حكيم زياش مطلوب في مانشستر يونايتد ولكن بشرط وحيد!

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وطن – يقترب النجم حكيم زياش ذو الأصول المغربية من الرحيل في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي عن نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد سقوطته من حسابات خيارات المدرب الألماني توماس توخيل هذا الموسم.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن نادي مانشستر يونايتد مهتم في الحصول على خدمات أسد الأطلس المغربي زياش هذا الصيف.

شرط مانشستر يونايتد للتعاقد مع حكيم زياش

وأضافت الصحيفة، ” مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض رسمي إلى إدارة تشيلسي للتعاقد مع المغربي زياش، حيث أن المدرب الهولندي إريك هاج هو من طلب حسم تلك الصفقة”.

🚨 حكيم زياش يعتبر اولوية لإيريك تين هاغ ولكن إدارة مانشستر يونايتد ستقوم بضمه فقط اذا لم يطمع تشلسي في سعر بيعه كثيراً pic.twitter.com/91uN3URsDQ — E P L W O R L D (@EPLworld) August 16, 2022

كما وأردفت، ” إدارة النادي مستعدة للتعاقد مع المغربي حكيم زياش، ولكن بشرط وحيد. وهو إذا جاءت طلبات نادي تشيلسي المادية غير مرتفعة للتوقيع مع اللاعب”.

وسبق وأن درب الهولندي تين إريك هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، المغربي زياش، حينما كان مدرباً لنادي أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي، قبل رحيل الإثنين عنهما.

حكيم زياش هو هدف ذو أولوية لتين هاغ، لكن مجلس إدارة #مانشستر_يونايتد لن تتحرك للاعب إذا كان #تشيلسي جشعًا جدًا من أجله#OneTwoPlat pic.twitter.com/R0UhIcQO8C — ون تو | One Two (@OneTwoPlat) August 16, 2022

أرقام حكيم زياش مع تشيلسي

وشارك زياش صاحب ال29 عاماً، مع فريق تشيلسي (البلوز)، منذ قدومه في عام 2020، قادماً من أياكس الهولندي بصفقة بلغت قيمتها 37 مليون جنيه إسترليني، في 83 مباراة في مختلف البطولات، استطاع من خلالها تسجيل 14 هدفاً، كما وصناعة 10 تمريرات حاسمة.

كما وتوج مع البلوز ب3 ألقاب محلية وقارية، وهم دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى ترتيب الوصافة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وينافس على صفقة التعاقد مع المغربي زياش، نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي (الكالتشيو) للموسم المنصرم، المهتم كذلك في التعاقد مع اللاعب. وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية.

📸 حكيم زياش خلال تدريبات اليوم. pic.twitter.com/8XbcWEedYd — CFC WORLD (@CFC4World) August 12, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق مانشستر يونايتد يمر في خيبة آمل مع بداية مشواره في الدوري الإنجليزي. بسبب سوء النتائج، حيث يذيل أدنى ترتيب الدوري الممتاز بدون أي من النقاط حتى الآن.