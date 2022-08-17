أليك بالدوين في مواجهة اتهامات جنائية

وطن-يتناقض تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي حول ما ادعاه إليك بالدوين، بشأن وفاة مديرة تصوير فيلم “Rust” هالينا هاتشينز، حيث ادّعى في وقت سابق أنه لم يضغط على الزناد.

وبحسب ما نقلته مجلة “فيمينا” الفرنسية، خلص تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى أن الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين، هو من ضغط على زناد السلاح الناري الذي قتل مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم Rust، رغم نفيه ذلك.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، أفاد تقرير للطب الشرعي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي وحصلت عليه مصادر إخبارية أميركية، بأن البندقية المستخدمة في إطلاق النار بموقع تصوير فيلم “Rust” لم يكن من الممكن إطلاقها دون الضغط على الزناد.

يُذكر أن هذه المأساة وقعت في أكتوبر الماضي، وأدى إطلاق النار عن طريق الخطأ إلى انهاء حياة مديرة التصوير الشابة هالينا هتشينز.

وبعد 10 أشهر، أصبحت ظروف المأساة أخيرًا أكثر وضوحًا، حيث أوضح التقرير أن السلاح الناري لا يعمل إلا في حالة سحب الزناد، ما يعني أن الممثل الأمريكي قد يواجه اتهامات جنائية.

والجدير ذكره أن تقرير الطب الشرعي الخاص بـمكتب التحقيقي الفيدرالي، جزء من تحقيق شامل يعمل على فحص جميع الاحتمالات في الحادث المميت، لمعرفة إن كانت هناك حاجة لتوجيه اتهامات جنائية للممثل الأميركي الشهير.

ويُذكر أن بالدوين، كان قد نفى خلال مقابلة إعلامية، في ديسمبر 2021 سحبه للزناد.

وبحسب ما نقلته المجلة الفرنسية، فإن المسدس من المفترض أن يكون محشوا برصاص خلّبي، لكن السلاح كان محشوا برصاص حقيقي أصاب مديرة التصوير هاليانا هاتشينز، والمخرج جويل سوزا، ونُقلا إلى مستشفى قريب وسرعان ما أعلن الأطباء وفاة هاتشينز.

ختامًا تقول السلطات الأمريكية إنها لا تزال تعمل للحصول على سجلات هاتف الممثل، مشيرة إلى جهود مستمرة في هذا المجال.

وستجري عملية مراجعة السجلات، تمهيدا لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات، كما لم تنته التحقيقات بعد.