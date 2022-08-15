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رياضة

يفوق كل التوقعات ..كم سيكسب ريال مدريد وبرشلونة من حقوق بث المباريات؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مكاسب برشلونة وريال مدريد من حقوق البث للمباريات watanserb.com
مكاسب برشلونة وريال مدريد من حقوق البث للمباريات
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وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أرقام الإيرادات التي سيحققها ريال مدريد وغريمه برشلونة، من حقوق البث التلفزيوني لنقل مبارياتهم بشكل حصري هذا الموسم.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، في تقرير نشرته، بأن الأموال التي سيحصل عليها جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، لا تشمل عائدات التذاكر والاشتراكات والمبيعات وغيرها التي يجمعها كل نادٍ على حده.

مكاسب ريال مدريد وبرشلونة

وأوضحت الصحيفة، بأنه ووفق نص المرسوم الملكي في دولة إسبانيا، فإن نصف إيردات حقوق البث التلفزيوني الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم، سيتم توزيعها بالتساوي على كل الأندية المشاركة البالغ عددهم 20 فريق.

كما وأردفت، ” حقوق البث التلفزيوني للموسم الماضي 2020-2021، كانت تقدر ب 1.44 مليار يورو، أي أن نصف المبلغ 722 مليون يورو. ستذهب إلى كل الأندية بالتساوي دون النظر إلى مستوى أدائها في الدوري الممتاز”.

بطل الدوري الإسباني الجديد

وأضافت، ” الفائز في الدوري الإسباني لهذا الموسم سيحصل على نسبة 17% من إجمالي هذا الدخل، وما تبقى من هذا المبلغ سيوزع بالتساوي وصولاً إلى الفريق الأخير الذي سيتلقى نسبة 0.25%”.

كما بلغ الزيادة في مبلغ الإيردات من الأموال المتجه إلى الأندية المشاركة في الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بإجمالي 7 ملايين يورو. مقارنة مع المواسم السابقة، إلا أن هذا المبلغ ينخفض كلما تدنى الفريق في جدول الترتيب للدوري.

كما وجاءت حصيلة مكاسب أبرز الأندية الإسبانية من حقوق البث التلفزيوني للمباريات الحصرية، كما يلي:

(1) ريال مدريد 17% ( 61.3 مليون يورو).

(2) برشلونة 15% ( 54.1 مليون يورو).

(3) أتلتيكو مدريد 13% ( 46.9 مليون يورو).

(4) إشبيلية 11% ( 39.7 مليون يورو).

وكانت منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، قد انطلقت في ال12 من شهر أغسطس/ آب الجاري. كما وستكون ختام المسابقة مع آواخر شهر مايو/ آيار العام المقبل.

المصدروطن + ماركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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