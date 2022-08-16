مقتل لاجئ سوري على يد عصابة لبنانية في ألمانيا وتفاصيل صادمة

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وطن – قُتل شاب سوري يعمل في ورشة سيارات في مدينة “زولينغن” بولاية “شمال الراين-وستفاليا” غرب ألمانيا.

عصابة لبنانية تقتل سوريا في ألمانيا

وأفاد نشطاء أن الشاب “سلوان اللجي”، قُتل طعناً بالسكاكين على يد عصابة لبنانية من “آل الزين” أمام منزله حيث قاموا بالتهجُّم عليه وأصابوا والده المسن.

ونعت عشائر “الشلاهمة” و”الخوالدة” و”آل اللجي”، الشاب (سلوان قصي عباس اللجي)، الذي طالته يد الغدر في ألمانيا، وبحسب النعوة تُقبل التعازي في دمشق في دار جده المرحوم الحاج عباس اللجي أبو قصي في حي “الدحاديل”.

طعناً بالسكاكين

وأشار موقع “arab-europe” نقلاً عن مصادر متطابقة أن الشاب “سلوان قصي اللجي” البالغ 32 عاماً، وينحدر من محافظة دير الزور في شمال شرق سوريا، توفي بعد تعرُّضه للطعن بالسكاكين على أيدي مجموعة من الشباب مجهولي الهوية، بالإضافة إلى إصابة والده وشخص آخر.

فيما أكدت صفحات للجالية السورية في ألمانيا على موقع “فيس بوك”، أن أفراد عصابة لبنانية من عائلة “الزين” قامت بالهجوم على منزل العائلة السورية لأسباب “عنصرية”، مما تسبب بإصابة الأب في كتفه ووفاة الأبن” سلوان”.

هذا إضافة لإصابة أحد أصدقاء العائلة السورية- تصادف وجوده في المنزل- بجروح متوسطة في رأسه.

القبض على أحد الجناة

وذكرت تلك الصفحات أن الشاب السوري متزوج ولديه 3 أطفال ووصل إلى ألمانيا قبل عدة سنوات.

وأكدت صفحة “دير الزور” أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على أحد الاشخاص الذين شاركوا بجريمة قتل الشاب “سلوان اللجي”، ويشتبه أنه هو القاتل الأساسي والتحقيق جار إلى الآن دون معرفة أسباب الجريمة.

وأضاف المصدر أن الجناة هم من عائلة “الزين” اللبنانية وكثير منهم مجنسين ولديهم سوابق بالاعتداء على السوريين.

وكان قتل الشاب السوري “إبراهيم ذيب الحسين”، وهو من أبناء قرية “الحصان” بريف دير الزور وآخر فلسطيني. وأصيب 8 آخرون بجروح بينهم امرأتان، بهجوم شنه لاجئ من أصول أفريقية بواسطة سلاح أبيض استهدف مخيماً للاجئين في ألمانيا في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.