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رياضة

لاعب كريستال بالاس مهدّدٌ بالقتل بسبب نطحة نونيز (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أندرسن يتلقى تهديدات بالقتل بسبب نطحة نونيز watanserb.com
أندرسن يتلقى تهديدات بالقتل بسبب نطحة نونيز
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وطن – تلقى لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي، يواكيم أندرسن، العديد من رسائل التهديد بالقتل عبر حسابه الشخصي على موقع ( الاتستغرام)، عقب تسبُّبه بطرد نجم ليفربول الأوروغواياني داروين نونيز في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال الدنماركي أندرسن، في صورة نشرها عبر حسابه على موقع ( الانستغرام)، ” لقد تلقيت العديد من رسائل التهديد بالقتل بعد المباراة أمام ليفربول، وذلك بسبب طرد نونيز”.

تهديد لاعب كريستال بالاس بالقتل

وأضاف مدافع كريستال بالاس أندرسن في منشوره، ” تلقيت حوالي 400 رسالة تهديد بالقتل، أعلم أنك تساند فريقك. لكن عليك أن تتحلى بالاحترام وتتوقف عن المعاملة بسوء عبر الانترنت”.

كما وأردف، ” أتمنى أن يقوم الانستغرام أو الدوري الإنجليزي بفعل شيء حيال هذا الأمر”.

طرد داروين نونيز

وكان نجم ليفربول الجديد نونيز، قد تعرّض للطرد بالبطاقة الحمراء بعد نطحة تسبّب بها تجاه مدافع فريق الخصم كريستال بالاس أندرسن. بعد إشهار الورقة مباشرة من قبل حكم المباراة، ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

كما والتقطت عدسات الكاميرا، فشل الأوروغواياني نونيز في المحافظة على تركيزه، حيث قام بضرب المدافع داروين أندرسن بالرأس عند الدقيقة ال57 داخل منطقة الجزاء، ليتلقى على إثرها البطاقة الحمراء دون رجوع الحكم إلى تقنية الفيديو ( الفار).

وخيّم التعادل الإيجابي بين ليفربول وكريستال بالاس، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج)، بهدفٍ لكليهما.

عقوبة نونيز

وسيغيب الأوروغواياني نونيز عن مباراة مانشستر يونايتد المقبلة، كما غاب عن مواجهة بورنموث ونيوكاسل يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي بعد حصوله على الطرد بالبطاقة الحمراء بشكل مباشر.

وفي ذات السياق، تقدّم نجم ليفربول نونيز بالاعتذار إلى جماهير الريدز عقب هذا التصرف الذي تسبّب في طرده مباشرة بالبطاقة الحمراء، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع ( تويتر)، ” أنا على علم بالتصرف القبيح الذي قمت به .. أعتذر لكل ليفربول ، سأعود”.

ويواجه فريق ليفربول (الريدز) خيبة أمل على صعيد النتائج مع بداية مشواره في منافسات الدوري الإنجليزي، حيث جاء في المركز ال12 برصيد نقطتين، على عكس حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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