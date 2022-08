ليفربول ليس في أحسن أحواله وكلوب يُشيد بأداء اللاعبين (فيديو)

وطن – للمرة الثانية على التوالي تعثر فريق ليفربول على ميدانه أمام الضيف كريستال بالاس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما على أرض ملعب (الآنفيلد).

ونجح الفريق الزائر كريستال بالاس من إحراز هدف التقدم في المباراة، داخل شباك ليفربول (الريدز)، عن طريق اللاعب ويلفريد زاها في الدقيقة ال32.

وسجل صاحب الأرض ليفربول هدف التعادل في الدقيقة ال61 عن طريق اللاعب لويس دياز.

كما وشهدت المباراة، طرد النجم الأوروغواياني داروين نونيز عند الدقيقة ال57، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه. خرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

وكان فريق ليفربول الأكثر تسديداً واستحواذاً على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة أمام منافسه كريستال بالاس، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة والاستحواذ بنسبة 73%.

