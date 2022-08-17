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أليك بالدوين في مواجهة اتهامات جنائية

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
إليك بالدوين watanserb.com
إليك بالدوين

وطن-يتناقض تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي حول ما ادعاه إليك بالدوين، بشأن وفاة مديرة تصوير فيلم “Rust” هالينا هاتشينز، حيث ادّعى في وقت سابق أنه لم يضغط على الزناد.

وبحسب ما نقلته مجلة “فيمينا” الفرنسية، خلص تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين، هو من ضغط على زناد السلاح الناري الذي قتل مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم Rust، رغم نفيه ذلك.

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ووفقا لما ترجمته “وطن“، أفاد تقرير للطب الشرعي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي وحصلت عليه مصادر إخبارية أميركية، بأن البندقية المستخدمة في إطلاق النار بموقع تصوير فيلم “Rust” لم يكن من الممكن إطلاقها دون الضغط على الزناد.

يُذكر أن هذه  المأساة وقعت في أكتوبر الماضي، وأدى إطلاق النار عن طريق الخطأ إلى انهاء حياة مديرة التصوير الشابة هالينا هتشينز.

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وبعد 10 أشهر، أصبحت ظروف المأساة أخيرًا أكثر وضوحًا، حيث أوضح التقرير أن السلاح الناري لا يعمل إلا في حالة سحب الزناد، ما يعني أن الممثل الأمريكي قد يواجه اتهامات جنائية.

والجدير ذكره أن تقرير الطب الشرعي الخاص بـمكتب التحقيقي الفيدرالي، جزء من تحقيق شامل يعمل على فحص  جميع الاحتمالات في الحادث المميت، لمعرفة إن كانت هناك حاجة لتوجيه اتهامات جنائية للممثل الأميركي الشهير.

إليك بالدوين يواجه اتهامات جنائية
إليك بالدوين يواجه اتهامات جنائية

ويُذكر أن بالدوين، كان قد نفى خلال مقابلة إعلامية، في ديسمبر 2021 سحبه للزناد.

وبحسب ما نقلته المجلة الفرنسية، فإن المسدس من المفترض أن يكون محشوا برصاص خلّبي، لكن السلاح كان محشوا برصاص حقيقي أصاب مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونُقلا إلى مستشفى قريب وسرعان ما أعلن الأطباء وفاة هاتشينز.

ختامًا تقول السلطات الأمريكية إنها لا تزال تعمل للحصول على سجلات هاتف الممثل، مشيرة إلى جهود مستمرة في هذا المجال.

وستجري عملية مراجعة السجلات، تمهيدا لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات، كما لم تنته التحقيقات  بعد.

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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