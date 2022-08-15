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رياضة

نيمار يُعلن الحرب على مبابي بعد هذا التصرف (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أزمة بين نيمار ومبابي تشعل مع بداية موسم الدوري الفرنسي watanserb.com
أزمة بين نيمار ومبابي تشعل مع بداية موسم الدوري الفرنسي
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وطن – يبدو بأن الأمور بين مبابي ونيمار ليس في أفضل أحوالها مع بداية الموسم الجديد، عقب تفاعل الأخير مع العديد من المنشورات التي تنتقد أداء زميله داخل أرضية ملعب المباراة.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن البرازيلي نيمار جونيور أبدى إعجابه بالعديد من التغريدات التي تنتقد زميله الفرنسي كيليان مبابي وأدائه مع باريس سان جيرمان، والتي كان أبرزها إهداره لركلة الجزاء في المباراة الماضية.

كما وتعد أول ركلة جزاء مهدرة من الفرنسي مبابي منذ عام 2019، أمام منافسه مارسيليا في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

انتقادات مبابي وإعجاب نيمار

وكان من أبرز التغريدات المنتقدة لمبابي والتي أبدى زميله نيمار الإعجاب بها عبر موقع (تويتر)، ” نيمار سجل وأهان الحارس في ركلة الجزاء، وفي ناحية آخرى سدد مبابي بشكل سيء للغاية. وبعد المباراة المدرب يؤكد أن مبابي هو المتخصص في تلك الكرات، هذا أمر سخيف!”.

كما وأبدى نيمار إعجابه بتغريده أخرى تنتقد مبابي، ” الآن مبابي هو المتخصص في تسديد ركلات الجزاء، يبدو أن الأمر يتعلق بالعقد، ومن الطبيعي أن أي نادٍ يضم نيمار بين صفوفه سيكون الأخير هو المنقذ الأول”.

وسبق للبرازيلي نيمار أن واجه أزمة مماثلة مع زميله السابق الأوروغواياني إديسون كافاني، على خلفية تنفيذ ركلات الجزاء بينهما.

تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

وأعلن باريس سان جيرمان تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي، على الرغم من المكينة الإعلامية الضخمة حول رغبته في الرحيل والذهاب إلى ريال مدريد هذا الصيف. إلا أنه تم موافقته على تجديد عقده حتى صيف 2025.

كما وذكرت العديد من التقارير، بأن مبابي حصل على العديد من الامتيازات المغرية لقاء تجديد عقده مع النادي البارسي خلال المواسم المقبلة، إلى جانب موافقة الأخير على شروط اللاعب. حيث كان أحد شروطته بأن يتولى تنفيذ ركلات الجزاء.

الدوري الفرنسي

وحقق فريق باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الفوز العريض على منافسه مونبلييه بخماسية ثمينة مقابل هدف هدفين. كان هدفين منهما من توقيع نيمار وهدف وحيد من توقيع زميله مبابي في المباراة.

ويعتلي النادي الباريسي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 4 نقاط لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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