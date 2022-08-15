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رياضة

ليفربول ليس في أحسن أحواله وكلوب يُشيد بأداء اللاعبين (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ليفربول يتعثر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي watanserb.com
ليفربول يتعثر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
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وطن – للمرة الثانية على التوالي تعثر فريق ليفربول على ميدانه أمام الضيف كريستال بالاس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما على أرض ملعب (الآنفيلد).

ونجح الفريق الزائر كريستال بالاس من إحراز هدف التقدم في المباراة، داخل شباك ليفربول (الريدز)، عن طريق اللاعب ويلفريد زاها في الدقيقة ال32.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

وسجل صاحب الأرض ليفربول هدف التعادل في الدقيقة ال61 عن طريق اللاعب لويس دياز.

كما وشهدت المباراة، طرد النجم الأوروغواياني داروين نونيز عند الدقيقة ال57، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. خرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

وكان فريق ليفربول الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه كريستال بالاس، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة والاستحواذ بنسبة 73%.

كما ووصل عدد تسديدات الفريق المنافس كريستال بالاس إلى 7 تسديدات فقط في المباراة، بينما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 27%.

إشادة يورغن كلوب

من جهته، قال الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عقب تعادل فريقه أمام كريستال بالاس، ” لقد تأخرنا بهدف بين الشوطين، ولكن كان لدينا الشعور الإيجابي. وكنا نعلم أننا يمكن أن نقلب المباراة”.

كما وأضاف كلوب، ” أردنا أن نكون أكثر ذكاءً في المباراة، ولكن تم طرد داروين نونيز، في وقت مبكر جداً في الشوط الثاني، ومن الواضح أن هذا الأمر ليس بالأمر الجيد”.

وأردف، ” كنت أود أن أخبر نونيز قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء، بأن هذا الأمر يمكن أن يحدث. الآن لدينا 3 مباريات بدونه”.

واستكمل، ” كان رد فعل الفريق رائعة للغاية، لقد سجلنا هدفاً، وكانت الجماهير موجودة بشكل قوي في الملعب، كما أن اللاعبون قلوبهم على أرضية الملعب. ولا توجد أي خيبة أمل بعد المباراة، لأن اللاعبين أظهروا أنهم يرغبون في تحقيق الفوز”.

كما وختم كلوب تصريحه، ” بذل اللاعبون كل هذا الجهد في المباراة، وشعوري الحقيقي دائماً هو أنني أشعر بالفخر”.

منافسات الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية قادمة، أمام مانشستر يونايتد خارج دياره، الإثنين، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا التعادل يحتل فريق ليفربول في المركز ال12 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ( البريميرليج) برصيد نقطتين، كما وبفارق 4 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي المتصدر برصيد 6 نقاط حتى الآن.

المصدروطن + صفحة نادي ليفربول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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