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رياضة

لابورتا يزفُّ الخبر السعيد لجماهير برشلونة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
خوان لابورتا والحديث عن صفقات جديدة لبرشلونة watanserb.com
خوان لابورتا والحديث عن صفقات جديدة لبرشلونة
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وطن – زفّ رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، الخبر السعيد لعشاق وجماهير النادي الكتالوني بشأن سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وقال رئيس برشلونة لابورتا، في مقابلة مع صحيفة (ماركا) الإسبانية، عند سؤاله عن نية برشلونة التعاقد مع لاعبين جدد هذا الصيف، ” التعاقد مع صفقات جديدة؟!، لن أتحدث عن لاعبين محددين، ولكنني أريد أن أوضح بأن سوق الانتقالات لم ينتهي بعد”.

لابورتا والتعاقد مع لاعبين جدد

كما وذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن ارتباط اسم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي، والإسباني ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي في الانتقال إلى صفوف البرسا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي برشلونة، قد دفع صفقاته الجديدة في أولى مبارياته في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، أمام رايو فاليكانو التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف. باستثناء الفرنسي جول كوندي الذي لم ينضم بشكل رسمي داخل قائمة الفريق الكتالوني بعد.

صفقات برشلونة

وجلب برشلونة حتى الآن 5 صفقات مهمة في سوق الميركاتو الصيفي، بطلب ومساهمة المدرب الإسباني تشافي، وهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والدنماركي كريستينسن، والإيفواري فرانك كيسي. والبرازيلي رافينيا دياز، بالإضافة إلى تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي.

كما ويستعد برشلونة للمباراة القادمة بعد التعادل السلبي مع بداية مشواره في الدوري الإسباني، أمام ريال سوسيداد خارج دياره مطلع الأسبوع القادم في منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وأعلن نادي برشلونة في وقت سابق، عن استقرار الوضع المالي داخل صفوف النادي، الذي كان قريباً من الإفلاس بسبب تراكم الديون عليه والمقدّرة ب1.35 مليار دولار، بعد عقد النادي الكتالوني العديد من اتفاقيات الراعية مع العديد من الشركات لرفع الإيردات خلال الأشهر الماضية.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق برشلونة يحتل المركز ال11 من جدول ترتيب الدوري الإسباني. بنقطة وحيدة، كما بفارق نقطتين عن حامل اللقب والغريم الأزلي ريال مدريد المتصدر ب3 نقاط للموسم الحالي.

المصدروطن + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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