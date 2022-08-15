الإثنين, أغسطس 15, 2022
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قيادي حوثي للسعودية والإمارات: صواريخنا ستصلكم وأمريكا لن تغني عنكم شيئا

باسل النجار
كتب باسل النجار
watanserb.com
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وطن – شن القيادي بجماعة الحوثيين مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة اليمنية، هجوما عنيفا على السعودية والإمارات وتوعدهما باستمرار استهدافهما في حالة مواصلة ما وصفه بـ”العدوان على اليمن”.

مهدي المشاط يهدد السعودية والإمارات

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قال “المشاط”: “لن نتردد في تنفيذ أقسى الضربات، ولا في اتخاذ كل ما من شأنه نيل حق شعبنا في العيش الكريم.”

وتابع موجها حديثه للسعودية والإمارات: “الأسلحة الدفاعية التي يمنيكم بها الأمريكي ليقيكم ضرباتنا لن تغني عنكم شيئا.”

وأضاف القيادي الحوثي مهددا الرياض وأبوظبي: “صواريخنا وطائراتنا المسيرة ستصل إليكم إذا أصريتم على استمرار عدوانكم وحصاركم على شعبنا اليمن.”

المشاط: مناوراتكم “لن تهز فينا شعرة”

وفي تعليقه على المناورات التي يجريها الجيشين السعودي والأمريكي، والتي انطلقت، السبت، قال مهدي المشاط: “مناورات الغضب العارم التي يجريها الجيشان الأمريكي والسعودي سنجعلها مناورة الهروب الطويل بإذن الله.”

مضيفا: “لا مناوراتكم ولا ضجيج تلك الأساطيل في البحر الأحمر وخليج عدن ستهز فينا شعرة بإذن الله سبحانه وتعالى.”

واستطرد: “المركز القانوني لعاصمة لجمهورية اليمنية صنعاء يخلي مسؤوليته عن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال ـ يقصد قوات السعودية باليمن ـ ولا يعتبرها نافذة.”

رسالة لفلسطين

كما بعث القيادي الحوثي برسالة للشعب الفلسطيني ضمن حديثه وقال: “من اليمن إلى فلسطين نحيي صمودكم، نحن معكم، موقف الجمهورية اليمنية واضح وثابت من القضية المركزية الفلسطينية.”

وشدد القيادي الحوثي: “نحن مع فلسطين، وندعم فلسطين، ونحن نتجرع العدوان والحصار نتيجة موقفنا الواضح والصريح من الكيان الإسرائيلي الغاصب.”

تمديد الهدنة في اليمن

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين رحبت المملكة العربية السعودية، بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين.

وقال البيان، إن المملكة “ترحب بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لشهرين إضافيين، والتأكيد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز”.

وثمنت الرياض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وشدد البيان، على “موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق”.

وأكد أن “الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين”.

جدير بالذكر أنه في أوائل يونيو الماضي وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الفائت.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة (غرب)، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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