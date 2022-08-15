ليفربول ليس في أحسن أحواله وكلوب يُشيد بأداء اللاعبين (فيديو)

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وطن – للمرة الثانية على التوالي تعثر فريق ليفربول على ميدانه أمام الضيف كريستال بالاس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما على أرض ملعب (الآنفيلد).

ونجح الفريق الزائر كريستال بالاس من إحراز هدف التقدم في المباراة، داخل شباك ليفربول (الريدز)، عن طريق اللاعب ويلفريد زاها في الدقيقة ال32.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وسجل صاحب الأرض ليفربول هدف التعادل في الدقيقة ال61 عن طريق اللاعب لويس دياز.

كما وشهدت المباراة، طرد النجم الأوروغواياني داروين نونيز عند الدقيقة ال57، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. خرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

هدف التعادل الذي جاء بعد تسديدة رائعة من لويس دياز! 👏pic.twitter.com/ZxfrQt4V43 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 15, 2022

وكان فريق ليفربول الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه كريستال بالاس، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة والاستحواذ بنسبة 73%.

The skill and pass by Eze 😳

The finish by Zaha ⚡️ Another class Palace counter-attack.#CPFC | #LIVCRY pic.twitter.com/UOensJpRqH — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 15, 2022

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس كريستال بالاس إلى 7 تسديدات فقط في المباراة، بينما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 27%.

إشادة يورغن كلوب

من جهته، قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عقب تعادل فريقه أمام كريستال بالاس، ” لقد تأخرنا بهدف بين الشوطين، ولكن كان لدينا الشعور الإيجابي. وكنا نعلم أننا يمكن أن نقلب المباراة”.

كما وأضاف كلوب، ” أردنا أن نكون أكثر ذكاءً في المباراة، ولكن تم طرد داروين نونيز، في وقت مبكر جداً في الشوط الثاني، ومن الواضح أن هذا الأمر ليس بالأمر الجيد”.

وأردف، ” كنت أود أن أخبر نونيز قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء، بأن هذا الأمر يمكن أن يحدث. الآن لدينا 3 مباريات بدونه”.

واستكمل، ” كان رد فعل الفريق رائعة للغاية، لقد سجلنا هدفاً، وكانت الجماهير موجودة بشكل قوي في الملعب، كما أن اللاعبون قلوبهم على أرضية الملعب. ولا توجد أي خيبة أمل بعد المباراة، لأن اللاعبين أظهروا أنهم يرغبون في تحقيق الفوز”.

كما وختم كلوب تصريحه، ” بذل اللاعبون كل هذا الجهد في المباراة، وشعوري الحقيقي دائماً هو أنني أشعر بالفخر”.

منافسات الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية قادمة، أمام مانشستر يونايتد خارج دياره، الإثنين، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

Everything that happened from our night at Anfield 🗞#CPFC | #LIVCRY — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 15, 2022

وبهذا التعادل يحتل فريق ليفربول في المركز ال12 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج) برصيد نقطتين، كما وبفارق 4 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي المتصدر برصيد 6 نقاط حتى الآن.