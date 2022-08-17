الملكة رانيا العبدالله تكسر القواعد بملابسها.. وحقيبتها حديث الصحافة الإسبانية! (شاهد)

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وطن- كسرت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، قواعد أزياء الملكات والأميرات التي تتسم بالهدوء والألوان الحيادية والتصاميم الناعمة الرقيقة. وظهرت بإطلالة عصرية كاجوال مفعمة بالحيوية.

إطلالة كاجوال

وارتدت الملكة رانيا أثناء زيارتها حاضنة ليف-انك للإبداع في الأردن بمحافظة البلقاء، قميصاً أصفر، مع بنطلون من الجينز الأزرق، وحذاء رمادي أنيق.

واختارت زوجة ملك الأردن، تصفيفة شعر بسيطة. حيث تركته متدليا على ظهرها على شكل ذيل حصان بسيط.

كما اختارت إكسسوارات غاية في البساطة ومناسبة للإطلالة الصيفية الخفيفة، حيث ارتدت ساعة وخاتم ونظارة شمسية.

كما ارتدت الملكة رانيا العبدالله حقيبة كروس تريندي ولطيفة.

حقيبة الملكة رانيا

وذكرت صحيفة “فانيتاتيس” الإسبانية، إن حقيبة الملكة رانيا من شركة تيسا فونتانيدا الإسبانية.

ويبلغ سعر حقيبة الملكة رانيا Rock me crossover 695 يورو (نحو 700 دولار ).

ووفقًا لموقع الشركة المُصنعة على الإنترنت، فهي مصنوعة يدويًا من قبل حرفيين إسبان باستخدام أجود أنواع جلد الحملان الناعم والمخمل من نابا.

وهو تصميم مثالي بحسب الشركة، لترك اليدين حرتين وهي خفيفة نظرًا لصغر حجمها. بأبعاد صغيرة ، تناسب الضروريات ، مثل الهاتف والمفاتيح وأحمر الشفاه ومحفظة صغيرة.

مجموعة الملكة الخاصة

وأشارت الصحيفة إلى أن حقيبة الملكة رانيا، صناعة إسبانية 100%، وتم إرسالها إلى الأردن لتصبح جزءاً من مجموعة الملكة الخاصة.

وتعد علامة Tissa Fontaneda، علامة تجارية لا يرتديها أفراد العائلة المالكة فحسب. ولكن أيضًا الأرستقراطيين مثل صوفيا بالازويلو . أو ممثلات مثل جينيفر غارنر.

وفي وقت سابق في شهر مارس من هذا العام ، قامت الملكة رانيا بارتداء أحد تصميمات هذه الشركة الإسبانية.

وحصلت ملكة الأردن على الحقيبة من متجر في لندن، حيث افتتحت الشركة الإسبانية أول متجر خاص بهم هناك.

وارتدت ملكة إسبانيا، الملكة ليتيزيا نفسها أيضًا إحدى حقائب Tissa Fontaneda الأصلية في عام 2014 ، وهي حقيبة يد بلون المرجان مصنوعة يدويًا من جلد النابا الإسباني. وكان سعرها 576 يورو ( ما يعادل 600 دولار أمريكي).