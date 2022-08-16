الثلاثاء, أغسطس 16, 2022
الرئيسيةالهدهدتداول فيديو لشاب يُشهر إسلامه في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين
الهدهد

تداول فيديو لشاب يُشهر إسلامه في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
شاب يشهر إسلامه في النادي الكويتي watanserb.com
شاب يشهر إسلامه في النادي الكويتي
- Advertisement -

وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة إشهار شاب إسلامه في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.

وأظهر المقطع الذي تبلغ مدته 44 ثانية، الشاب وهو يتم تلقينه الشهادتين، وقد حاز المقطع على تفاعل واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

كما انتشر مقطع فيديو يُظهر رعية فرنسي وهو يشهر إسلامه بمسجد معاذ بن جبل بسيدي بلعباس، الولاية الجزائرية التي تقع في قلب القطاع الوهراني في غرب الجزائر.

وفي مارس الماضي، أعلن طفل أمريكي (13 عامًا) إسلامه في مسجد بولاية ميشيغان، بحضور الممثل التركي الشهير جلال آل، المعروف بدور عبد الرحمن ألب بمسلسل “قيامة أرطغرل”.

وتعلّم الطفل الأمريكي ووالدته، المزيد عن الإسلام أثناء متابعتهما للمسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، الذي شجع الطفل لويد على البحث أكثر عن الدين الإسلامي واعتناقه لاحقًا.

وصورت الناشطة التركية دنيز غوندوز مقطع فيديو للطفل الأمريكي (لويد) لحظة إعلان إسلامه.

ورافق لويد إلى المسجد والدتُه هيثر، التي أعلنت إسلامها قبل 4 أعوام بدعم من زميلتها في العمل، وفق دنيز.

وفي يناير الماضي، نشر مسجد (لويشام) في العاصمة البريطانية لندن، فيديو لشاب يُشهر إسلامه وينطق الشهادتين، وسط احتفال الحاضرين في ساحة المسجد.

وذكر المسجد عبر حسابه على تويتر، أن الشاب لويد، بحث في الدين الإسلامي لمدة 10 سنوات قبل اعتناقه.

ونشرت صفحة المسجد، منذ بداية العام الجديد، مقاطع فيديو توثق إعلان 6 أشخاص (سيدتان و4 رجال) دخولهم الإسلام.

وأضاف المسجد أنها المرة الرابعة التي يُشهر فيها شخص إسلامه هذا الأسبوع داخل أروقة المسجد.

أدهم نابلسي يفاجئ الجمهور ويعلن اعتزال الغناء (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

إغماء والدة لينا الهاني بعد رؤية جثتها وسارة الهاني تصرخ:”سكروا التابوت”

الهدهد

فيديو جثمان لينا الهاني في النعش وانهيار أختها سارة عند رؤيته (شاهد)

حياتنا

سبب وفاة لينا الهاني أخت سارة الهاني في الكويت وصورة قبل الوفاة مباشرة

الهدهد

الكويت توجه تحذيرا عاجلا لمواطنيها في الإمارات

الهدهد

من هم مشاهير مواقع التواصل في الكويت الذين تقرر إحالتهم لنيابة الأموال العامة؟!

حياتنا

مشاجرة مُرعبة بالسواطير والسيوف في أحد مقاهي الكويت(فيديو)

الهدهد

قرار صارم من أمن الدولة الكويتي ضد مقيم إيراني هدد بقتل أهل السنة

حياتنا

شوق الهادي وشقيقتها فرح .. هل قبض على إحداهما بقضية الخمور في الكويت!

الهدهد

إيراني في الكويت هدد بقتل أهل السنة وجز رؤوسهم.. هذا مصيره (شاهد)

حياتنا

ممثلة مشهورة في قبضة السلطات الكويتية بعد ضبطها متلبسة بهذه الجريمة!

حياتنا

مأساة سيدة سورية في الكويت بعد استدراج طفليها واغتصابهما!

الهدهد

صدر ضده قرار إبعاد بسبب تعاطيه المخدرات.. مصري يغافل الأمن في مطار الكويت

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تركي آل الشيخ يُعلق على خسارة ألميريا أمام ريال مدريد (صور)

قرار جديد للجيش الإسرائيلي حول تحليق العسكريين في سماء السعودية وعمان

وثائقي يفضح ملك الإباحية رون جيريمي.. اغتصب 21 فتاة معظمهن زميلاته!

إحذر من وضعها في حقيبتك..أشياء ممنوعة على متن الطائرة

ديانا الشاعر أول فارسة فلسطينية على مستوى العرب في بطولة العالم للفروسية (فيديو)

لو مات جوني ديب في أثناء تصوير هذا الفيلم.. لما انكشف خداع وكذب آمبر هيرد

الكشف عن خريطة سياحية تستهدف تهويد 40% من العاصمة البحرينية.. تفاصيل صادمة!

والدة شيماء جمال في السجن بجوار المتهمين بقتل ابنتها والسبب!

دول عربية بينها السعودية وعمان تفتح أبوابها أمام استثمارات الطاقة الإسرائيلية

للحفاظ على صحة قلبك وعظامك..تناول هذه الفاكهة يوميا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC