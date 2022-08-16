مقتل جندي إسرائيلي بنيران صديقة.. وأدرعي يتراجع عن إدعاءاته

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وطن- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده أصيب بنيران زميل له بالخطأ، قرب مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن إطلاق النار وقع في منطقة التماس قرب بلدة شويكة، وإن الحديث يدور عما أسماه “هجوما فلسطينيا”.

وتحدثت تقارير عبرية، عن أن إسرائيليين أصيبوا في حادث إطلاق نار في منطقة التماس قرب مدينة طولكرم، وأصيب أحدهم بجروح خطيرة.

ووقع إطلاق النار من سيارة عابرة في منطقة بلدة شويكة بالقرب من خط التماس، فيما هرع الجنود إلى مكان الحادث، وزعم جيش الاحتلال في البداية أن فلسطينيين هم من أطلقوا النار.

#عاجل #أولي: وردت تقارير عن عملية اطلاق نار تخريبية في منطقة التماس بالقرب من #طولكرم. يتبع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2022

بينما قالت قناة الـ13 الإسرائيلية إن جنديا إسرائيليا كان في نقطة حراسة وخرج منها، وعندما كان عائدا أطلق عليه زميله النار بالخطأ بالقرب من طولكرم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، قبل أن يعلن جيش الاحتلال عن مقتله.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن التحقيق الأولي أظهر أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار، مشيراً إلى أن “ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص.

وصرح مصدر عسكري: “يبدو أن إطلاق النار في طولكرم ليس هجوماً؛ بل إطلاق نار بين جانبين من قواتنا”.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر تويتر: “من التحقيق الأولي يتضح أن الحديث ليس عن عملية إطلاق نار”، موضحاً أن “ظروف إطلاق النار لا تزال قيد الفحص”.

#عاجل من التحقيق الأولي يتضح ان الحديث ليس عن عملية اطلاق نار. ظروف اطلاق النار لا تزال قيد الفحص https://t.co/6dPfJUsKJe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 15, 2022

يُشار إلى أن خط التماس هي منطقة يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي قرب “الخط الأخضر” ومدينة القدس المحتلة وأحيائها والكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة الغربية، بهدف منع تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل، وتشمل مناطق الاحتكاك، ومنافذ جدار الفصل، والسياج الأمني.