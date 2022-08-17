الأربعاء, أغسطس 17, 2022
الرئيسيةرياضةالعقيد عمر السومة يُوقع أول أهدافه مع العربي القطري (شاهد)
رياضة

العقيد عمر السومة يُوقع أول أهدافه مع العربي القطري (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عمر السومة يسجل أول أهدافه مع العربي القطري watanserb.com
عمر السومة يسجل أول أهدافه مع العربي القطري
- Advertisement -

وطن – وقع النجم السوري المخضرم عمر السومة 33 عاماً، المعروف بلقب (العقيد)، أول أهدافه مع مع العربي القطري بعد رحيله هذا الصيف عن صفوف أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

وتمكن السوري السومة من إحراز الهدف الأول له مع فريق العربي القطري في الدقيقة ال49، بعد تمريرة عرضية من التونسي يوسف المساكني، في المباراة أمام نظيره المرخية في الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر الممتاز.

تألق عمر السومة مع العربي القطري

كما وسجل الهدف الثاني يوسف المساكني في الدقيقة ال73 من عمر زمن اللقاء، داخل شباك مرمى المرخية.

وشهدت المباراة التألق الملفت للنجم السوري عمر السومة، خلال مشاركته الثانية مع النادي العربي في منافسات الدوري القطري الممتاز لكرة القدم، إلى جانب احتفاله بهدفه الأول على طريقته الخاصة المعتاد عليها أمام الجماهير.

مباراة العربي والمرخية في الدوري القطري

وتفوق نادي العربي القطري متصدر الترتيب بشكل مؤقت، طيلة مجريات المباراة أمام منافسه المرخية، حيث وصلت عدد التسديدات على المرمى إلى 15 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق الخصم المرخية إلى 9 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى، ونسبة استحواذ على الكرة بنسبة 40%.

ويعد انتصار العربي القطري الثالث على التوالي، بعد نجاحه من تحقيق الفوز على نادي قطر في افتتاح الدوري الممتاز لهذا الموسم، كما وتحقيق الفوز في قمة الديربي أمام الريان بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

العربي والتعاقد مع السومة

وكان نادي العربي القطري قد توصل إلى اتفاق مع نظيره أهلي جدة السعودي، على التعاقد مع السوري عمر السومة، بعد هبوط النادي السعودي إلى دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم المنصرم على سبيل الإعارة لموسم وحيد.

وسجل عمر السومة خلال مشواره الطويل مع الأهلي السعودي، 195 هدفاً في 236 مباراة. شارك فيها اللاعب في مختلف المسابقات المحلية، إلى جانب تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي ل3 مرات على التوالي مع النادي.

ويحافظ فريق العربي القطري على صدارة ترتيب دوري نجوم قطر. برصيد 9 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف الوكرة الذي كان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط للموسم الحالي.

المصدروطن + نادي العربي القطري + عمر السومة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

انتقال عمر السومة إلى الدوري القطري .. وهذه تفاصيل الصفقة

رياضة

عمر السومة يتلقى العروض المغرية للرحيل عن الأهلي السعودي

رياضة

بدر بانون يتنازل عن حقوقه من أجل عيون الأهلي المصري

رياضة

الريان القطري قريب من التعاقد مع مدافع المنتخب الفلسطيني

رياضة

الأهلي المصري يحسم موقفه من التعاقد مع عمر السومة بشكل نهائي

رياضة

الأهلي المصري يرد على أنباء مفاوضاته مع عمر السومة

رياضة

الأهلي والزمالك يدخلان سباق التنافس على صفقة عمر السومة

رياضة

بعد هبوط أهلي جدة .. عمر السومة خارج قلعة الكؤوس

رياضة

بدر بانون يتلقى العرض المغري للرحيل.. وهذا موقف الأهلي

رياضة

عبد الرزاق حمد الله يعادل الرقم القياسي لنجم الأهلي عمر السومة في الدوري السعودي

رياضة

تصرف بغداد بونجاح مع مدربه يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (شاهد)

رياضة

ترتيب الدوري القطري بعد اشتداد المنافسة على عرش الصدارة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

- Advertisment -

الأحدث

غضب قيس سعيد من وزيرة العدل واتهامه لها بتوريطه بقرار عزل القضاة!

جدران مسحها محمد بن سلمان خلال غسل الكعبة.. ما المكتوب عليها؟ (فيديو)

ظهور مفاجىء للباحث الفرنسي يان بوردون المختفي في مصر منذ عام!

هل كان هذا الفيديو هو السبب لهجوم “الريسوني” على الجزائر وموريتانيا؟!

ميا خليفة تثير سعادة الرجال بهذا الخبر! (شاهد)

راتب مُغري والعيش حياة الرفاهية.. كاسيميرو يرد على عرض مانشستر يونايتد

استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي و”السيسي” يمنحه منصبا جديدا

سيناريو الحرب النووية.. دولتان فقط يمكن الهرب إليهما.. و5 مليارات سيفقدون حياتهم

مشاكل آمبر هيرد ستنتهي بمشاركتها في فيلم إباحي مقابل هذا المبلغ الخيالي!

تعرّفْ معنا على أفضل السيارات الكهربائية لعام 2022 (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC