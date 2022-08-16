عبدالله السدحان يقدم نصيحة صادمة لفتاة سعودية تغني أمام الرجال بالنقاب! (فيديو)

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وطن- أثار الفنان السعودي عبدالله السدحان، غضباً بين ناشطين سعوديين، بعدما قام بتشجيع فتاة منتقبة على الغناء.

بحث عن الرزق!

ونشر عبدالله السدحان، فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، لفتاة منتقبة تقوم بالغناء وخلفها فرقة موسيقية جميع أفرادها من الرجال.

وشجع السدحان الفتاة التي لم تتضح هويتها، معقباً: “ما اقول الا الله يحفظك وبس. البحث عن الرزق صعب استمري صوتك جميل بغض النظر عن المقامات”.

ما اقول الا الله يحفظك وبس .

البحث عن الرزق صعب استمري صوتك جميل بغض النظر عن المقامات 🌹 pic.twitter.com/1LgVx32b5C — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) August 16, 2022

واستنكر ناشطون سعوديون، تشجيع السدحان للفتاة على البحث عن رزقها بالغناء أمام الرجال.

فكتب ناشط: ” بحث عن الرزق بالغناء ؟؟؟؟ الله يهديها”.

وطرح آخر سؤالاً على السدحان قائلا: ” بالله عليك سؤال اتمنى الاجابة عليه بما يرضي الله ثم ضميرك يا اخ عبدالله هل ترضى انها تطلع بلبسها هذا وبالوضع هذا ؟”.

حلال أم حرام؟

وعقب متابع: ” بينا وبينك شرع الله ( هل الفعل : حرام / أم حلال ) وإذا ماتدري مافيه عيب تسأل قال الحق (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)”.

بينما رأى ناشط أن الفتاة محجبة ظاهرياً فقط، وأردف: ” عندما يكون الحجاب تقاليد وعادات لا اكثر”.

وكتبت ناشطة: ” اذا كان الرزق عن طريق الغناء والمعازف فلا بارك الله فيه من رزق. وعليك ان تستغفر ربك وتتوب اليه واعلم انك ملاقي ربك يوماً من الايام وتحاسب عن هذا”.

وركز آخرون على النقاب في تعليقاتهم، فكتبت متابعة: ” وش فايدة النقاب وتغني مايركبون على بعض”.

ووافقها الرأي ناشط: ” وش فايدة النقاب وتغني؟؟ اتقي الله في نفسك.. وانت استاذ عبدالله هذا المقطع بتآخذ اثمه واثم من يستمع له الى يوم القيامة والعياذ بالله.. نرجو عدم التساهل في هذا الجانب.. نسأل الله الهداية لنا وللجميع يا رب”.

القبض على سعودي يتلو القرآن

في المقابل، أعلنت شرطة الرياض عن إلقائها القبض على مواطن ظهر يتحدث بصوت مرتفع وقام بتصرفات منافية للذوق العام.

وذلك بعدما انتشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تجمع عام يقدم فيه النصح والإرشاد للمتواجدين.

حيث ظهر الشاب ممسكا بهاتفه ويقرأ منه آيات قرآنية محاولا نصح المتواجدين.

بعد مخالفته لـ ( #الذوق_العام ) : #تم_القبض على شخص تحدث بعبارات منافية للذوق العام وبصوت مرتفع في مكان عام بمنطقة #الرياض pic.twitter.com/4oZ8IOA5to — سالفة (@Hashtagat_1) August 12, 2022

تبرير وزارة الداخلية ووصفها حديثه المواطن بالقرآن بأنه مخالف للذوق العام أثار استياء كبيرا في صفوف المغردين.

ويشار إلى أنه منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لسدة الحكم في المملكة، تغيرت قوانين ونظم السعودية تماما. حيث بات مسموحا بحفلات الرقص والغناء ومهرجانات السينما في الدولة المحافظة. بينما منعت إذاعة الصلاة عبر مكبرات الصوت في المساجد والاكتفاء فقط بالآذان.