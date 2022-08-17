آخر المتسابقين وصولاً.. عداء يلفتُ أنظار الجماهير بهذا التصرف (فيديو)

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وطن – لفت العداء ناهويل كاربانا من دولة أندورا جنوب غرب قارة أوروبا، أنظار الجماهير الحاضرة في المدرجات خلال سباق لمسافة 3 آلاف مترا، في فعاليات بطولة أوروبا 2022، المقامة في مدينة ميونيخ الألمانية، رغم وصوله آخر المتسابقين وحيداً في نهاية السباق.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو للعداء كاربانا، الذي تخلى عن استكمال سباق مسافة 3 آلاف مترا موانع، من أجل مساعدة منافسه الدنماركي أكسل كريستنسن بعد سقوط الأخير على الأرض عقب اصطدامه بأحد الموانع في السباق.

تصرف العداء كاربانا

وظهر في مقطع الفيديو، انتباه العداء كاربانا إلى منافسه الدنماركي كريستنسن، بعد سقوطه على الأرض متأثراً بإصابته بأحد الموانع (الحواجز)، ليقرر على الفور وبدون تردد مساعدة الأخير والتخلي عن استكمال السباق.

.. another standing ovation from the crowd for Andorra’s Nahuel Carabana .. Axel Christensen of Denmark fell in the 3k steeple & Carbana sacrificed his race to stop and help him .. what a man .. 👏🏻 pic.twitter.com/1dmWsazHhz — Katharine Merry (@KatharineMerry) August 16, 2022

كما وحظيت مبادرة العداء كاربانا على إعجاب وإشادة الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب السباق، حيث أنهم قاموا بالتصفيق له بحرارة، في الوقت. الذي قرر فيه جميع المتسابقين على مواصلة السباق.

تصفيق الحار من قبل الجماهير

وبين في مقطع الفيديو، قيام العداء ناهويل كاربانا بإبعاد زميله عن مسار مضمار السباق، ليستكمل بعدها السباق وحيداً بمفرده، بعد أن سبقه جميع المتسابقين الذين قرروا مواصلة السباق، ليحتل بذلك في المركز الأخير من السباق. تحت تصفيق حار من قبل الجماهير التي وثقت تلك اللحظات الإنسانية.

كما وحظيّ ذلك المقطع، الإشادة الواسعة والانتشار عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، تجاه السلوك الرياضي والأخلاقي من قبل العداء تجاه منافسه، الذي تخطى حدود المنافسة والرغبة في تحقيق الفوز في السباق.

عدّاء يضحي بالفوز في سباق للعدو ليساعد منافسه المصاب

خطف العداء ناهويل كاربانا، من دولة أندورا، الأنظار خلال سباق 3000 متر، الذي أقيم ضمن فعاليات بطولة أوروبا متعددة الرياضات التي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية.#يتبع… pic.twitter.com/Z8KMOedNC2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2022

يشار بأن فعاليات بطولة أوروبا 2022 متعددة الرياضات تستصيفها مدينة ميونيخ الألمانية، خلال الفترة ما بين 15. وحتى ال21 من شهر أغسطس/ آب الجاري.