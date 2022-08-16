وصلة “ردح” وتخوين بين علاء مبارك ومصطفى بكري بسبب “ساويرس”

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وطن – شهِد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالاً حادّاً بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، والكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وبدأ السجال بتعليق علاء مبارك على خبر لصحيفة “المصري اليوم” تناولت فيه طلب مصطفى بكري من النائب العام التحقيق مع “ساويرس”؛ بسبب تغريدة أطلقها حول حادث حريق كنيسة أبو سيفين، واتهامه بإحداث فتنة طائفية.

من جانبه، علق “علاء مبارك” على الخبر قائلاً: “سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة ده انت قولت اكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد فى المحكمة ومن كتابك ! …قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش انك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يُدرس في ال —لامؤاخذة. تحياتى يادرش”.

سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة🤔 ده انت قولت اكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد فى المحكمة ومن كتابك ! …قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش انك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يُدرس في ال —لامؤاخذة. تحياتى يادرش — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 16, 2022

نجيب ساويرس يسخر من مصطفى بكري

ليردَّ نجيب ساويرس بنشر صورة يسخر فيها من مواقف مصطفى بكري وتطبيله لكل الأنظمة التي حكمت مصر.

مصطفى بكري يرد على علاء مبارك

ولم يمرَّ وقت طويل حتى غرّد “بكري” ليردَّ على علاء مبارك قائلاً: “الي علاء مبارك أختار معاركي بدقه ، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام ٢٠١٤ بمسجد عمر مكرم ، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا ، وأعذرك ، ربنا يهديك”.

الي علاء مبارك

أختار معاركي بدقه ، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام ٢٠١٤ بمسجد عمر مكرم ، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا ، وأعذرك ، ربنا يهديك — مصطفى بكري (@BakryMP) August 16, 2022

علاء مبارك يصف مصطفى بكري بقليل الأصل

ليأتيَه ردٌّ صادمٌ من علاء مبارك، قال فيه: “أستاذ مصطفى البقاء لله ورغم عمايلك واكاذيبك انما الواجب واجب وده الفرق ؛ ده انت حتى لم تتواجد لتقديم واجب العزاء فى الوالد رحمة الله عليه فى وقت البلد كلها حضرت للعزاء ! حتى فى واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الاصل .تحياتى”.

أستاذ مصطفى البقاء لله ورغم عمايلك واكاذيبك انما الواجب واجب وده الفرق ؛ ده انت حتى لم تتواجد لتقديم واجب العزاء فى الوالد رحمة الله عليه فى وقت البلد كلها حضرت للعزاء ! حتى فى واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الاصل .تحياتى — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 16, 2022

مصطفى بكري يتهم علاء مبارك بالخيانة

رد علاء مبارك الصادم ووصفه لـ”بكري” بقليل الأصل، دفع الأخير للردِّ بسلسلة تغريدات هجومية قال فيها: “صفات قليل الأصل – يسرق فلوس البلد ويهربها إلي الخارج – يحتفظ بملايين الدولارات في الخارج وبلده في أزمه – يتنكر لأهله وناسه ، ويحلم بعودة عهد الفساد ، ويلعب من خلف ستار ضد نظام بلده”.

صفات قليل الأصل

– يسرق فلوس البلد ويهربها إلي الخارج

– يحتفظ بملايين الدولارات في الخارج وبلده في أزمه

– يتنكر لأهله وناسه ، ويحلم بعودة عهد الفساد ، ويلعب من خلف ستار ضد نظام بلده — مصطفى بكري (@BakryMP) August 16, 2022

وتابع قائلاً: “أطلب من السيد علاء مبارك إبن الأصول ، الطيب ، أن يقف إلي جانب بلاده ويعطي رساله للآخرين ويحول مبلغ ال ٤٢٩ مليون دولار التي يملكها هو وشقيقه إلي البنك المركزي المصري ، بدلا من تركها في الخارج والبلد في حاجه إلى العملة الأجنبية”.

