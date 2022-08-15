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ويل سميث يظهر مع زوجته لأول مرة منذ صفعة الأوسكار الشهيرة

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ويل سميث يظهر مع زوجته لأول مرة منذ صفعة الأوسكار الشهيرة watanserb.com
ويل سميث وكريس روك
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وطن– رصدت كاميرات الصحافة، النجم الأمريكي ويل سميث، مع زوجته جادا بينكيت سميث، حين توقفوا لتناول الطعام في مطعم نوبو في ماليبو السبت الماضي.

صفعة الأوسكار

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يشاهد فيها الزوجان معاً، منذ صفعة الأوسكار الصادمة في مارس الماضي.

ومع ذلك ، بدا نجم هوليوود البالغ من العمر 53 عامًا في حالة مزاجية جيدة للغاية بعد اعتذاره العلني لكريس روك بحسب الصور التي نشرتها “ديلي ميل” البريطانية.

وشارك ويل سميث مقطع فيديو على Instagram الخاص به قبل بضعة أسابيع في 29 يوليو ، معترفًا بأن “سلوكه غير مقبول”.

نزهة صيفية

وظهر ويل سميث بملابس بسيطة ومريحة، ملائمة لنزهة في يوم صيفي حار.

وارتدى النجم الموهوب، قميص بولو كحلي داكن بياقة مدببة ، إلى جانب بنطال رسمي بلون مشابه.

ويل سميث

واختار سميث، حذاء رياضي أبيض، واختار قبعة كحلية لحماية عينيه من أشعة الشمس الساطعة أثناء مغادرتهم المطعم.

وكان ويل يبتسم بينما يتلقط الصحفيون الصور له، قبل أن يلقوا عليه التحية.

جادا سميث

حافظت جادا أيضًا على مظهرها غير الرسمي والأنيق ، حيث كانت ترتدي بذلة سوداء أنيقة. وقامت برفع الأكمام نحو مرفقيها لتظل باردة في درجات الحرارة المرتفعة.

وكانت ترتدي قميصًا مقلماً باللون الأحمر والأبيض والرمادي ملفوفًا حول خصرها لإضفاء لمسة عصرية على مظهرها العام.

ويل سميث ويل سميث

كما ارتدت زوجة ويل سميث، نظارات صفراء لحماية عينيها من أشعة الشمس ، وأضافت زوجًا من الأقراط الفضية مع سوار ملون مماثل على معصمها الأيسر.

وسارت الممثلة وراء زوجها حيث ساروا بسرعة إلى سيارتهم للمغادرة.

اعتذار سميث

وفي 29 يوليو ، شارك ويل مقطع فيديو مطولًا يناقش ليلة الصفعة الشائنة التي سرعان ما أصبحت عالمية وتصدرت التريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتذر الممثل ليس فقط لكريس ، ولكن أيضًا لزوجته وآخرين.

وقال سميث بالفيديو: “لقد تواصلت مع كريس وأخبرني أنه ليس مستعدًا للتحدث، وحين يستعد سيتواصل معي. لذلك سأقول لك ، كريس ، أعتذر لك. كان سلوكي غير مقبول وأنا هنا حين تكون مستعدًا للتحدث”.

كما اعتذر سميث لوالدة روك وعائلته بأكملها ، وتحديداً والدة روك وشقيقه الأصغر توني.

“لا علاقة لزوجتي”

وتابع: “أنا فقط لم أدرك عدد الأشخاص الذين جرحتهم في تلك اللحظة ، لذلك أريد أن أعتذر من والدة كريس. أريد أن أعتذر. أريد أن أعتذر لتوني روك … كان توني روك رجلي وهذا على الأرجح لا يمكن إصلاحه”.

كما اعتذر إلى جادا بينكيت سميث ، زوجته التي ادعى أنه يدافع عن شرفها ، وقال إنها “لا علاقة لها بذلك”.

وأصر سميث على أن زوجته لا علاقة لها بالصفعة ، وتابع قائلاً: ” لقد اخترت بنفسي من تجربتي الخاصة من تاريخي مع كريس. جادا لم يكن لها علاقة به. أنا آسف حبيبتي. أريد أن أقول آسف لأولادي وعائلتي للضجة التي جلبتها لنا جميعًا”.

في وقت لاحق من تلك الليلة ، حصل ويل على جائزة الأوسكار عن أدائه في الملك ريتشارد ، ولكن خلال خطاب قبوله ، لم يعتذر لكريس أبدًا.

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المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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