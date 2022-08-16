تداول فيديو لشاب يُشهر إسلامه في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين

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وطن- انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة إشهار شاب إسلامه في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.

وأظهر المقطع الذي تبلغ مدته 44 ثانية، الشاب وهو يتم تلقينه الشهادتين، وقد حاز المقطع على تفاعل واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو متداول: شاب يشهر إسلامه في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين.#الكويت pic.twitter.com/djjIzYFQaq — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) August 16, 2022

كما انتشر مقطع فيديو يُظهر رعية فرنسي وهو يشهر إسلامه بمسجد معاذ بن جبل بسيدي بلعباس، الولاية الجزائرية التي تقع في قلب القطاع الوهراني في غرب الجزائر.

وفي مارس الماضي، أعلن طفل أمريكي (13 عامًا) إسلامه في مسجد بولاية ميشيغان، بحضور الممثل التركي الشهير جلال آل، المعروف بدور عبد الرحمن ألب بمسلسل “قيامة أرطغرل”.

وتعلّم الطفل الأمريكي ووالدته، المزيد عن الإسلام أثناء متابعتهما للمسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، الذي شجع الطفل لويد على البحث أكثر عن الدين الإسلامي واعتناقه لاحقًا.

وصورت الناشطة التركية دنيز غوندوز مقطع فيديو للطفل الأمريكي (لويد) لحظة إعلان إسلامه.

ورافق لويد إلى المسجد والدتُه هيثر، التي أعلنت إسلامها قبل 4 أعوام بدعم من زميلتها في العمل، وفق دنيز.

وفي يناير الماضي، نشر مسجد (لويشام) في العاصمة البريطانية لندن، فيديو لشاب يُشهر إسلامه وينطق الشهادتين، وسط احتفال الحاضرين في ساحة المسجد.

وذكر المسجد عبر حسابه على تويتر، أن الشاب لويد، بحث في الدين الإسلامي لمدة 10 سنوات قبل اعتناقه.

ونشرت صفحة المسجد، منذ بداية العام الجديد، مقاطع فيديو توثق إعلان 6 أشخاص (سيدتان و4 رجال) دخولهم الإسلام.

وأضاف المسجد أنها المرة الرابعة التي يُشهر فيها شخص إسلامه هذا الأسبوع داخل أروقة المسجد.