الخميس, أغسطس 18, 2022
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رياضة

إيلون ماسك يتلاعب بمشاعر جماهير مانشستر يونايتد بعد تغريدته المثيرة للجدل

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تغريدة إيلون ماسك watanserb.com
تغريدة إيلون ماسك
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وطن – أثارت تغريدة الملياردير الكندي إيلون ماسك 51 عاماً، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المثيرة للجدل بعد الإعلان عن نيته شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي-جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

تغريدة إيلون ماسك

وقال المليادير إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيها: ” سأشتري مانشستر يونايتد، مرحباً بكم”.

كما وتفاعل أكثر من 340 ألف متابع مع تغريدة ماسك، من قبل المتابعين، إلى جانب تعليق الآلاف عليها.

لكن الكندي “ماسك” تراجع بعد ساعات قليلة من تغريدته المثيرة، بعدما سأله أحد المتابعين عن نيته الجدية في شراء نادي مانشستر يونايتد، ليردّ عليه قائلاً: ” لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة على تويتر، لن أشتري أي فريق رياضي”.

كما ويمتلك إيلون تاريخاً كبيراً مع التغريدات المثيرة للجدل، حيث تراجع عن شراء موقع تويتر في وقت سابق مقابل 44 مليار دولار. ويبلغ صافي ثروته أكثر من 200 مليار دولار حتى عام 2022.

طرح مانشستر يونايتد للبيع

وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية: إن عائلة غليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، ترغب في بيع حصة من النادي الإنجليزي، بعد ساعات من التغريدة المثيرة من الملياردير إيلون ماسك التي أعلن فيها عن نيته شراء النادي.

كما وأردفت الوكالة، ” عائلة غليزر الأمريكية، أجرت بعض المناقشات حول استقدام مستثمر جديد لشراء حصة في النادي، لكنها ليست مستعدة للتنازل بشكل كامل عنه، حيث تقدر قيمته ب6 مليار دولار”.

وكانت عائلة غليزر قد استحوذت على نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في عام 2005، مقابل صفقة بلغت قيمتها 955 مليون دولار أمريكي وحتى يومنا هذا.

تفاعُل جماهير مانشستر يونايتد

وتفاعل الآلاف من النشطاء والمتابعين مع تغريدة الملياردير إيلون ماسك بشأن شراء نادي مانشستر يونايتد على سبيل المزاح.

وقال الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، ” إيلون، أنت لا تريد الذهاب إلى أي مكان بالقرب منهم، وإذا كنت ترغب في شراء فريق كرة قدم، فجرّب أرسنال”.

بينما انتقد الصحفي غافوي داي، تغريدة الملياردير ماسك، قائلاً: ” إيلون ماسك يتلاعب في مشاعر جماهير مانشستر يونايتد”.

كما وعلّق أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد، ” عزيزي إيلون، من فضلك افعل ذلك واجعل أحلام فيرغسون تعود إلى الحياة”. أي الفترة التاريخية للفريق على صعيد الألقاب تحت قيادة المدرب السابق أليكس فيرغسون.

ويعاني نادي مانشستر يونايتد من سوء النتائج رغم امتلاكه العديد من النجوم البارزين في عالم الكرة المستديرة، إلا أنهم فشلوا في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويطالب عشاق وجماهير الشياطين الحمر بتغيير ملكية النادي خلال الأعوام الماضية، بعد تراجع أداء النادي وفشله. منذ عام 2013 من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدروطن + وكالة بلومبيرغ + الجزيرة نت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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