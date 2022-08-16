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محمد صلاح تبرع بملايين لضحايا كنيسة أبوسيفين.. حقيقة خبر غزا المواقع

باسل النجار
كتب باسل النجار
watanserb.com
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وطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل واسع، عقب تداول خبر مزعوم جاء فيه أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قدم تبرعات مالية بملايين لأسر ضحايا كنيسة المنيرة (كنيسة أبوسيفين) في مصر.

 

هل تبرع محمد صلاح لأسر ضحايا كنيسة أبو سيفين؟

وكان حرق هائل اندلع في كنيسة المنيرة جراء ماس كهربائي، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة آخرين، بحادث مأساوي هز مصر.

وبدأت القصة بتغريدة للإعلامي الرياضي المصري إبراهيم عبد الجواد، مقدم البرامج على شاشة “أون تايم سبورتس”، أعلن فيها خبر تبرع محمد صلاح المزعوم.

حيث كتب “عبدالجواد” بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “محمد صلاح يتبرع ب ٣ مليون جنيه لضحايا كنيسة ابو سيفين .. لا جديد يحكي ولا قديم يعاد.”

إلا أن هذه الأخبار لم يعلن عنها محمد صلاح ذاته ولا أي من المقربين منه، كما لم تخرج عن مصدر رسمي بالدولة المصرية، ما أثار الجدل حول صحة الخبر من عدمه.

وعلى إثر هذه التغريدة لإبراهيم عبدالجواد، انتشرت هذه الإشاعة على مواقع التواصل في مصر ما أثار بلبلة كبيرة.

عماد خليل ينفي

ليخرج النائب البرلماني والصحفي المتخصص في الشأن القبطي عماد خليل، وينفي الأخبار المتداولة حول تبرع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بـ 3 ملايين جنيه لأسر ضحايا كنيسة المنيرة.

وكتب عماد خليل في منشور بصفحته على فيسبوك: “فيه حاجتين حابب أقول عليهم الأول فيديو أبونا عبد المسيح بخيت مدته ٣٠ ثانية.. ودى مدة محدش يقدر يحدد مسئوليته عن الحادث.”

وتابع: “إنما الثابت من شهادة كثير إنه فضل ينقذ الناس لحد ما استشهد.. الحاجة الثانية موقف محمد صلاح راقي إنه قدم التعازي لكنه متبرعش للضحايا.”

حريق كنيسة المنيرة “أبو سيفين” في مصر

وشهدت مصر حادثا مأساويا، الأحد، باندلاع حريق ضخم في كنيسة المنيرة بمنطقة إمبابة، والذي أسفر عن عشرات الضحايا، بينهم 41 قتيلا.

حريق كنيسة ابو سيفين

وكانت السلطات قد تلقت بلاغا بنشوب الحريق المروع، وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا، والتهمت غالبية محتويات الكنيسة، فيما أصيب العشرات باختناقات.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي.

ودفعت السلطات العديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، كما دفعت عشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وتم تشييع جنازة الضحايا اليوم وسط حضور قيادات الكنيسة المصرية ومندوبين من الرئاسة.

وكان رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، قد قدم عزائه الشخصي للبابا تواضروس في الحادث كما قدم دعم فوري لأسر الضحايا، وأمر بصرف 100 ألف جنيه لأسر كل ضحية.

المصدروطن - رصد تويتر + فيسبوك
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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