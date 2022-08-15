يفوق كل التوقعات ..كم سيكسب ريال مدريد وبرشلونة من حقوق بث المباريات؟!

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وطن – كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أرقام الإيرادات التي سيحققها ريال مدريد وغريمه برشلونة، من حقوق البث التلفزيوني لنقل مبارياتهم بشكل حصري هذا الموسم.

وقالت صحيفة (ماركا) الإسبانية، في تقرير نشرته، بأن الأموال التي سيحصل عليها جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، لا تشمل عائدات التذاكر والاشتراكات والمبيعات وغيرها التي يجمعها كل نادٍ على حده.

مكاسب ريال مدريد وبرشلونة

وأوضحت الصحيفة، بأنه ووفق نص المرسوم الملكي في دولة إسبانيا، فإن نصف إيردات حقوق البث التلفزيوني الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم، سيتم توزيعها بالتساوي على كل الأندية المشاركة البالغ عددهم 20 فريق.

كما وأردفت، ” حقوق البث التلفزيوني للموسم الماضي 2020-2021، كانت تقدر ب 1.44 مليار يورو، أي أن نصف المبلغ 722 مليون يورو. ستذهب إلى كل الأندية بالتساوي دون النظر إلى مستوى أدائها في الدوري الممتاز”.

📍 𝐒𝐏𝐎𝐓𝐈𝐅𝐘 𝐂𝐀𝐌𝐏 𝐍𝐎𝐔 💙❤ pic.twitter.com/OuwX7UFhMt — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 14, 2022

بطل الدوري الإسباني الجديد

وأضافت، ” الفائز في الدوري الإسباني لهذا الموسم سيحصل على نسبة 17% من إجمالي هذا الدخل، وما تبقى من هذا المبلغ سيوزع بالتساوي وصولاً إلى الفريق الأخير الذي سيتلقى نسبة 0.25%”.

كما بلغ الزيادة في مبلغ الإيردات من الأموال المتجه إلى الأندية المشاركة في الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بإجمالي 7 ملايين يورو. مقارنة مع المواسم السابقة، إلا أن هذا المبلغ ينخفض كلما تدنى الفريق في جدول الترتيب للدوري.

كما وجاءت حصيلة مكاسب أبرز الأندية الإسبانية من حقوق البث التلفزيوني للمباريات الحصرية، كما يلي:

(1) ريال مدريد 17% ( 61.3 مليون يورو).

(2) برشلونة 15% ( 54.1 مليون يورو).

(3) أتلتيكو مدريد 13% ( 46.9 مليون يورو).

(4) إشبيلية 11% ( 39.7 مليون يورو).

وكانت منافسات الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، قد انطلقت في ال12 من شهر أغسطس/ آب الجاري. كما وستكون ختام المسابقة مع آواخر شهر مايو/ آيار العام المقبل.