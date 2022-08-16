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فيديو أمينة فاخت الإباحي يستنفر إعلامية تونسية.. ورد قاس على الفضيحة

باسل النجار
كتب باسل النجار
امينة فاخت watanserb.com
الفنانة التونسية أمـينة فاخـت
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وطن – تسبب ما وصف بالظهور الإباحي للفنانة التونسية أمـينة فاخـت، في حفلها الأخير بمهرجان “قفصة”، في موجة هجوم كاسح عليها من قبل النشطاء والشخصيات العامة في البلاد.

تعليق بية الزردي على ظهور أمـينة فاخـت المخل

وفي هذا السياق دخلت الإعلامية التونسية “بية الزردي” مقدمة برنامج “w9ayet baya” بإذاعة (إي إف إم)، على خط أزمة أمينة فاخت، ووجهت لها انتقادات حادة.

وعن الحركات الخارجة والإيحاءات الجنسية التي صدرت عن “فاخت” خلال الحفل، وأحدثت ضجة على مواقع التواصل بتونس بعدها، ذكرت “الزردي” أن أمينة استفرت الجمهور بحركاتها الغريبة تلك.

وقالت: “أمـينة فاخت استفزت الناس في حضورها هذه المرة وفعلت مالم تفعله هيفاء وهبي.”

واعتبرت بية الزردي أن الجمهور التونسي لم يعطي اهتماما كبيرا لما قالت إنه “نشاز وجمل تكررت أثناء أداء أمـينة فاخت للأغاني.”

ولفتت إلى أن الجمهور ركز أكثر على حركات “فاخت” التي وصفتها بأنها كانت “صادمة وغير مقبولة بالمرة”.

ووجهت بيه الزردي حديثها للجمهور:”ما تزيدوش وتخلوها تشوه مسيرتها وتتمادى وتغلط أكثر.. قولوا لها استوب ـ تعني توقفي ـ”.

ظهور إباحي لأمـينة فاخت يفجر غضب التونسيين

ويشار إلى أنه بسبب ملابس وُصفت بالفاضحة، وإيحاءات جنسية، ورقص جريء، تعرّضت الفنانة التونسية أمينة فاخت، لهجوم عنيف من قبل المغرّدين التونسيين، بعد مشاركتها في حفل أحيته ليلة الأحد، بمحافظة قفصة التونسية.

نشطاء تونسيون تناولوا على نطاق واسع مقطع فيديو لأمينـة فاخت، في الحفل، حيث تظهر فيه بملابس جريئة، ناهيك عن قيامها بالرقص، وافتعال حركات بها إيحاءات جنسية.

حيث اتهمها البعض بتعرية صدرها، ولعق يدها بطريقة اعتبروها “إباحية”، وهو ما عبّر الجمهور عن غضبهم منه.

من هي أمينة فاخت؟

ويشار إلى أن أمينة فاخت المولودة عام 1968، هي إحدى أبرز المغنيات التونسيات وحازت شهرة واسعة في الأعوام السابقة.

وكانت بداية “فاخت” في الثمانينات وبعدها سافرت ببداية التسعينات إلى مصر حين لحن لها بليغ حمدي أغنية “أنا هويت”.

وعادت أمينة فاخت إلى تونس بعد 3 سنوات إقامة بمصر.

وكانت أشهر حفلاتها حينما غنت على مسرح قرطاج الأثري في العام 1999، ثم سنة 2004 مع الموسيقار الفرنسي ستيفان برتران.

وأمينة فاخت متزوجة من لاعب كرة السلة عطيل عويج، واشتهرت بحركاتها الجريئة والمثيرة خلال حفلاتها، فضلا عن ملابسها التي تتعمد أن تكون مكشوفة بشكل كبير، ما يعرضها لانتقادات حادة دائما.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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