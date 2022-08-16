الثلاثاء, أغسطس 16, 2022
الرئيسيةالهدهدحرائق الجزائر.. مفاجآت مدوّية تكشفها تحقيقات السلطات
الهدهد

حرائق الجزائر.. مفاجآت مدوّية تكشفها تحقيقات السلطات

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حريق في الجزائر watanserb.com
حريق في الجزائر
- Advertisement -

وطن- فتحت السلطات الجزائرية 600 تحقيق حول الحرائق العمدية وغير العمدية لتحديد الأسباب الرئيسية لها، معلنةً توقيف المتورطين في إضرام النيران.

وقال المقدم سامي داودي الضابط بقسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، في تصريحات لصحيفة “الشروق” المحلية: إن الضبطية القضائية لجهاز الدرك الجزائري، بالتنسيق مع مختصين من دائرة الحرائق التابعة للمعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك ببوشاوي، فتحت 600 تحقيق معمّق حول الحرائق العمدية وغير العمدية.

وأضاف أن التحريات مكنت من توقيف 141 مشتبه فيه، منهم 25 قاصراً و8 أشخاص مختلين عقلياً تمّ تحويلهم إلى مستشفيات الأمراض العقلية.

وأوضح أنه في إطار متابعة الوضع في الميدان بخصوص الحرائق والغابات والمحاصيل الزراعية على المستوى الوطني، سجلت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 مايو إلى 15 أغسطس الجاري، 661 حريقاً للغابات والمحاصيل الزراعية.

وبحسب الضابط، تم تسجيل خسائر بشرية ومادية معتبرة، حيث تسبّبت النيران التي شهدتها عدة ولايات من الوطن في وفاة 6 أشخاص، مع إصابة 32 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة في ولايتي برج بوعريريج وسطيف.

وتسببت الحرائق أيضاً في إتلاف مساحة إجمالية تقدّر بـ4 آلاف و582 هكتاراً منها 2301 هكتاراً من المساحات الغابية والأحراش، و2280 هكتاراً من حقول الحبوب، و1362 صندوقاً نحل، و21 ألفاً و495 شجرةً مثمرة، 61 ألفاً و232 حزمةً تبن و2449 نخلةً، إضافة إلى 15 ألفاً و784 شجرةَ زيتون، و30 ألفَ دجاجة.

وبينت التحريات أيضاً، أن 35 حريقاً كان متعمَّداً، وأنّ العنصر البشري يبقى السبب الرئيسي المباشر في اندلاع الحرائق؛ نتيجة الإهمال واللامبالاة.

فيما تسببت شرارة العتاد الفلاحي في 128 حريقاً، و61 آخر كان بسبب شرارة أعمدة كهربائية، مقابل 42 حالةَ إضرام نار في الأعشاب الضارة بمحيط الأراضي الفلاحية و19 حالةً بسبب امتداد النار من مفاريغ عشوائية وعمومية.

وهناك أيضاً 54 حريقاً وقع لأسباب مختلفة على غرار بقايا الحرائق السابقة، وبقايا الزجاج، وألعاب نارية، وأعقاب التدخين، وإنتاج الفحم وتنظيف بيوت النحل، فيما تبقى الحالات الأخرى موضوع التحقيقات الجارية لتحديد الأسباب.

وكانت الجزائر قد سجّلت أمس الأول الأحد، 11 بؤرةَ حريق في 6 ولايات مختلفة، وفق الدفاع المدني الجزائري.

وهذه الولايات الست هي بجاية، سكيكدة، الطارف، أم البواقي، ولاسات شرقية، تيبازة.

سبق ذلك تمكُّنُ وحدات الحماية المدنية، يوم السبت الماضي، من إخماد 47 بؤرةَ حريق في 12 ولاية.

ومنذ بداية يونيو الماضي، سجلت الجزائر 889 حريق غابات وأدغالاً عبر ولايات بجاية وسطيف وجيجل وسكيكدة (ولايات شرقية).

وكانت السلطات قد أعلنت في يوليو الماضي، حالة تأهّب قصوى لمواجهة حرائق الغابات، وقبلها قررت تجميد نشاط إنتاج الفحم بصفةٍ مؤقتة، كما منعت عدةُ محافظات التجوال داخل الغابات.

والعام الماضي، شهدت عدة محافظات جزائرية حرائق وُصفت بالأكبر في تاريخ البلاد.

وتسببت تلك الحرائق في وفاة 69 شخصاً، بينهم 28 عسكرياً، إلى جانب خسائر مادية ضخمة، فضلاً عن إتلاف نحو 100 ألف هكتار.

بينهم 28 جنديا.. قتلى حرائق الجزائر 65 حتى الآن ورئيس الوزراء يلمّح لأيدي خفية

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

أول ردٍّ جزائري رسمي على تصريحات أحمد الريسوني.. هجوم عنيف وأوصاف عديدة!

تقارير

اشتعال خلاف جزائري سعودي حاد بسبب محمد السادس.. هذا ما هدد به “ابن سلمان” خلف الكواليس!

الهدهد

هكذا ردّت خديجة بن قنة على بيان علماء المسلمين حول تصريحات “الريسوني”!

الهدهد

مسؤول إسباني قام برحلة سرية إلى الجزائر وتفاصيل خطيرة

الهدهد

القضاء الجزائري يدخل على خط أزمة فضيحة “رحلة وهران – أدرار” بقرار جديد

الهدهد

الجزائر الدولة السنية الوحيدة التي تحتفل بيوم عاشوراء رسميا.. لماذا؟

الهدهد

فاجعة تصدم الجزائريين.. شرطي ينتحر أمام مركز أمني بسلاح ناري

تقارير

شروط ملك المغرب محمد السادس للمصالحة مع الجزائر

الهدهد

فيديو لحريق برجين في تل أبيب وتفحم جثث ساكنيها يشعل مواقع التواصل

الهدهد

فيديو إمام جزائري مثلي الجنس في الحرم يفجر موجة غضب (شاهد)

الهدهد

فوضى وإطلاق نار بين قيادات البوليساريو في تندوف بالجزائر وإبراهيم غالي يهرب

الهدهد

وزير جزائري سابق فقد ذاكرته داخل السجن.. ما علاقة “مدام مايا”؟ (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

والدة شيماء جمال في السجن بجوار المتهمين بقتل ابنتها والسبب!

دول عربية بينها السعودية وعمان تفتح أبوابها أمام استثمارات الطاقة الإسرائيلية

للحفاظ على صحة قلبك وعظامك..تناول هذه الفاكهة يوميا

نظام “الأسد” يعلق لأول مرة على فيديوهات “مجزرة التضامن” المروعة.. ماذا قال عنها؟!

تركي الحمد يثير جدلا بحديثه عن أساس الديانة المسيحية والمذهب الشيعي.. ونشطاء: صعلوك ينكر السنة

أليك بالدوين في ورطة بعد قتل مديرة تصوير فيلمه.. ما توصلت إليه التحقيقات صادم!

ملك وملكة بلجيكيا وأطفالهما الأربعة في إجازة سرية في كرواتيا.. حصل ما لم يتوقَّعه أحد!

لابورتا يزفُّ الخبر السعيد لجماهير برشلونة

أول ردٍّ جزائري رسمي على تصريحات أحمد الريسوني.. هجوم عنيف وأوصاف عديدة!

رد صادم من حفيظ دراجي على أحمد الريسوني!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC