حرائق الجزائر.. مفاجآت مدوّية تكشفها تحقيقات السلطات

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وطن- فتحت السلطات الجزائرية 600 تحقيق حول الحرائق العمدية وغير العمدية لتحديد الأسباب الرئيسية لها، معلنةً توقيف المتورطين في إضرام النيران.

وقال المقدم سامي داودي الضابط بقسم الوقاية والأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، في تصريحات لصحيفة “الشروق” المحلية: إن الضبطية القضائية لجهاز الدرك الجزائري، بالتنسيق مع مختصين من دائرة الحرائق التابعة للمعهد الوطني للأدلة الجنائية للدرك ببوشاوي، فتحت 600 تحقيق معمّق حول الحرائق العمدية وغير العمدية.

وأضاف أن التحريات مكنت من توقيف 141 مشتبه فيه، منهم 25 قاصراً و8 أشخاص مختلين عقلياً تمّ تحويلهم إلى مستشفيات الأمراض العقلية.

#الجزائر

ملشيات شنقريحة هربت و تركت الشعب لحاله يطفو النار لوحدهم بوسائل تقليدية بدائية 😢

الله يلطف بالقبايليين و يكون في عونهم 🤲#القبايل_تحترق #حرائق_الغابات pic.twitter.com/wk9LvSjDZ2 — Naima (@Naima_tunlby) August 16, 2022

وأوضح أنه في إطار متابعة الوضع في الميدان بخصوص الحرائق والغابات والمحاصيل الزراعية على المستوى الوطني، سجلت وحدات الدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 15 مايو إلى 15 أغسطس الجاري، 661 حريقاً للغابات والمحاصيل الزراعية.

وبحسب الضابط، تم تسجيل خسائر بشرية ومادية معتبرة، حيث تسبّبت النيران التي شهدتها عدة ولايات من الوطن في وفاة 6 أشخاص، مع إصابة 32 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة في ولايتي برج بوعريريج وسطيف.

وتسببت الحرائق أيضاً في إتلاف مساحة إجمالية تقدّر بـ4 آلاف و582 هكتاراً منها 2301 هكتاراً من المساحات الغابية والأحراش، و2280 هكتاراً من حقول الحبوب، و1362 صندوقاً نحل، و21 ألفاً و495 شجرةً مثمرة، 61 ألفاً و232 حزمةً تبن و2449 نخلةً، إضافة إلى 15 ألفاً و784 شجرةَ زيتون، و30 ألفَ دجاجة.

🎥| لحظة تدخل طائرة Beriev Be-200 لإطفاء حرائق الغابات في #الجزائر 🇩🇿 وقامت بست إسقاطات جوية مائية

➖تشارك الطائرة الروسية 🇷🇺 في عمليات إخماد الحرائق التي لا تزال متواصلة بولاية تيبازة وبجاية

➖تم توفير وسائل برية ومروحيات الجيش ومروحيات الحماية المدنية.pic.twitter.com/G6Ayhx8Xgu — ABDELHALIM | عـبـد الـحـليـم (@shadowh55543098) August 15, 2022

وبينت التحريات أيضاً، أن 35 حريقاً كان متعمَّداً، وأنّ العنصر البشري يبقى السبب الرئيسي المباشر في اندلاع الحرائق؛ نتيجة الإهمال واللامبالاة.

فيما تسببت شرارة العتاد الفلاحي في 128 حريقاً، و61 آخر كان بسبب شرارة أعمدة كهربائية، مقابل 42 حالةَ إضرام نار في الأعشاب الضارة بمحيط الأراضي الفلاحية و19 حالةً بسبب امتداد النار من مفاريغ عشوائية وعمومية.

وهناك أيضاً 54 حريقاً وقع لأسباب مختلفة على غرار بقايا الحرائق السابقة، وبقايا الزجاج، وألعاب نارية، وأعقاب التدخين، وإنتاج الفحم وتنظيف بيوت النحل، فيما تبقى الحالات الأخرى موضوع التحقيقات الجارية لتحديد الأسباب.

وكانت الجزائر قد سجّلت أمس الأول الأحد، 11 بؤرةَ حريق في 6 ولايات مختلفة، وفق الدفاع المدني الجزائري.

حراس (الغابات) في الجزائر يحرقون (الغابات) والإبتسامة على وجوههم،ومواطن يوثق بهاتفه الواقعة، فنعم الحراس ونعم الحراسة.

(حرائق 2020-2021).

وطبعا سيجيبني بعض الجزائريين ويقولون (المهم يوسف بلايلي سجل عليكم هدف في كأس العرب)(بواسين اليدين)(تقرير المصير) وغيرها من الإجابات… pic.twitter.com/o7iRJtZu3U — abuOmar_أبو عمر (@al___charif) August 14, 2022

وهذه الولايات الست هي بجاية، سكيكدة، الطارف، أم البواقي، ولاسات شرقية، تيبازة.

سبق ذلك تمكُّنُ وحدات الحماية المدنية، يوم السبت الماضي، من إخماد 47 بؤرةَ حريق في 12 ولاية.

ومنذ بداية يونيو الماضي، سجلت الجزائر 889 حريق غابات وأدغالاً عبر ولايات بجاية وسطيف وجيجل وسكيكدة (ولايات شرقية).

طائرة مائية من طراز Be-200ChS EMERCOM الروسية تطفئ حرائق الغابات بالقرب من مدينة #ماتكا الجزائرية.#روسيا #الجزائر pic.twitter.com/iRmt3u5wc7 — خالد اسكيف (@khalediskef) August 13, 2022

وكانت السلطات قد أعلنت في يوليو الماضي، حالة تأهّب قصوى لمواجهة حرائق الغابات، وقبلها قررت تجميد نشاط إنتاج الفحم بصفةٍ مؤقتة، كما منعت عدةُ محافظات التجوال داخل الغابات.

والعام الماضي، شهدت عدة محافظات جزائرية حرائق وُصفت بالأكبر في تاريخ البلاد.

وتسببت تلك الحرائق في وفاة 69 شخصاً، بينهم 28 عسكرياً، إلى جانب خسائر مادية ضخمة، فضلاً عن إتلاف نحو 100 ألف هكتار.