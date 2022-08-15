طفلة تركية تنتقم من أفعى لدغتها بشراسة.. ما فعلته بها بأسنانها فقط لا يصدق!

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وطن– أصبحت طفلة التركية، حديث وسائل الإعلام في العالم، بعدما انتقمت بنفسها من أفعى سامة قامت بلدغها.

صراخ

حيث قامت الطفلة التركية البالغة من العمر عامين فقط، بعض أفعى سامة قامت بلدغها، بأسنانها حتى الموت وفق ما ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية.

وكانت الطفلة تلعب في الحديقة الخلفية في منزل عائلتها في محافظة “بينكل” شرقي تركيا.

وبدأت الطفلة فجأة بالصراخ بصوت عالي بسبب لدغة أفعى. فاستجاب الجيران لها على الفور ليتفاجأوا بوجود أفعى سامة طولها نصف متر في فم الرضيعة.

ملاحظة طبية

وتمكنت الطفلة من قتل الأفعى عضاً بأسنانها، وقدم الجيران الإسعافات الأولية للصغيرة قبل أن ينقلوها إلى المستشفى.

وتم وضع الطفلة تحت ملاحظة الأطباء لمدة 24 ساعة، للتأكد أنها في صحة جيدة.

وقال محمد أركان، والد الطفلة، إنه كان في العمل حين تعرضت طفلته للدغة أفعى، شاكراً الله بأن حفظها.

وأضاف: “أخبرني الجيران أن الأفعى كانت في يد طفلتي، وكانت تلعب بها حتى لدغتها، ثم عضت ابنتي الأفعى كرد فعل”.

تضخم بسبب لدغة

هذا وقد نُقل طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات مؤخرًا إلى المستشفى بعد أن تسببت لدغة أفعى في تضخم يده “خمسة أضعاف الحجم الطبيعي”.

كان جيك كلوزير في رحلة ليوم واحد إلى الشاطئ عندما هاجمه الأفعى السامة.

كان برفقة والده كيني ، 33 عامًا ، والأم صوفي ، 32 عامًا ، في بقعة الجمال الشهيرة هيمسبي بيتش في نورفولك ، عندما هجم الثعبان عليه بينما كان يلعب في الكثبان الرملية.

اعتقدت صوفي في البداية أن اللدغة كانت من ثعبان عشبي غير ضار ، لكنها أدركت أن شيئًا ما كان خطأ عندما كانت يد جيك “صلبة تمامًا ”.