي تين إريك هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، المغربي زياش، حينما كان مدرباً لنادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي، قبل رحيل الإثنين عنهما.

أرقام حكيم زياش مع تشيلسي

وشارك زياش صاحب ال29 عاماً، مع فريق تشيلسي (البلوز)، منذ قدومه في عام 2020، قادماً من أياكس الهولندي بصفقة بلغت قيمتها 37 مليون جنيه إسترليني، في 83 مباراة في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 14 هدفاً، كما وصناعة 10 تمريرات حاسمة.

كما وتوج مع البلوز ب3 ألقاب محلية وقارية، وهم دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى ترتيب الوصافة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وينافس على صفقة التعاقد مع المغربي زياش، نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي (الكالتشيو) للموسم المنصرم، المهتم كذلك في التعاقد مع اللاعب. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق مانشستر يونايتد يمر في خيبة آمل مع بداية مشواره في الدوري الإنجليزي. بسبب سوء النتائج، حيث يذيل أدنى ترتيب الدوري الممتاز بدون أي من النقاط حتى الآن.

المصدروطن + ذا صن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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