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وقف إعدام المغربي إبراهيم سعدون.. هل يستجيب بوتين لرسالة أخيرة وصلته؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
إعدام ابراهيم سعدون watanserb.com
المغربي إبراهيم سعدون الذي ينتظر حكما بالإعدام في روسيا
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وطن – يواجه الطالب المغربي إبراهيم سعدون (21 عاما)، حكما بالإعدام من قبل “جمهورية دونيتسك” الانفصالية الموالية لروسيا.

هذا الشاب الذي أسره الجيش الروسي، في دونباس، خلال قتاله في صفوف القوات الأوكرانية، كان يدرس في كلية “الأيروديناميكية” وتقنيات الفضاء في معهد كييف.

التوجه إلى بوتين مباشرة

وفي محاولة أخيرة لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق (سعدون)، وجه علماء وناشطون حقوقيون وصحافيون وأكاديميون روس، رسالة إلى فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد المغربي إبراهيم سعدون وشابين بريطانيين.

وطالبت الرسالة بضرورة “تمديد وقف استخدام عقوبة الإعدام ليشمل جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وقال الموقعون على العريضة بحسب ما نقل موقع “هسبريس” المغربي: “السيد الرئيس، فلاديمير بوتين، إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن احتمال تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام التي صدرت في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

وتابعت العريضة المرسلة لبوتين: “في روسيا، بحسب ليو تولستوي، يعتبر الناس كل مجرم مؤسفًا، بغض النظر عن مدى إدانته، فقد نفخ الله فيه الحياة حتى لا يأخذه الجلاد إلى السقالة…ويؤكد نيكولاي بافلوفيتش زاغوسكين أن آثار القانون العلماني الروسي تجنبت عقوبة الإعدام ولم يعرفها حتى نهاية القرن الرابع عشر”.

وتعددت استدلالات كاتبي الرسالة مستشهدين أيضا بقول للأدميرال الكونت نيكولاي سيميونوفيتش موردفينوف: “القاضي الذي يصدر حكم الإعدام قسريًا يشعر بالارتعاش: هل هذا تذكير له بضميره أنه يأخذ على عاتقه ما لا ينتمي له؟”.

وقال الموقعون على الرسالة: “الرحمة قوة شعبنا. نسألك الرحمة. نعتبر أنه من الضروري إلغاء عقوبة الإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

ويأتي هذا التدخل بعد مناشدات من قبل والد هذا الطالب لـ رئيس جمهورية دونيتيسك بالتدخل من أجل منع إعدام ابنه.

مشيرا إلى أنه “صرح بأنه ينتظر أي تدخل ولو من جهات غير رسمية، حتى من الطرف المغربي”.

كما طالب السلطات المغربية بأن تتحرك من أجل إنقاذ حياة إبراهيم، رغم أنها لا تعترف بجمهورية دونيتيسك.

وكان الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام من طرف محكمة “دونيتسك”، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أنه راسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس “جمهورية دونيستك” للعفو عن ابنه.

وأضاف والد إبراهيم: “راسلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلبت تدخله كأب من باب الإنسانية، كما راسلت رئيس جمهورية دونيتسك لأنه قال في تصريحات إنه ينتظر تدخلات لفائدة إبراهيم ولو من جهات غير رسمية”.

تضامن واسع

هذا وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية قد صرحت بتاريخ 15 يونيو حزيران، بأن المرتزقة الذين اعتقلوا في أوكرانيا، كالمغربي إبراهيم سعدون، سيعاقبون بشكل عادل.

كما طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من روسيا، في وقت سابق عدم إعدام المغربي إبراهيم سعدون الذي تم الحُكم عليه بالإعدام مع بريطانيين اثنين لقتاله مع قوات كييف.

ظهور حقائق جديدة

هذا ونقلا عن موقع “أنا الخبر” المغربي قالت محامية المغربي ابراهيم سعدون، إيلينا فسنينا، إنه لا ينبغي البت في القضية قبل بداية سبتمبر القادم، بسبب ظهور حقائق جديدة.

ونقلا عن موقع “نيوز. رو” الروسي، أوضحت المحامية أنها لا تعرف شيئا عن نقل المحاكمة إلى ماريوبول، غير أنها استبعدت هذا الخيار.

المصدرهسبريس + أنا الخبر + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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