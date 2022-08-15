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مصر: هاكرز يخترق صفحة تابعة لمديرية تعليمية ويطالب بتعيين ممثلة إباحية مستشارة للتطوير

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
اختراق صفحة التعليم المصرية watanserb.com
اختراق صفحة التعليم المصرية
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وطن- في اليوم الأول لتولي رضا حجازي مقعد وزير التعليم في مصر، اخترق مجهولون صفحة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، واضعين منشورا يطالب بتعيين ممثلة إباحية مستشارة لتطوير التعليم.

وجاء في المنشور: “نطالب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى بتعيين الدكتورة ميا خليفة مستشارة لتطوير التعليم”، كما تم إرفاق ذلك بصورة للممثلة الإباحية.
وبعد استعادة الصفحة، قالت أصدرت مديرية التعليم بيانا قالت فيه: “تعلن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن الصفحة الإعلامية الخاصة بالمديرية تم اختراقها من جهه غير معلومة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتقديم بلاغ إلى الجهات الامنية المختصة وتم استرجاعها”.

وأضاف البيان: “تتقدم إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم باعتذار إلى السادة متابعي الصفحة وتحذر إدارة العلاقات العامة والإعلام من إضافة أي أكونتات (حسابات) تنتحل أسماء قيادات تعليمية”.

وبدأ رضا حجازي المعين وزيرا للتعليم في التعديل الوزاري الأخير، معام عمله اليوم الاثنين من مقر الوزارة، خلفا لطارق شوقي الذي كان محل جدل كبير على مدار الفترات الماضية، وتعرض لموجة من الانتقادات من قبل أولياء الأمور بسبب نظام التعليم في مصر.

وكان رضا حجازي قبل توليه الوزارة، قد شغل منصب منصب نائب الوزير السابق طارق شوقي.

ورضا حجازي له خبرة واسعة في مجال التعليم والتعامل مع الطلاب والأساتذة من خلال عمله مدرسًا للعلوم ثم مدرسًا للكيمياء في المرحلة الثانوية، ثم مدرسًا مساعدًا بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التابع للوزارة.

وسبق أن تقلد أيضًا منصب الرئيس العام لامتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب الرئيس العام للامتحانات خلال الفترة من 2019 وحتى 2022.

وتباينت ردود الأفعال على تعيين رضا حجازي، بين من يرى أنه قد يمثل بارقة أمل، وآخرون اعتبروا تعيينه لن يأتي بجديد، وأنه سيواصل السير على سياسات سابقه طارق شوقي.

وكان مجلس النواب المصري، قد وافق صباح السبت، خلال جلسته العامة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو 3 أعوام، وذلك في جلسة لم تستغرق 12 دقيقة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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