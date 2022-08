أليك بالدوين في ورطة بعد قتل مديرة تصوير فيلمه.. ما توصلت إليه التحقيقات صادم!

وطن– يواجه الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين، تهمة القتل رسمياً. وذلك بعدما خلص تقرير لمكتب التحقيقات الأمريكية “إف بي آي”، إلى أنه هو من ضغط على زناد السلاح الناري الذي قتل مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم “رست”.

وبحسب شبكة “إي بي سي نيوز” الأمريكية. فقد أفاد تقرير “أف، بي، آي” أن الطب الشرعي أوضح بأن البندقية المستخدمة في إطلاق النار بموقع تصوير الفيلم لم يكن من الممكن إطلاقها دون الضغط على الزناد.

وأشار التقرير إلى أن السلاح الناري لا يعمل إلا في حالة سحب الزناد. ما يعني أن أليك بالدوين قد يواجه اتهامات جنائية أيضاً.

وهو ما أكدته الشرطة الأمريكية، مشيرة إلى أن القضية يمكن أن تحال إلى المدّعي العام.

Officials confirmed Alec Baldwin discharged a prop gun on a movie set in New Mexico that killed the director of photography and injured the director.

