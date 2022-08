آخر المتسابقين وصولاً.. عداء يلفتُ أنظار الجماهير بهذا التصرف (فيديو)

وطن – لفت العداء ناهويل كاربانا من دولة أندورا جنوب غرب قارة أوروبا، أنظار الجماهير الحاضرة في المدرجات خلال سباق لمسافة 3 آلاف مترا، في فعاليات بطولة أوروبا 2022، المقامة في مدينة ميونيخ الألمانية، رغم وصوله آخر المتسابقين وحيداً في نهاية السباق.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو للعداء كاربانا، الذي تخلى عن استكمال سباق مسافة 3 آلاف مترا موانع، من أجل مساعدة منافسه الدنماركي أكسل كريستنسن بعد سقوط الأخير على الأرض عقب اصطدامه بأحد الموانع في السباق.

وظهر في مقطع الفيديو، انتباه العداء كاربانا إلى منافسه الدنماركي كريستنسن، بعد سقوطه على الأرض متأثراً بإصابته بأحد الموانع (الحواجز)، ليقرر على الفور وبدون تردد مساعدة الأخير والتخلي عن استكمال السباق.

.. another standing ovation from the crowd for Andorra’s Nahuel Carabana .. Axel Christensen of Denmark fell in the 3k steeple & Carbana sacrificed his race to stop and help him .. what a man .. 👏🏻 pic.twitter.com/1dmWsazHhz

— Katharine Merry (@KatharineMerry) August 16, 2022