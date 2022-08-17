الرئيسيةالهدهدحريق كنيسة المنيا.. مسؤول قبطي مصري يشكك في رواية الحكومة ويفجر مفاجأة...
الهدهد

حريق كنيسة المنيا.. مسؤول قبطي مصري يشكك في رواية الحكومة ويفجر مفاجأة صادمة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
حريق كنيسة المنيا watanserb.com
حريق كنيسة الأنبا بيشوي في مدينة المنيا الجديدة
- Advertisement -

وطن – شكك الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، في صحة الرواية التي أعلنتها السلطات المصرية بشأن الحريق الذي اندلع في كنيسة الأنبا بيشوي في مدينة المنيا الجديدة.

واندلع حريق وصفته السلطات بأنها كان محدودا لكن الصور أظهرت أنه كان مروعا، في الكنيسة في الواقعة بمحافظة المنيا، وقالت المصادر الرسمية إنه تمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات.

وفيما أفادت وزارة الداخلية ومحافظة المنيا أن الحريق سببه ماس كهربائي، إلا أن الأنبا فام استبعد أن يكون الماس الكهربائي سببًا في الحادث، مستغربا إعلان سبب الحريق دون انتظار التحقيقات الكاملة.

وقال الأنبا فام، في تصريحات لموقع “مصراوي” المحلي، إن أغلب أجهزة الكنيسة كانت في وضع الإغلاق وقت وقوع الحادث، بما فيها أجهزة الطابق الذي استضاف القداس الصباحي.

وأضاف أن الأطفال جميعهم كانوا في ملعب الكنيسة لحضور الاحتفال الكرنفالي.

تصريحات أسقف المنيا تثير شكوكا حول سبب حريق كنيسة الأنبا بيشوي، والذي جاء بعد يومين فقط من حريق مروع اندلع في كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة، وخلف 41 قتيلا، وأثيرت بشأنه تكهنات أيضا عن سبب الحريق.

ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

ففي الوقت الذي أرجعت فيه النيابة العامة سبب الحريق إلى ماس كهربائي، إلا أن رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس شكك في الأمر، وكتب تغريدة تضمنت تلميحا بأن الحادث قد يكون متعمدا أو بفعل فاعل.

وكتب ساويرس: “لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل.. الله هو المنتقم! وهو الذي سيأتي بحق الضحايا.. عزائي لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين لأن كل من يعبد الله حزين”.

تغريدة ساويرس أثارت جدلا على صعيد واسع، وجعلته محل هجوم حاد من قِبل الإعلاميين المقربين من النظام، فقد شن البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، هجوما شرسا على ساويرس، ووجه له اتهامات خطيرة.

وقال بكري إن ساويرس يمارس التحريض والعداء للدولة المصرية، وإثارة الفتن، ونشر معلومات خاطئة وكاذبة، وطالب النائب العام بالتحقيق معخ لأنه “يريد إشعال الفتنة في مصر وتصريحاته تصب في صالح الإخوان أصدقائه الذين حاولوا عدم دفعه للضرائب ولا يزال لم يسدد 14 مليار جنيه رغم تخفيضها”.

ووجه بكري حديثا لنجيب ساويرس: “ماذا فعلت لأبناء وضحايا الكنيسة، هل زرتهم أو ساعدت في الأزمة، رغم أنك أنفقت الملايين أثناء حريق مهرجان الجونة وأعيد افتتاحه بعد 24 ساعة”.

وأضاف: “من العيب أن تزايد على الدولة المصرية، وأنت لم تقم بزيارة موقع الحادث أو زيارة المصابين في المستشفيات”.

جدل التشكيك في الرواية الرسمية بشأن حادثة كنيسة أبو سيفين، تفاعل معه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي قال إن ما أسماها الأكاذيب التى تطرح على صفحات السوشيال ميديا وبعض الصفحات الأخرى، بشأن حادث حريق كنيسة أبو سيفين، جميعها أمور لا تليق بحرمة الموت.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “الحادث والألم الموجود بالقلوب، والمفروض إحنا بشر نضمد الجراح بالأفعال الطيبة فى مثل هذه المواقف”.

المصدرمصراوي
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مصطفى بكري يوجه اتهامات خطيرة لنجيب ساويرس بعد “تغريدة حريق الكنيسة”

الهدهد

فيديو لكاهن كنيسة أبو سيفين يثير الجدل في مصر بسبب تعامله لحظة اشتعال الحريق!

اقتصاد

خلال أيام.. الدولار سيصعد إلى رقم فلكي وتوقُّعات بانهيارٍ كبير للجنيه بمصر

الهدهد

مصر: هاكرز يخترق صفحة تابعة لمديرية تعليمية ويطالب بتعيين ممثلة إباحية مستشارة للتطوير

تقارير

عودة المعارضين المصريين.. سقف حرية غير معلوم في “جمهورية الخوف” وانتقائية ضد الإخوان

الهدهد

3 حوادث خطيرة شهدتها مصر بالتزامن مع تشغيل سد النهضة.. هل هي مصادفة؟

الهدهد

بعد يومين من رحيله عن منصبه.. مصطفى بكري يوجه اتهاماً خطيراً لوزير قطاع الأعمال

الهدهد

كنيسة “أبوسيفين” بالمنيرة.. أمر كارثيٌّ تسبّب بارتفاع عدد الضحايا في مصر

الهدهد

الكشف عن سبب اندلاع حريق كنيسة أبو سيفين بمصر.. وإعلان رسمي لحصيلة الضحايا

تقارير

حريق كنسية أبو سيفين .. حصيلة مفزعة للضحايا واتهامات بالتقصير والسيسي يعلق ويتحرك

الهدهد

تعيين مصرفي وزيراً للسياحة والآثار في مصر يثير جدلاً .. ما القصة!

الهدهد

مقال لأحمد الطنطاوي عن السيسي تسبب بنفيه و”مدى مصر” يكشف مكان تواجده

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا