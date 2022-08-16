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أنباء عن تدهور صحة أمير الكويت ودعوات الشفاء تنهال عليه من الكويتيين

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
صحة نواف الاحمد الصباح watanserb.com
أمير الكويت نواف الاحمد الصباح
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وطن – طمأن الشيخ “بدر الصباح” من الأسرة الحاكمة، الكويتيين على صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، بعد أن راجت أنباء غير مؤكدة في الآونة الأخيرة حول تدهور في صحته.

وغرد “الصباح” على حسابه الشخصي في”تويتر” قائلاً: “صاحب السمو طيب وبصحة وبعافية ودعواتكم له بالشفاء العاجل.”

وأضاف أن “جميع ما يُنشر هو أخبار كاذبة من بعض ضعاف النفوس من الحسابات الوهمية الرخيصة وغير صحيح”.

هل تعرض الشيخ نواف لحالة إغماء؟

وعبر مراقبون عن اعتقادهم بأن ما يشاع عن صحة الأمير الصباح هو خبرٌ قديم تمّ تناقله منذ عام. ويفيد بتعرضه لحالة إغماء كاملة وتم نقله على إثرها لأحد المشافي.

ولكن لا أنباء رسمية عن تطورات في حالته الصحية حالياً، ومن المرجح أن يكون أمير دولة الكويت بخير ويتمتع بكامل عافيته.

نظام الحكم في الكويت

ويتميز نظام الحكم بالكويت بأنه نظام وراثي دستوري، حيث إن نظام الحكم يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح.

ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، والأحكام القضائية لا تُنفّذ إلا بعد مصادقة الأمير عليها.

الكويتيون يدعون للأمير بالشفاء

وأثارت تغريدة الشيخ “بدر الصباح” تفاعلَ الكثير من الكويتيين وتمنياتهم بالشفاء للأمير نواف 84 عاماً. والذي كان قد سلَّم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي معظم مسؤولياته إلى ابنه ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، وريثه المعين ، دون تحديدٍ إلى متى.

وعلّق مغرد: “لعل دعوة منكم في ظهر الغيب تُفتح لها أبواب السماء ويستجاب لها..اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي والدنا صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الصباح وتمدّه بالصحة والعافية عاجلاً غير أجل.”

وعقّبت “انتصار المطيري: “اللهم إني استودعك صحة أميرنا ووالدنا سمو الأمير نواف الأحمد الصباح فاشفه شفاءً لا يغادر سقماً ربِّ متّعه بالعفو والعافية والمعافاة.”

وتابعت: “ربي أنت الغني بعطائك ونحن الفقراء إليك بدعائنا فتقبلْ منا، أنت المجيب الكريم.”

وبدوره دعا “منصور آل زايد” اللهَ أن “يحفظَ أميرنا ووالدنا سمو الأمير نواف الأحمد الصباح متعافياً. وأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل، ويمدَّ في عمره بصحة وعافية وأنْ يشفيَه ربي من كل داء رب الأرض والسماء”.

وتمنى “محمـد مسعـود الجفـيرة”، أن “يُذهبَ الله البأس ويشفي سمو الأمير نواف.”

وأضاف بصيغة مناجاة: “أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية”.

من جانبه طالب “ناصر العيدان” بمحاسبة مطلقي الإشاعات أو إغلاق حساباتهم.

وأضاف باللهجة الكويتية “ما يصير كل شوي واحد قاط له نغزه كبر راسه تخض بطونه وتكدرنا ونقعد بس نسأل علشان نتطمن ونرتاح”.

وأضاف أن الموت سنة الحياة “ولكن موت الأحباب يؤلم القلب ويكدّر الخاطر.”

أمير الكويت نواف الأحمد

والأمير نواف هو أحد أمراء الكويت ولد عام 1937، وتلقّى تعليمَه في مدارس الكويت.

وتقلّد الأمير نواف الحكم عام 2020، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.

وتثير صحة الأمير نواف قلق الشارع الكويتي، وقد بدأ البعض يتأهب لإمكانية تولّي ولي العهد السلطة، من خلال إثارة مسألة ولاية العهد، مطالبين بضرورة أن يكون لمجلس الأمة رأي بها.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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