نيمار يُعلن الحرب على مبابي بعد هذا التصرف (فيديو)

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وطن – يبدو بأن الأمور بين مبابي ونيمار ليس في أفضل أحوالها مع بداية الموسم الجديد، عقب تفاعل الأخير مع العديد من المنشورات التي تنتقد أداء زميله داخل أرضية ملعب المباراة.

وذكرت صحيفة (آس) الإسبانية، بأن البرازيلي نيمار جونيور أبدى إعجابه بالعديد من التغريدات التي تنتقد زميله الفرنسي كيليان مبابي وأدائه مع باريس سان جيرمان، والتي كان أبرزها إهداره لركلة الجزاء في المباراة الماضية.

دعوة للضحك قبل المباراة. مبابي طلب ضربة الجزاء الثانية ونيمار رفض يعطيه .. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wsxtWQrlHk — محمود مجيد ¹⁴ (@MMajeedSX) August 14, 2022

كما وتعد أول ركلة جزاء مهدرة من الفرنسي مبابي منذ عام 2019، أمام منافسه مارسيليا في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

انتقادات مبابي وإعجاب نيمار

وكان من أبرز التغريدات المنتقدة لمبابي والتي أبدى زميله نيمار الإعجاب بها عبر موقع (تويتر)، ” نيمار سجل وأهان الحارس في ركلة الجزاء، وفي ناحية آخرى سدد مبابي بشكل سيء للغاية. وبعد المباراة المدرب يؤكد أن مبابي هو المتخصص في تلك الكرات، هذا أمر سخيف!”.

هناك من يقول ان لدى كيليان مبابي مشاكل شخصية، وهناك من يعتقد بإن مبابي يريد فرض نفسه على حساب ميسي ونيمار.. مارأيكم؟ pic.twitter.com/JZDWGSVCZN — محمد الكعبي (@Qatari) August 15, 2022

كما وأبدى نيمار إعجابه بتغريده أخرى تنتقد مبابي، ” الآن مبابي هو المتخصص في تسديد ركلات الجزاء، يبدو أن الأمر يتعلق بالعقد، ومن الطبيعي أن أي نادٍ يضم نيمار بين صفوفه سيكون الأخير هو المنقذ الأول”.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2 — Neymargiabr🇧🇷🔛 (@Neymargiabr) August 13, 2022

وسبق للبرازيلي نيمار أن واجه أزمة مماثلة مع زميله السابق الأوروغواياني إديسون كافاني، على خلفية تنفيذ ركلات الجزاء بينهما.

تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان

وأعلن باريس سان جيرمان تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي، على الرغم من المكينة الإعلامية الضخمة حول رغبته في الرحيل والذهاب إلى ريال مدريد هذا الصيف. إلا أنه تم موافقته على تجديد عقده حتى صيف 2025.

كما وذكرت العديد من التقارير، بأن مبابي حصل على العديد من الامتيازات المغرية لقاء تجديد عقده مع النادي البارسي خلال المواسم المقبلة، إلى جانب موافقة الأخير على شروط اللاعب. حيث كان أحد شروطته بأن يتولى تنفيذ ركلات الجزاء.

Hoje, no jogo do PSG, Neymar fez o gol e HUMILHOU o goleiro (mais uma vez) na cobrança do pênalti. Já Mbappé, bateu MUITO mal e perdeu. Após o jogo, o treinador disse que Mbappé será o principal batedor do time na temporada. Um absurdo! pic.twitter.com/QKYzav6Who — Portal Brasil (@portalbrasilfut) August 13, 2022

الدوري الفرنسي

وحقق فريق باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الفوز العريض على منافسه مونبلييه بخماسية ثمينة مقابل هدف هدفين. كان هدفين منهما من توقيع نيمار وهدف وحيد من توقيع زميله مبابي في المباراة.

بعض الصحفيين الفرنسيين يتحدثون عن أن سبب الخلاف بين مبابي ونيمار لا يتعلق أبداً بتنفيذ ركلات الجزاء، بل لأن نيمار يعتقد "وربما متأكد" من أن مبابي أثناء مفاوضات تجديد عقده، طلب من إدارة باريس سان جيرمان بيع البرازيلي. pic.twitter.com/qC3SyzIiHe — محمد عواد (@mohammedawaad) August 14, 2022

ويعتلي النادي الباريسي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف أولمبيك مارسيليا برصيد 4 نقاط لهذا الموسم.