الإثنين, أغسطس 15, 2022
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لماذا تحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها مرتين في العام؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا تحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها مرتين في العام؟ watanserb.com
الملكة إليزابيث
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وطن– لدى الكثير منا يوم واحد من أكثر الأيام سنة تميزا وهو اليوم الذي ولدنا فيه.

لكن هذا الأمر لا يتطابق مع ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، حيث تحتفل هذه الاخيرة بعيد ميلادها مرتين: الأولى في الذكرى السنوية لميلادها في أبريل. بينما الثاني، في يونيو، هو عيد ميلادها “الرسمي” وهو تقليد ملكي بدأ في عهد الملك جورج الثاني على العرش عام 1748، وفقا لما أوردته صحيفة gloucestershirelive.

ولدت الملكة إليزابيث في 21 أبريل عام 1926 وتبلغ من العمر 96 عامًا.

كيف تحتفل الملكة بعيد ميلادها؟

بإعتبارها أول طفل مولود للملك جورج السادس والملكة الأم إليزابيث باوز ليون، عادة ما تحتفل الملكة بعيد ميلادها على انفراد.

ومع ذلك، مُيزت المناسبة أيضاً بتحية بالبنادق التي يمكن سماع صوتها في جميع أنحاء لندن في منتصف النهار.

لماذا تحتفل الملكة بعيد ميلادها مرتين؟

عيد ميلاد الملكة الثاني عادة ما يحتفل في يوم السبت الثاني من شهر يونيو. والسبب وراء ذلك، هو الطقس البريطاني.

كان لدى العديد من الملوك تاريخ “رسمي” للاحتفال بعيد ميلادهم – خاصةً إذا لم يكن تاريخ ميلادهم الفعلي خلال أشهر الصيف. ويرجع ذلك إلى وجود احتمالية أكبر لطقس أفضل، مما يجعله أكثر ملاءمة لمشاهدة عرض Trooping the Colour، وهو الحدث الرئيسي لعيد ميلاد الملكة الرسمي.

See all the Best Photos of the Royal Family at Trooping the Colour 2022

المصدرصحيفة gloucestershirelive، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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