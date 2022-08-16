وثائقي يفضح ملك الإباحية رون جيريمي.. اغتصب 21 فتاة معظمهن زميلاته!

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وطن– روى عدد من الفنانين البالغين كيف تعرضوا للاغتصاب من قبل النجم الإباحي رون جيريمي في الثمانينيات.

30 تهمة اعتداء

تم توجيه أربع تهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي لجيرمي (69 عاماً)، في أغسطس 2020 . و 20 تهمة أخرى تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على مدى 16 عامًا . من 2004 إلى 2020 ، شملت 12 امرأة و 15 فتاة بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

وبعد مزيد من التحقيق ، في عام 2020 ، وجهت إليه 30 تهمة اعتداء جنسي شملت 21 ضحية وما زال في انتظار المحاكمة.

حيث تم تعليق محاكمته في مارس / آذار بعد أن فشل في التعرف على محاميه وبدا أنه يعاني من انهيار.

في المسلسل الوثائقي الجديد Porn King: The Rise & Fall of Ron Jeremy ، والذي يبدأ اليوم مساءً. يتحدث عدد من النساء المختلفات عن اعتداءات رون جيريمي.

اغتصاب ثم تصوير

حيث ادعت جينجر لين ، التي تقاعدت الآن من عالم الإباحية، أن جيريمي اغتصبها في عيد ميلادها الحادي والعشرين قبل أن تُجبر على التصوير معه بعد أيام.

وفي حديثها إلى صحيفة “ذا صن” ، كشفت ليان يونج، أنها تعرضت للاغتصاب من قبل جيريمي في ملهى ليلي مزدحم أثناء مشاركتها مع الأصدقاء في عام 2000.

وقالت: ‘كانت هناك مزحة حول الأفلام الإباحية ، هناك ثلاثة أشياء لا يجب عليك الاقتراب منها – الحيوانات ، القاصر ، ورون جيريمي. ”

وقالت جينجر لين أنها كانت ملزمة بسبب عقد، بتصوير مشهد مع مغتصبها. بعد يوم من اغتصابها أثناء تصوير فيلم إباحي في هاواي في عام 1983.

رائحته كريهة

وتابعت: ‘لم أكن أريد أن يعاشرني رون. بالنسبة لي ، كان كبيرًا في السن ، وكان ذو شعر كثيف، ورائحته كريهة وكان يعتقد أنه مضحك”.

وتحدثت لين كيف انتهى بها الأمر بالعمل في فيلم إباحي مع رون وصديقها جيري في ذلك الوقت. والذي كان أيضًا ممثلاً إباحياً كان يغازلها خارج الشاشة.

وأضافت أنها تعرف رون اجتماعيًا ، لكنهم “لم يكونوا أصدقاء بأي شكل من الأشكال”.

وفي صباح عيد ميلادها الحادي والعشرين، كان روني حاضراً الحفل حين صعدت لين غرفتها في الطابق العلوي لدخول الحمام. وشعرت أن شخصًا ما جاء خلفها. وكان روني وقد اختبأ خلف الباب.

“لم يقل سوى اخرسي”

وتابعت: “أمسك بيدي وأمسك بي على جانب الحوض وأنزل ملابسه، وبدأ يغتصبني. وكنت أصرخ وأركل”.

وأضافت: “وكلما صرخت أكثر ، كلما كان يلاحقني أكثر ، وكان يشد شعري ويشتمني. ولا أعتقد أنه قال أي شيء سوى “اخرسي. وغطى فمي وأمسك بي”.

وقالت: “لقد وقف هناك وبكيت وفي لحظة معينة سمحت بحدوث ذلك. فأنت فقط تستسلم لحقيقة أنك تتعرض للاغتصاب”.

وازداد الوضع سوءًا عندما طُلب من جينجر ، في اليوم التالي تصوير مشهد مع رون جيريمي.

وقالت: “كانت الأيام في هاواي طويلة للغاية. لكنني كنت ملزمة بعقد بعمل مشهد جنسي آخر مع رجل. الرجل الوحيد على الجزيرة هو رون جيريمي.”

وزعمت: “لذلك مارست الجنس مع رون في اليوم التالي لاغتصابه أمام الكاميرا”.

أول امرأة يتم اغتصابها

وأردفت: “على حد علمي ، كنت أول امرأة في الصناعة يغتصبها رون جيريمي. تمنيت لو ذهبت إلى الشرطة حتى لا تتعرض النساء الأخريات للأذى والإساءة من قبله”.

ليان يونغ

أما النجمة البريطانية السابقة ليان يونغ ، وهي الآن مستشارة، ادعت أن جيريمي اغتصبها في مناسبة خيرية.

ادعت أنها كانت تتحدث مع الناس عندما تعرضت لاعتداء مفاجئ من الخلف.

وقالت: ” أتذكر أنه تم دفعي فوق الطاولة، وسقط شرابي من يدي، وكان القضيب مدفوعًا بداخلي”.

وتابعت: “تمكنت من الالتفاف لاستعادة توازني. و صفعته على وجهه وقلت ما الذي تعتقد أنك تفعله؟ ارفع يدك عني”.

وأضافت: “لقد اغتصبني. كانت أربع أو خمس ثوانٍ ، لكنها كانت أربع وخمس ثوانٍ دامية طويلة”.

كيانا برادلي

واعترفت كيانا برادلي ، أن الممثل قد أظهر لها قضيبه ، لكنها اعتبرتها مزحة.

وقالت: “لقد أظهر عضوه لي مرات عديدة، وكنت أقول له رون ، إذا لم تعده إلى بنطالك. فسأخلعه وأضعه في حلقك”.