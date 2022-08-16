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الهدهد

مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة.. وأدرعي يتراجع عن إدعاءاته

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة watanserb.com
مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة
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وطن- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده أصيب بنيران زميل له بالخطأ، قرب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن إطلاق النار وقع في منطقة التماس قرب بلدة شويكة، وإن الحديث يدور عما أسماه “هجوما فلسطينيا”.

وتحدثت تقارير عبرية، عن أن إسرائيليين أصيبوا في حادث إطلاق نار في منطقة التماس قرب مدينة طولكرم، وأصيب أحدهم بجروح خطيرة.

ووقع إطلاق النار من سيارة عابرة في منطقة بلدة شويكة بالقرب من خط التماس، فيما هرع الجنود إلى مكان الحادث، وزعم جيش الاحتلال في البداية أن فلسطينيين هم من أطلقوا النار.

بينما قالت قناة الـ13 الإسرائيلية إن جنديا إسرائيليا كان في نقطة حراسة وخرج منها، وعندما كان عائدا أطلق عليه زميله النار بالخطأ بالقرب من طولكرم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، قبل أن يعلن جيش الاحتلال عن مقتله.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار، مشيراً إلى أن “ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص.

وصرح مصدر عسكري: “يبدو أن إطلاق النار في طولكرم ليس هجوماً؛ بل إطلاق نار بين جانبين من قواتنا”.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر تويتر: “من التحقيق الأولي يتضح أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار”، موضحاً أن “ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص”.

يُشار إلى أن خط التماس هي منطقة يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي قرب “الخط الأخضر” ومدينة القدس المحتلة وأحيائها والكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية، بهدف منع تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل، وتشمل مناطق الاحتكاك، ومنافذ جدار الفصل، والسياج الأمني.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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