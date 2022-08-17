إيلون ماسك يتلاعب بمشاعر جماهير مانشستر يونايتد بعد تغريدته المثيرة للجدل

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وطن – أثارت تغريدة الملياردير الكندي إيلون ماسك 51 عاماً، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، المثيرة للجدل بعد الإعلان عن نيته شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي-جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

تغريدة إيلون ماسك

وقال المليادير إيلون ماسك عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيها: ” سأشتري مانشستر يونايتد، مرحباً بكم”.

كما وتفاعل أكثر من 340 ألف متابع مع تغريدة ماسك، من قبل المتابعين، إلى جانب تعليق الآلاف عليها.

لكن الكندي “ماسك” تراجع بعد ساعات قليلة من تغريدته المثيرة، بعدما سأله أحد المتابعين عن نيته الجدية في شراء نادي مانشستر يونايتد، ليردّ عليه قائلاً: ” لا، هذه مزحة مستمرة منذ فترة طويلة على تويتر، لن أشتري أي فريق رياضي”.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

كما ويمتلك إيلون تاريخاً كبيراً مع التغريدات المثيرة للجدل، حيث تراجع عن شراء موقع تويتر في وقت سابق مقابل 44 مليار دولار. ويبلغ صافي ثروته أكثر من 200 مليار دولار حتى عام 2022.

طرح مانشستر يونايتد للبيع

وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية: إن عائلة غليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، ترغب في بيع حصة من النادي الإنجليزي، بعد ساعات من التغريدة المثيرة من الملياردير إيلون ماسك التي أعلن فيها عن نيته شراء النادي.

ايلون ماسك عبر تويتر: "ايضاً سوف اقوم بشراء مانشستر يونايتد، شكراً" مغرد:

"هل انت جاد" ايلون ماسك: "لا، انها مزحة في تويتر ولا اريد ان اشتري نادٍ رياضي ولكن ان كنت سأشتري اي فريق سيكون مان يونايتد، كانوا فريقي المفضل عندما كنت طفلاً" pic.twitter.com/kUPNe2Erwf — E P L W O R L D (@EPLworld) August 17, 2022

كما وأردفت الوكالة، ” عائلة غليزر الأمريكية، أجرت بعض المناقشات حول استقدام مستثمر جديد لشراء حصة في النادي، لكنها ليست مستعدة للتنازل بشكل كامل عنه، حيث تقدر قيمته ب6 مليار دولار”.

وكانت عائلة غليزر قد استحوذت على نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في عام 2005، مقابل صفقة بلغت قيمتها 955 مليون دولار أمريكي وحتى يومنا هذا.

تفاعُل جماهير مانشستر يونايتد

وتفاعل الآلاف من النشطاء والمتابعين مع تغريدة الملياردير إيلون ماسك بشأن شراء نادي مانشستر يونايتد على سبيل المزاح.

وقال الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، ” إيلون، أنت لا تريد الذهاب إلى أي مكان بالقرب منهم، وإذا كنت ترغب في شراء فريق كرة قدم، فجرّب أرسنال”.

بعدما أثار الجدل بتغريدة قال فيها أنه ينوي شراء مانشستر يونايتد.. ايلون ماسك يؤكد بأنه كان يمزح ولا ينوي شراء أي نادٍ رياضي 🤡 pic.twitter.com/3RMYMtwFnc — Transfer Mercato (@transfermerkato) August 17, 2022

بينما انتقد الصحفي غافوي داي، تغريدة الملياردير ماسك، قائلاً: ” إيلون ماسك يتلاعب في مشاعر جماهير مانشستر يونايتد”.

كما وعلّق أحد مشجعي نادي مانشستر يونايتد، ” عزيزي إيلون، من فضلك افعل ذلك واجعل أحلام فيرغسون تعود إلى الحياة”. أي الفترة التاريخية للفريق على صعيد الألقاب تحت قيادة المدرب السابق أليكس فيرغسون.

ويعاني نادي مانشستر يونايتد من سوء النتائج رغم امتلاكه العديد من النجوم البارزين في عالم الكرة المستديرة، إلا أنهم فشلوا في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويطالب عشاق وجماهير الشياطين الحمر بتغيير ملكية النادي خلال الأعوام الماضية، بعد تراجع أداء النادي وفشله. منذ عام 2013 من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.