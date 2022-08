لاعب كريستال بالاس مهدّدٌ بالقتل بسبب نطحة نونيز (فيديو)

وطن – تلقى لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، يواكيم أندرسن، العديد من رسائل التهديد بالقتل عبر حسابه الشخصي على موقع ( الاتستغرام)، عقب تسبُّبه بطرد نجم ليفربول الأوروغواياني داروين نونيز في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال الدنماركي أندرسن، في صورة نشرها عبر حسابه على موقع ( الانستغرام)، ” لقد تلقيت العديد من رسائل التهديد بالقتل بعد المباراة أمام ليفربول، وذلك بسبب طرد نونيز”.

وأضاف مدافع كريستال بالاس أندرسن في منشوره، ” تلقيت حوالي 400 رسالة تهديد بالقتل، أعلم أنك تساند فريقك. لكن عليك أن تتحلى بالاحترام وتتوقف عن المعاملة بسوء عبر الانترنت”.

