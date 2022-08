لو مات جوني ديب في أثناء تصوير هذا الفيلم.. لما انكشف خداع وكذب آمبر هيرد

- Advertisement -

وطن-على الرغم من ضمان كل سبل السلامة المهنية في أثناء التصوير، فإن بعض المشاهد الخطيرة نوعًا ما تعرض حياة الممثلين للخطر إلى درجة أن البعض منهم مات بالفعل في موقع التصوير.

وفيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية، الممثلين الذين كانوا على وشك الموت في أثناء تصويرهم لمشاهد خطيرة:

ديلان أوبراين

في أثناء التصوير اضطر الممثل الشاب للقفز من سيارة إلى أخرى، لكنه سرعان ما سقط أرضا ودهسته السيارة التي كان من المفترض أن ينتقل إليها. وهكذا أُصيب الممثل ديلان أوبراين نجم سلسلة أفلام “ميز رانر” في أثناء الإعداد لأحدث فيلم من السلسلة، وتوقف إنتاج الفيلم إلى لحين شفائه. وقال موقع (تي. إم. زي) المتخصص في متابعة أخبار نجوم السينما العالمية، إن أوبراين صدمته سيارة وتعرض لإصابات متعددة أثناء الإعداد لتصوير الجزء الجديد من السلسلة الذي يحمل اسم “ذا ديث كيور”، وفقا لما ترجمته “وطن“.

إيسلا فيشر

خلال مشهد القفص الزجاجي المليء بالمياه في فيلم Now You See Me، كادت الممثلة إيسلا فيشر أن تغرق داخل القفص، لأنها لم تستطع التخلص من الأصفاد في الوقت المحدد، ما جعلها تمكث في القفص المليء بالمياه لمدة 3 دقائق.

جوني ديب

سقط الممثل من على الحصان ودهسه في أثناء تصوير فيلم The Lone Ranger. وعلى الرغم من أن الأذية التي لحقته كانت بسيطة وتمثلت في بعض الكدمات، إلا أنه لم يتمالك نفسه لأن الخوف اعتراه بشدة.

جايمي الكسندر

انزلقت الممثلة الشابة من على السلم وكسرت 11 فقرة من عمودها الفقري. لكن بعد تصوير فيلم Thor: The Dark World، لم تكن تعاني من أي عقابيل.

توم هانكس

بسبب جرح في الساق، أصيب الممثل بعدوى المكورات العنقودية. ووجد نفسه في المستشفى لتلقي العلاج اللازم لمدة 3 أيام.

جنيفر لورانس

أرسلت آلة الضباب الكثير من الدخان في منطقة مغلقة، كان يتم فيه تصوير مشاهد من سلسلة “The hunger Game”ونتيجة لذلك اضطرت الممثلة للهروب لأنها شعرت بالاختناق.

توم كروز وإميلي بلانت

في أثناء تصوير فيلم Edge of Tomorrow، اصطدمت السيارة التي كانت تقودها الممثلة بأقصى سرعة بشجرة بعد محاولة انعطاف فاشلة، ولكن لحسن الحظ استطاع الممثلان من الهرب بسلام.