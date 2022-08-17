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رياضة

آخر المتسابقين وصولاً.. عداء يلفتُ أنظار الجماهير بهذا التصرف (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
العداء ناهويل كاربانا والتصرف الإنساني في فعاليات بطولة أوروبا 2022 watanserb.com
عداء يضحي في سباق من أجل مساعدة منافسه
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وطن – لفت العداء ناهويل كاربانا من دولة أندورا جنوب غرب قارة أوروبا، أنظار الجماهير الحاضرة في المدرجات خلال سباق لمسافة 3 آلاف مترا، في فعاليات بطولة أوروبا 2022، المقامة في مدينة ميونيخ الألمانية، رغم وصوله آخر المتسابقين وحيداً في نهاية السباق.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو للعداء كاربانا، الذي تخلى عن استكمال سباق مسافة 3 آلاف مترا موانع، من أجل مساعدة منافسه الدنماركي أكسل كريستنسن بعد سقوط الأخير على الأرض عقب اصطدامه بأحد الموانع في السباق.

تصرف العداء كاربانا

وظهر في مقطع الفيديو، انتباه العداء كاربانا إلى منافسه الدنماركي كريستنسن، بعد سقوطه على الأرض متأثراً بإصابته بأحد الموانع (الحواجز)، ليقرر على الفور وبدون تردد مساعدة الأخير والتخلي عن استكمال السباق.

كما وحظيت مبادرة العداء كاربانا على إعجاب وإشادة الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب السباق، حيث أنهم قاموا بالتصفيق له بحرارة، في الوقت. الذي قرر فيه جميع المتسابقين على مواصلة السباق.

تصفيق الحار من قبل الجماهير

وبين في مقطع الفيديو، قيام العداء ناهويل كاربانا بإبعاد زميله عن مسار مضمار السباق، ليستكمل بعدها السباق وحيداً بمفرده، بعد أن سبقه جميع المتسابقين الذين قرروا مواصلة السباق، ليحتل بذلك في المركز الأخير من السباق. تحت تصفيق حار من قبل الجماهير التي وثقت تلك اللحظات الإنسانية.

كما وحظيّ ذلك المقطع، الإشادة الواسعة والانتشار عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه السلوك الرياضي والأخلاقي من قبل العداء تجاه منافسه، الذي تخطى حدود المنافسة والرغبة في تحقيق الفوز في السباق.

يشار بأن فعاليات بطولة أوروبا 2022 متعددة الرياضات تستصيفها مدينة ميونيخ الألمانية، خلال الفترة ما بين 15. وحتى ال21 من شهر أغسطس/ آب الجاري.

المصدروطن + روسيا اليوم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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