العقيد عمر السومة يُوقع أول أهدافه مع العربي القطري (شاهد)

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وطن – وقع النجم السوري المخضرم عمر السومة 33 عاماً، المعروف بلقب (العقيد)، أول أهدافه مع مع العربي القطري بعد رحيله هذا الصيف عن صفوف أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة.

وتمكن السوري السومة من إحراز الهدف الأول له مع فريق العربي القطري في الدقيقة ال49، بعد تمريرة عرضية من التونسي يوسف المساكني، في المباراة أمام نظيره المرخية في الجولة الثالثة من دوري نجوم قطر الممتاز.

تألق عمر السومة مع العربي القطري

كما وسجل الهدف الثاني يوسف المساكني في الدقيقة ال73 من عمر زمن اللقاء، داخل شباك مرمى المرخية.

وشهدت المباراة التألق الملفت للنجم السوري عمر السومة، خلال مشاركته الثانية مع النادي العربي في منافسات الدوري القطري الممتاز لكرة القدم، إلى جانب احتفاله بهدفه الأول على طريقته الخاصة المعتاد عليها أمام الجماهير.

مباراة العربي والمرخية في الدوري القطري

وتفوق نادي العربي القطري متصدر الترتيب بشكل مؤقت، طيلة مجريات المباراة أمام منافسه المرخية، حيث وصلت عدد التسديدات على المرمى إلى 15 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

بينما وصلت عدد تسديدات الفريق الخصم المرخية إلى 9 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى، ونسبة استحواذ على الكرة بنسبة 40%.

ويعد انتصار العربي القطري الثالث على التوالي، بعد نجاحه من تحقيق الفوز على نادي قطر في افتتاح الدوري الممتاز لهذا الموسم، كما وتحقيق الفوز في قمة الديربي أمام الريان بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

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العربي 2 – المرخية 0 pic.twitter.com/g9HElVwY2v — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) August 16, 2022

العربي والتعاقد مع السومة

وكان نادي العربي القطري قد توصل إلى اتفاق مع نظيره أهلي جدة السعودي، على التعاقد مع السوري عمر السومة، بعد هبوط النادي السعودي إلى دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم المنصرم على سبيل الإعارة لموسم وحيد.

الحمد لله، الله اكرمني باول اهدافي مع النادي العربي وان شاء الله تكون بداية خير.

شكراً على دعمكم المتواصل 🙏🏼 pic.twitter.com/JeWZMWaRGK — Omar Al Somah (@omaralsomah) August 16, 2022

وسجل عمر السومة خلال مشواره الطويل مع الأهلي السعودي، 195 هدفاً في 236 مباراة. شارك فيها اللاعب في مختلف المسابقات المحلية، إلى جانب تتويجه بلقب هداف الدوري السعودي ل3 مرات على التوالي مع النادي.

ويحافظ فريق العربي القطري على صدارة ترتيب دوري نجوم قطر. برصيد 9 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن الوصيف الوكرة الذي كان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط للموسم الحالي.