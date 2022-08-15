قيادي حوثي للسعودية والإمارات: صواريخنا ستصلكم وأمريكا لن تغني عنكم شيئا

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وطن – شن القيادي بجماعة الحوثيين مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة اليمنية، هجوما عنيفا على السعودية والإمارات وتوعدهما باستمرار استهدافهما في حالة مواصلة ما وصفه بـ”العدوان على اليمن”.

مهدي المشاط يهدد السعودية والإمارات

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين، قال “المشاط”: “لن نتردد في تنفيذ أقسى الضربات، ولا في اتخاذ كل ما من شأنه نيل حق شعبنا في العيش الكريم.”

#المسيرة_عاجل | الرئيس المشاط: للنظامين السعودي والإماراتي: الأسلحة الدفاعية التي يمنيكم بها الأمريكي ليقيكم ضرباتنا لن تغني عنكم شيئا — المسيرة – عاجل (@alosbou) August 15, 2022

وتابع موجها حديثه للسعودية والإمارات: “الأسلحة الدفاعية التي يمنيكم بها الأمريكي ليقيكم ضرباتنا لن تغني عنكم شيئا.”

وأضاف القيادي الحوثي مهددا الرياض وأبوظبي: “صواريخنا وطائراتنا المسيرة ستصل إليكم إذا أصريتم على استمرار عدوانكم وحصاركم على شعبنا اليمن.”

#المسيرة_عاجل | الرئيس المشاط لقوى العدوان: صواريخنا وطائراتنا المسيرة ستصل إليكم إذا أصريتم على استمرار عدوانكم وحصاركم على شعبنا اليمني — المسيرة – عاجل (@alosbou) August 15, 2022

المشاط: مناوراتكم “لن تهز فينا شعرة”

وفي تعليقه على المناورات التي يجريها الجيشين السعودي والأمريكي، والتي انطلقت، السبت، قال مهدي المشاط: “مناورات الغضب العارم التي يجريها الجيشان الأمريكي والسعودي سنجعلها مناورة الهروب الطويل بإذن الله.”

#المسيرة_عاجل | الرئيس المشاط لقوى العدوان: لا مناوراتكم ولا ضجيج تلك الأساطيل في البحر الأحمر وخليج عدن ستهز فينا شعرة بإذن الله سبحانه وتعالى — المسيرة – عاجل (@alosbou) August 15, 2022

مضيفا: “لا مناوراتكم ولا ضجيج تلك الأساطيل في البحر الأحمر وخليج عدن ستهز فينا شعرة بإذن الله سبحانه وتعالى.”

واستطرد: “المركز القانوني لعاصمة لجمهورية اليمنية صنعاء يخلي مسؤوليته عن كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال ـ يقصد قوات السعودية باليمن ـ ولا يعتبرها نافذة.”

رسالة لفلسطين

كما بعث القيادي الحوثي برسالة للشعب الفلسطيني ضمن حديثه وقال: “من اليمن إلى فلسطين نحيي صمودكم، نحن معكم، موقف الجمهورية اليمنية واضح وثابت من القضية المركزية الفلسطينية.”

وشدد القيادي الحوثي: “نحن مع فلسطين، وندعم فلسطين، ونحن نتجرع العدوان والحصار نتيجة موقفنا الواضح والصريح من الكيان الإسرائيلي الغاصب.”

تمديد الهدنة في اليمن

ويشار إلى أنه قبل أسبوعين رحبت المملكة العربية السعودية، بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين.

وقال البيان، إن المملكة “ترحب بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لشهرين إضافيين، والتأكيد على أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز”.

وثمنت الرياض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وشدد البيان، على “موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق”.

وأكد أن “الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين”.

جدير بالذكر أنه في أوائل يونيو الماضي وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الفائت.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة (غرب)، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء.