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رياضة

“الصلح خير”.. جلسة بين مبابي ونيمار برعاية باريس سان جيرمان

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان ومصالحة نيمار ومبابي watanserb.com
باريس سان جيرمان ومصالحة نيمار ومبابي
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وطن – بعد حالة التوتر الكبيرة بين مبابي ونيمار، والتي ظهرت إلى العلن في المباراة الماضية أمام مونبلييه في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، حيث وصل الأمر إلى غرفة تبديل ملابس باريس سان جيرمان.

وبدأت الحكاية حينما قرر الفرنسي كيليان مبابي التوقف عن الركض، بعد توقف زميله نيمار جونيور عن تمرير الكرة له، والخلاف الذي دار بينهما على تنفيذ ركلة الجزاء الثانية، الذي تولى تنفيذها البرازيلي نيمار.

خلاف نيمار وكيليان مبابي

لكن الأمر خرج من أرضية ملعب المباراة إلى منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد قيام البرازيلي نيمار بالإعجاب بالعديد من التغريدات المنشورة التي تنتقد زميله كيليان مبابي بشأن تنفيذ ركلات الجزاء.

وأشارت العديد من التقارير، بأن خلاف نيمار وكيليان مبابي، لم يكن على خلفية تنفيذ ضربات الجزاء داخل الملعب، ولكن كان بسبب موافقة مبابي عن طرح زميله البرازيلي للبيع في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

صلح نيمار ومبابي برعاية باريس سان جيرمان

وبحسب صحيفة (ليكيب) الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان وجهازه الفني، قرروا التدخل لإنهاء أزمة نيمار وكيليان قبل اتفاقهما، حيث سيحدث المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه والمدير الرياضي لويس كامبوس في جلسة مع كلا الجانبين.

كما وأضافت، ” المسؤولون سيدعون نيمار وكيليان مبابي إلى الهدوء، إلى جانب الطلب من كليهما، العمل بما فيه مصلحة للفريق كمجموعة. فسيكون لباريس سان جيرمان خط هجومي أمامي قوي، ولن يستطيع أبرز الأندية في العالم إيقافه”.

الدوري الفرنسي 

وتضم هجوم فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، كلاً من: البرازيلي نيمار جونيو، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية المعتمدة من قبل المدرب الفرنسي غالتييه.

كما وسيلتقي باريس سان جيرمان أمام ليل، في المباراة القادمة القوية والصعبة، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن الوصيف أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 4 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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