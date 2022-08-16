ارتفاع كبير وغير مسبوق بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء

- Advertisement -

وطن – شهد سعر الدولار في السودان اليوم، الثلاثاء، داخل السوق الموازية (السوداء) ارتفاعا كبيرا ومفاجئا لتصدق توقعات المحللين لأسعار الصرف بتعاملات هذا الأسبوع.

سـعر الـدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ومنذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري تفاوت سـعر الدولار داخل السوق السوداء بين الارتفاع والهبوط، ولم يتخطى حاجز الـ 572 جنيها.

إلا أن الدولار وبشكل مفاجئ اليوم وغير مسبوق منذ عدة أشهر، صعد إلى سعر 577 جنيها.

وجاء ذلك بحسب ما أفاد متعاملون داخل هذه السوق لـ(وطن).

وننصح متابعينا في السودان بعدم إجراء أي عملية شراء أو بيع، قبل التحقق من السعر من أكثر من مصدر.

سـعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا وشهدت أسعار الدولار داخل البنوك السودانية ارتفاعا أيضا ولكن بشكل طفيف.

وجاء متوسط سعر شراء الدولار داخل بنوك السودان ـ بحسب نشرات بنكي الخرطوم وأم درمان ـ عند 568.5 جنيه، فيما جاء سعر البيع عند 572.76.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء عند582.77 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 577.59 جنيهاً.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني حقّق اليوم سعر 692.40 جنيهاً في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 648.09 جنيهاً.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 153.86 جنيهاً.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 149.70 جنيهاً كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء عند مستوى 158 جنيهاً.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 155.21 جنيهاً للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، عند 158.15 جنيهاً.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 151.26 جنيهاً.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

بينما سجل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى1511جنيهاً.

فيما بلغ متوسط سعره داخل بنوك السودان 1507.66.

وتحرص (وطن) على متابعة سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، داخل السوق الموازية (السوداء) بالسودان، لحظة بلحظة نقلاً عن متعاملين بهذه السوق، لنقل أحدث سعر لمتابعينا من السودان والسودانيين خارج بلادهم.