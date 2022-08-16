أنباء عن تدهور صحة أمير الكويت ودعوات الشفاء تنهال عليه من الكويتيين

- Advertisement -

وطن – طمأن الشيخ “بدر الصباح” من الأسرة الحاكمة، الكويتيين على صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، بعد أن راجت أنباء غير مؤكدة في الآونة الأخيرة حول تدهور في صحته.

وغرد “الصباح” على حسابه الشخصي في”تويتر” قائلاً: “صاحب السمو طيب وبصحة وبعافية ودعواتكم له بالشفاء العاجل.”

وأضاف أن “جميع ما يُنشر هو أخبار كاذبة من بعض ضعاف النفوس من الحسابات الوهمية الرخيصة وغير صحيح”.

صاحب السمو طيب وبصحة وبعافية ودعواتكم له بالشفاء العاجل وجميع ماينشر من اخبار كاذبة من بعض ضعاف النفوس من الحسابات الوهمية الرخيصة غير صحيح pic.twitter.com/ydc3XYdCvr — بدر الصباح (@b_el21) August 15, 2022

هل تعرض الشيخ نواف لحالة إغماء؟

وعبر مراقبون عن اعتقادهم بأن ما يشاع عن صحة الأمير الصباح هو خبرٌ قديم تمّ تناقله منذ عام. ويفيد بتعرضه لحالة إغماء كاملة وتم نقله على إثرها لأحد المشافي.

ولكن لا أنباء رسمية عن تطورات في حالته الصحية حالياً، ومن المرجح أن يكون أمير دولة الكويت بخير ويتمتع بكامل عافيته.

نظام الحكم في الكويت

ويتميز نظام الحكم بالكويت بأنه نظام وراثي دستوري، حيث إن نظام الحكم يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي والد الجميع صاحب السمو امير البلاد ،الشيخ نواف الاحمد الصباح ،شفاء عاجل غير آجل ويلبسه ثوب الصحة والعافيه #نواف_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/82IApxgfpM — د. عبدالحميد عباس دشتي ✌️ (@adashtimp) August 16, 2022

ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، والأحكام القضائية لا تُنفّذ إلا بعد مصادقة الأمير عليها.

الكويتيون يدعون للأمير بالشفاء

وأثارت تغريدة الشيخ “بدر الصباح” تفاعلَ الكثير من الكويتيين وتمنياتهم بالشفاء للأمير نواف 84 عاماً. والذي كان قد سلَّم في تشرين الثاني نوفمبر الماضي معظم مسؤولياته إلى ابنه ولي العهد مشعل الأحمد الصباح، وريثه المعين ، دون تحديدٍ إلى متى.

أبشركم إن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ #نواف_الأحمد_الصباح حفظه الله طيب وبخير ..

وما يثار من أخبار مزعجة هي محض أكاذيب وعارية عن الصحة ، ولا تراعي ديناً ولا انتماءً ولا وطناً !

وعسى الله يمن على سموه بالشفاء التام ويلبسه ثوب الصحة والعافية ويمد في عمره سنين طويلة 🤍🙏🏼 pic.twitter.com/eoTx1dNnfy — فهد حمد الصباح (@fhs96_) August 16, 2022

وعلّق مغرد: “لعل دعوة منكم في ظهر الغيب تُفتح لها أبواب السماء ويستجاب لها..اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي والدنا صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الصباح وتمدّه بالصحة والعافية عاجلاً غير أجل.”

وعقّبت “انتصار المطيري: “اللهم إني استودعك صحة أميرنا ووالدنا سمو الأمير نواف الأحمد الصباح فاشفه شفاءً لا يغادر سقماً ربِّ متّعه بالعفو والعافية والمعافاة.”

اللهم اني استودعك صحة اميرنا ووالدنا سمو الامير نواف الأحمد الصباح 💕 فاشفه شفاءا لايغادر سقما

ربي متعه بالعفو والعافيه والمعافاة

فأنت الغني بعطائك ونحن الفقراء اليك بدعائنا فتقبل منا فأنت المجيب الكريم

🌹🕊 — انتصار المطيري 🇰🇼💗 (@Entesaraldihan1) August 15, 2022

وتابعت: “ربي أنت الغني بعطائك ونحن الفقراء إليك بدعائنا فتقبلْ منا، أنت المجيب الكريم.”

وبدوره دعا “منصور آل زايد” اللهَ أن “يحفظَ أميرنا ووالدنا سمو الأمير نواف الأحمد الصباح متعافياً. وأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل، ويمدَّ في عمره بصحة وعافية وأنْ يشفيَه ربي من كل داء رب الأرض والسماء”.

اللهم احفظ أ ميرنا ووالدنا سمو الامير #نواف_الأحمد_الصباح

متعافيا وأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل ويمد في عمره بصحة وعافية وأن يشفيه ربي من كل داء رب الأرض والسماء pic.twitter.com/7fU8bxxgfS — منصور ال زايد (@m_z4ed) August 15, 2022

وتمنى “محمـد مسعـود الجفـيرة”، أن “يُذهبَ الله البأس ويشفي سمو الأمير نواف.”

وأضاف بصيغة مناجاة: “أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية”.

اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي ولي أمرنا سمو الأمير الشيخ #نواف_الاحمد_الصباح وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم وألبسه لباس الصحة والعافية . — محمـد مسعـود الجفـيرة (@M_Almutairi1984) August 16, 2022

من جانبه طالب “ناصر العيدان” بمحاسبة مطلقي الإشاعات أو إغلاق حساباتهم.

وأضاف باللهجة الكويتية “ما يصير كل شوي واحد قاط له نغزه كبر راسه تخض بطونه وتكدرنا ونقعد بس نسأل علشان نتطمن ونرتاح”.

وأضاف أن الموت سنة الحياة “ولكن موت الأحباب يؤلم القلب ويكدّر الخاطر.”

يا اخي في مليون الف طريقة يحاسبونهم فيها او يسكرون حساباتهم

ما يصير كل شوي واحد قاط له نغزه كبر راسه تخض بطونه وتكدرنا ونقعد بس نسأل علشان نتطمن ونرتاح ندري ومؤمنين إن هاذي سنّة الحياة بس المحبوبين يعورون القلب ويكدرون الخاطر — ناصر العيدان (@Naser_Aleidan) August 15, 2022

أمير الكويت نواف الأحمد

والأمير نواف هو أحد أمراء الكويت ولد عام 1937، وتلقّى تعليمَه في مدارس الكويت.

وتقلّد الأمير نواف الحكم عام 2020، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.

وتثير صحة الأمير نواف قلق الشارع الكويتي، وقد بدأ البعض يتأهب لإمكانية تولّي ولي العهد السلطة، من خلال إثارة مسألة ولاية العهد، مطالبين بضرورة أن يكون لمجلس الأمة رأي بها.