علم الثورة السورية يرفرف في مباراة ريال مدريد وألميريا (فيديو)

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وطن – رفع مشجعون سوريون لفريق ريال مدريد، علم الثورة السورية فوق المدرجات في مباراته، مع فريق “ألميريا” في ملعب ألعاب البحر المتوسط.

علم الثورة السورية في مدرجات ريال مدريد

وأظهر مقطع فيديو أحد المشجعين في الصف الخلفي من المنصة وهو يرفع علم الثورة السورية.

وعلم الثورة هو ذاته علم استقلال سوريا أو علم الجمهورية السورية الأولى، وهو العلم الذي كان مستخدمًا في عهد الجمهورية السورية الأولى التي قامت بعد استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي، قبل قيام الجمهورية العربية المتحدة.

سيرجيو راموس يدعم الثورة السورية

وكان نجم فريق ريال مدريد لكرة القدم سيرجيو راموس، أعلن تضامنه مع الثورة السورية بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاعها.

ونشر “راموس” عبر حسابه الرسمي على تويتر مقطع فيديو وهو يرتدي قميص ريال مدريد وعليه رقم 10 بمناسبة مرور 10 سنوات على الثورة السورية، مع لقطات لنازحين سوريين تضرروا بسبب سياسات النظام السوري.

مباراة ريال مدريد مع فريق ألميريا

وأقيمت مباراة ريال مدريد مع فريق ألميريا، الأحد، على ملعب ألعاب البحر المتوسط معقل ألميريا.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق فوز صعب على ألميريا، بهدفين مقابل هدف.

وكان ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي للمرة الـ35 في تاريخه، بعدما جمع 86 نقطة تصدر بها جدول ترتيب المسابقة بفارق 13 نقطة أمام غريمه برشلونة.

بينما عاد ألميريا، المملوك للسعودية وتحت إشراف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى اللعب مع الكبار في الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما فاز الموسم الماضي بلقب دوري الدرجة الثانية.

رابطة مشجعي ريال مدريد في الشمال السوري

وأعلنت مجموعة من مشجعي ومحبي كرة القدم بشكل عام، ونادي ريال مدريد الإسباني بشكل خاص، عن تأسيس رابطة مشجعي ريال مدريد في الشمال السوري، منتصف أيار الماضي.

وجرى تعيين رئيس للرابطة بالإضافة إلى شخصيات إدارية وتنظيمية وإعلامية ومالية.

وقال رئيس رابطة مشجعي نادي ريال مدريد شمالي سوريا، عماد أيمن البني، لموقع “عنب بلدي” السوري أن الغاية من إنشاء الرابطة هي جمع عشاق ومحبي نادي ريال مدريد تحت سقف واحد يحمل اسم الرابطة.