صباح الخير

أطلب من السيد علاء مبارك إبن الأصول ، الطيب ، أن يقف إلي جانب بلاده ويعطي رساله للآخرين ويحول مبلغ ال ٤٢٩ مليون دولار التي يملكها هو وشقيقه إلي البنك المركزي المصري ، بدلا من تركها في الخارج والبلد في حاجه إلي العمله الأجنبيه ، مش معقول قلب أخوتنا في — مصطفى بكري (@BakryMP) August 17, 2022

وأردف: “مش معقول قلب أخوتنا في بعض البلاد العربية أحن علي مصر من قلب واحد من أبنائها الذين استفادوا من خيراتها ، مارأيك ياسيد علاء ، وبعدين صدقني محدش حيقولك أنت ازاي حوشت من مصروفك ٨ مليار جنيه في سنوات قليله ، نحن بلد قانون ونعرف أن لكل مجتهد نصيب ، إن شاءالله تبشرنا بخبر حلو ، نص مليار دولار يساعد برده!”.

بعض البلاد العربيه أحن علي مصر من قلب واحد من أبنائها الذين استفادوا من خيراتها ، مارأيك ياسيد علاء ، وبعدين صدقني محدش حيقولك أنت ازاي حوشا من مصروفك ٨ مليار جنيه في سنوات قليله ، نحن بلد قانون ونعرف أن لكل مجتهد نصيب ، إن شاءالله تبشرنا بخبر حلو ، نص مليار دولار يساعد برده! — مصطفى بكري (@BakryMP) August 17, 2022

وكان نجيب ساويرس قد أثار الجدل في تغريدة له عقب اندلاع الحريق في كنيسة أبو سيفين الأحد الماضي، قال فيها: “لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل! الله هو المنتقم! وهو الذي سيأتى بحق الضحايا.. عزائى لمصر كلها بكل المسلمين والمسيحيين لأن كل من يعبدالله حزين”.

التغريدة دفعت “بكري” لاتهام “ساويرس” بإثارة الفتنة، حيث قال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على فضائية “ten”، مساء الاثنين: إن نجيب ساويرس يقوم بكتابة تغريدة عكس الرياح بهدف إثارة المشاكل والأزمات والفتنة، وهذا ليس جديدًا على “ساويرس”، مشيرًا إلى أن “ساويرس” تحدّث منذ فترة عن أن القطاع الخاص لا يأخذ حقه في العمل بالمشاريع، فردّ الرئيس السيسي بأن قيمة المشاريع التي حصلت الشركات التابعة له تقدّر بـ75 مليار جنيه.

ولفت إلى أن “ساويرس” يهدف بهذه التغريدة بإلى أن هناك فاعلاً وراء الحادث، دون أن يمتلك دليلاً أو تصريحاً صحفياً أو بياناً من الكنيسة أو من أي شاهد، مشيراً إلى أن “ساويرس” تحدّث بصيغة: “لن نقبل العزاء”، وكأنه متحدث رسمي باسم الأقباط، وهذه اللغة غير مقبولة.

وأشار إلى أن “ساويرس” يحرض على الدولة، ونشر معلومات كاذبة ليس لها صحة، مطالبًا النائب العام بالتحقيق مع “ساويرس” لإثارة للفتنة، وإشعال النيران في بلد تواجه تحديات من الداخل والخارج، متابعًا: “إنت تصب في صالح الإخوان الذي قاموا بتخفيف ضرائبك لـ14 مليار جنيه عندما قمت ببيع شركات الأسمنت بـ75 مليار”.

ووجه حديثه لساويرس، قائلاً: “ماذا فعلت للكنيسة؟، هل ذهبت لتقديم واجب التعزية لأهالي الضحايا؟، هل ذهبت لزيارة المصابين في المستشفيات؟..يا أخ ساويرس لا تزايد على الدولة المصرية؟”.