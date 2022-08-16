تركي آل الشيخ يُعلق على خسارة ألميريا أمام ريال مدريد (صور)

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علق السعودي تركي آل الشيخ 41 عاماً، مالك نادي ألميريا، على خسارة فريقه أمام حامل اللقب ريال مدريد، في الجولة الافتتاحية من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وغرد السعودي آل الشيخ، الذي يشغل منصب رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عب حسابه الشخصي، الإثنين، قائلاً: ” أبو حمود ما قلت لك 1/ 0 .. ليه قلبوها”. بعد نجاح الفريق الملكي الأبيض من العودة إلى المباراة مع مجريات الشوط الثاني والفوز بالمباراة.

تغريده تركي آل الشيخ

كما وعلق مالك ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ، الذي حضر المباراة من المدرجات بجوار رئيس نادي الخصم ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عقب انتهاء المباراة، قائلاً: ” الحمد لله”.

وكان السعودي آل الشيخ، قد استحوذ على نادي ألميريا الإسباني في عام 2019، الذي نجح في تدعيم فريقه بالعديد من الصفقات القوية، والعودة به إلى الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم بعد غياب لنحو 7 سنوات عن الأضواء.

ابوحمود ماقلت لك ١ صفر … ليه قلبوها 😡 pic.twitter.com/YiAiYnzY4b — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2022

مباراة ألميريا وريال مدريد

وشهدت المباراة تفوق صاحب الأرض ألميريا على منافسه الزائر وحامل اللقب ريال مدريد (الميرينغي)، في الشوط الأول من المباراة الذي انتهى بتقدم الفريق بهدف نظيف من توقيع البلجيكي لارجي رامازاني.

قبل أن يعود الملكي بكبريائه إلى أجواء اللقاء مع مجريات الشوط الثاني، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة ال61. عن طريق الإسباني لوكاس فاسكيز بعد تمريرة على طبق من ذهب من الفرنسي كريم بنزيما.

كما وسجل النجم النمساوي دافيد ألابا الهدف الرائع في الدقيقة ال75، من ضربة حرة مباشرة وضعها اللاعب في زاوية صعبة على يسار شباك مرمى ألميريا. لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وسيلتقي فريق ألميريا في المواجهة القادمة أمام إلتشيه، في منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.