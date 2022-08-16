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مقتل لاجئ سوري على يد عصابة لبنانية في ألمانيا وتفاصيل صادمة

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
قتل شاب سوري watanserb.com
مقتل الشاب السوري سلوان اللجي في ألمانيا
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وطن – قُتل شاب سوري يعمل في ورشة سيارات في مدينة “زولينغن” بولاية “شمال الراين-وستفاليا” غرب ألمانيا.

عصابة لبنانية تقتل سوريا في ألمانيا

وأفاد نشطاء أن الشاب “سلوان اللجي”، قُتل طعناً بالسكاكين على يد عصابة لبنانية من “آل الزين” أمام منزله حيث قاموا بالتهجُّم عليه وأصابوا والده المسن.

ونعت عشائر “الشلاهمة” و”الخوالدة” و”آل اللجي”، الشاب (سلوان قصي عباس اللجي)، الذي طالته يد الغدر في ألمانيا، وبحسب النعوة تُقبل التعازي في دمشق في دار جده المرحوم الحاج عباس اللجي أبو قصي في حي “الدحاديل”.

طعناً بالسكاكين

وأشار موقع “arab-europe” نقلاً عن مصادر متطابقة أن الشاب “سلوان قصي اللجي” البالغ 32 عاماً، وينحدر من محافظة دير الزور في شمال شرق سوريا، توفي بعد تعرُّضه للطعن بالسكاكين على أيدي مجموعة من الشباب مجهولي الهوية، بالإضافة إلى إصابة والده وشخص آخر.

فيما أكدت صفحات للجالية السورية في ألمانيا على موقع “فيس بوك”، أن أفراد عصابة لبنانية من عائلة “الزين” قامت بالهجوم على منزل العائلة السورية لأسباب “عنصرية”، مما تسبب بإصابة الأب في كتفه ووفاة الأبن” سلوان”.

هذا إضافة لإصابة أحد أصدقاء العائلة السورية- تصادف وجوده في المنزل- بجروح متوسطة في رأسه.

القبض على أحد الجناة

وذكرت تلك الصفحات أن الشاب السوري متزوج ولديه 3 أطفال ووصل إلى ألمانيا قبل عدة سنوات.

وأكدت صفحة “دير الزور” أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على أحد الاشخاص الذين شاركوا بجريمة قتل الشاب “سلوان اللجي”، ويشتبه أنه هو القاتل الأساسي والتحقيق جار إلى الآن دون معرفة أسباب الجريمة.

وأضاف المصدر أن الجناة هم من عائلة “الزين” اللبنانية وكثير منهم مجنسين ولديهم سوابق بالاعتداء على السوريين.

وكان قتل الشاب السوري “إبراهيم ذيب الحسين”، وهو من أبناء قرية “الحصان” بريف دير الزور وآخر فلسطيني. وأصيب 8 آخرون بجروح بينهم امرأتان، بهجوم شنه لاجئ من أصول أفريقية بواسطة سلاح أبيض استهدف مخيماً للاجئين في ألمانيا في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

المصدرarab-europe + فيسبوك
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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