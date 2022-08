نيمار يُعلن الحرب على مبابي بعد هذا التصرف (فيديو)

وطن – يبدو بأن الأمور بين مبابي ونيمار ليس في أفضل أحوالها مع بداية الموسم الجديد، عقب تفاعل الأخير مع العديد من المنشورات التي تنتقد أداء زميله داخل أرضية ملعب المباراة.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن البرازيلي نيمار جونيور أبدى إعجابه بالعديد من التغريدات التي تنتقد زميله الفرنسي كيليان مبابي وأدائه مع باريس سان جيرمان، والتي كان أبرزها إهداره لركلة الجزاء في المباراة الماضية.

كما وتعد أول ركلة جزاء مهدرة من الفرنسي مبابي منذ عام 2019، أمام منافسه مارسيليا في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وكان من أبرز التغريدات المنتقدة لمبابي والتي أبدى زميله نيمار الإعجاب بها عبر موقع (تويتر)، ” نيمار سجل وأهان الحارس في ركلة الجزاء، وفي ناحية آخرى سدد مبابي بشكل سيء للغاية. وبعد المباراة المدرب يؤكد أن مبابي هو المتخصص في تلك الكرات، هذا أمر سخيف!”.

كما وأبدى نيمار إعجابه بتغريده أخرى تنتقد مبابي، ” الآن مبابي هو المتخصص في تسديد ركلات الجزاء، يبدو أن الأمر يتعلق بالعقد، ومن الطبيعي أن أي نادٍ يضم نيمار بين صفوفه سيكون الأخير هو المنقذ الأول”.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2

