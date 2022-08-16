فيديو لكاهن كنيسة أبو سيفين يثير الجدل في مصر بسبب تعامله لحظة اشتعال الحريق!

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لكاهن “كنيسة أبو سيفين” يظهر فيه استمراره في مواصلة “قداس الأحد” رغم انبعاث الدخان من حوله في بداية اشتعال الحريق الذي تسبب في وفاة 41 شخصا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي التقطته كاميرا للمراقبة ورصدته “وطن”، فقد ظهرت أعمدة الدخان في الكنيسة، وحالة من الحراك بين المصلين والشمامسة (خدام الكنيسة)، الذين بدأوا يختنقون على ما يبدو.

كما اظهر الفيديو مضي كاهن الكنيسة القمص عبد المسيح بخيت الذي كان أحد ضحايا الحريق في أداء القداس.

لحظة وقوع حادثة #كنيسة_أبو_سيفين من كاميرا مراقبة الكنيسة، ويظهر استمرار القس عبد المسيح بخيت في أداء الصلوات رغم وقوع الحادثة.#كنيسه_أبوسيفين #كنيسة_المنيرة pic.twitter.com/3w9YfvwFSP — تغطية (@coveragetheard) August 15, 2022

مصدر كنسي يؤكد صحة الفيديو

وتعليقا على حالة الجدل التي ثارت حول الفيديو، قال مصدر كنسي قريب الصلة بمجريات الأحداث في حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمطار إمبابة، إن الفيديو المتداول لكاهن الكنيسة القمص عبدالمسيح بخيت وهو يصلي في هيكل الكنيسة لحظة الحريق، صحيح.

وأضاف المصدر لصحيفة “الشروق” المحلية إن “الفيديو صحيح، والحريق كان في أثناء الصلاة”، موضحًا: “كان ممكن تتوقف الصلاة طبعًا، وكان عليه أن يوقف الصلاة فورًا”.

وواصل: “القمص عبدالمسيح بخيت أخويا وابني وحبيبي، وهو رجل محب للخير ومحب وخدوم وفاضل، ويحب يساعد الفقراء، وله خدمته مع الجميع”.

واندلع حريق بكنيسة أبوسيفين بحي إمبابة غرب العاصمة المصرية، صباح الأحد، أسفر عن عشرات الضحايا، بينهم 41 قتيلا.

النيران التهمت الكنيسة

وكانت السلطات قد تلقت بلاغا بنشوب الحريق المروع، وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا، والتهمت غالبية محتويات الكنيسة، فيما أصيب العشرات باختناقات.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي.

محاولة السيطرة على الحريق

ودفعت السلطات العديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، كما دفعت عشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

خلل كهربائي

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه تم نقل51 مصابا في الحريق إلى المستشفيات لتولي العلاج.

في حين، كلف محافظ الجيزة مديرية التضامن بصرف إعانة عاجلة بقيمة ٥٠ ألف جنيه لأسرة المتوفي و١٠ آلاف جنيه لأسرة المصاب في الحادث.

لاحقا، أكدت وزارة الداخلية المصرية السيطرة على الحريق، الذي قالت إنه نشب في أحد أجهزة تكييف الهواء بالمبنى نتيجة خلل كهربائي مما أدى لانبعاث كمية كثيفة من الدخان “كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات”.

وأفادت النيابة العامة المصرية بأن النائب العام أمر بتشكيل فريق كبير للتحقيق في الواقعة.