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شواذ جنسيا يتجمعون يوميا في صلالة العمانية.. وتعليق ناري من خليل البلوشي (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
الشواذ الجنسي في صلالة العمانية watanserb.com
الشواذ الجنسي في صلالة العمانية
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وطن– نشر المعلق الرياضي العماني الشهير خليل البلوشي، لقطات تُظهر تجمع مجموعة من الشواذ جنسيا في مدينة صلالة.

وقال البلوشي، في فيديو انتشر بموقع انستجرام: “أين أنتم من هذا التجمع اليومي في صلالة .. أين أنتم مما يحدث في هذا المكان.. دق طبول.. وأغاني لكلمات مايعة وناس لا يبتون للفطرة الإنسانية ولا الدين بأي صلة .. مجموعة مثليين يجتمعون في هذا المكان”.

وأضاف: “للأسف فيه ناس يقولك حامد برقية بيروج للسياحة العمانية أفضل من السياحة العمانية أفضل من وزارة السياحة.. فيه ناس ممن انتقدوا موضوع السياج بيقولك دع الخلق للخالق وما ضرونا بشيء.. كيف ذلك”.

يُشار إلى أنه قبل شهر، ضبطت السلطات العمانية، مئات الطائرات الورقية التي تروج للمثلية الجنسية، ويظهر عليها العلم الذي يرمز للشذوذ.

وآنذاك، قال جهاز حماية المستهلك في مدينة ظفار، إنه تم ضبط أكثر من 3500 طائرة ورقية تحمل ألوان وشعارات لها دلالات محظورة لنص المادة المتعلقة بالآداب العامة.

والنشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في دول الخليج العربي كافة، وبعضها تفرض عقوبات تصل للإعدام ضد من يمارس ذلك.

وفي وقت سابق، استهجن مفتي عام سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، تراجع بعض المسلمين عن تجريم المثلية الجنسية، داعيا الأمة الإسلامية لمواجهة قضايا الفضيلة والشرف “بثبات”.

وقال الشيخ الخليلي في بيان: “مما يؤسف له ما بلغنا من تراجع بعض المسلمين عن تجريم الرذيلة الساقطة التي سموها (المثلية)، مع أن من غير المسلمين من يقف فيها موقفاً صارماً لا تزعزعه الزعازع ولا يثنيه الفتور، ويواجهها بشدة، وينزل بمن يمارسها ما هو حري به من العقاب”.

وناشد أمة الإسلام الوقوف في هذه القضية وغيرها من قضايا الفضيلة والشرف “صامدة كالطود الأشم الراسخ لا تزعزعها أحداث العالم ولا تثنيها تحدياته، وأن تكون إرادتها أقوى من كل تحدٍّ، وأمضى من كل سلاح”.

طائرات ورقية تروج للمثلية الجنسية في سلطنة عمان .. والنشطاء مصدومون

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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