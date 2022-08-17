“الصلح خير”.. جلسة بين مبابي ونيمار برعاية باريس سان جيرمان

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وطن – بعد حالة التوتر الكبيرة بين مبابي ونيمار، والتي ظهرت إلى العلن في المباراة الماضية أمام مونبلييه في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، حيث وصل الأمر إلى غرفة تبديل ملابس باريس سان جيرمان.

وبدأت الحكاية حينما قرر الفرنسي كيليان مبابي التوقف عن الركض، بعد توقف زميله نيمار جونيور عن تمرير الكرة له، والخلاف الذي دار بينهما على تنفيذ ركلة الجزاء الثانية، الذي تولى تنفيذها البرازيلي نيمار.

خلاف نيمار وكيليان مبابي

لكن الأمر خرج من أرضية ملعب المباراة إلى منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد قيام البرازيلي نيمار بالإعجاب بالعديد من التغريدات المنشورة التي تنتقد زميله كيليان مبابي بشأن تنفيذ ركلات الجزاء.

بسبب ركلات الجزاء.. الخلاف بين مبابي ونيمار يتصدر العناوين من جديد!

ماذا يحدث في نادي باريس سان جرمان؟ #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/6InxzkZQvE — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) August 16, 2022

وأشارت العديد من التقارير، بأن خلاف نيمار وكيليان مبابي، لم يكن على خلفية تنفيذ ضربات الجزاء داخل الملعب، ولكن كان بسبب موافقة مبابي عن طرح زميله البرازيلي للبيع في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

تغريدة الصحفي الفرنسي رومان مولينا عن المشاكل المتواجدة بين مبابي ونيمار 👀 البقاء ببرشلونة في ظل ميسي كان أرحم بكثير يا نيمار 🫤 pic.twitter.com/ep8lwrxqa3 — Kooora (@kooora) August 15, 2022

صلح نيمار ومبابي برعاية باريس سان جيرمان

وبحسب صحيفة (ليكيب) الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان وجهازه الفني، قرروا التدخل لإنهاء أزمة نيمار وكيليان قبل اتفاقهما، حيث سيحدث المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه والمدير الرياضي لويس كامبوس في جلسة مع كلا الجانبين.

كما وأضافت، ” المسؤولون سيدعون نيمار وكيليان مبابي إلى الهدوء، إلى جانب الطلب من كليهما، العمل بما فيه مصلحة للفريق كمجموعة. فسيكون لباريس سان جيرمان خط هجومي أمامي قوي، ولن يستطيع أبرز الأندية في العالم إيقافه”.

L'EQUIPE : – سيجري مبابي ونيمار وكامبوس غالتييه مناقشة من أجل منفذ ركلات الجزاء 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/fGEWghvgiU — عـالـم نـيـمـار (@njnews10) August 14, 2022

الدوري الفرنسي

وتضم هجوم فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، كلاً من: البرازيلي نيمار جونيو، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي في التشكيلة الأساسية المعتمدة من قبل المدرب الفرنسي غالتييه.

كما وسيلتقي باريس سان جيرمان أمام ليل، في المباراة القادمة القوية والصعبة، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي الممتاز.

توابع أزمة مبابي ونيمار.. ماذا يحدث في غرفة ملابس باريس سان جيرمان؟ pic.twitter.com/rICwHO3e50 — Yallakora (@Yallakoranow) August 16, 2022

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن الوصيف أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 4 نقطة لهذا الموسم.