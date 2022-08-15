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طفلة تركية تنتقم من أفعى لدغتها بشراسة.. ما فعلته بها بأسنانها فقط لا يصدق!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
طفلة تركية تنتقم من أفعى لدغتها بشراسة.. ما فعلته بها بأسنانها فقط لا يصدق! watanserb.com
كانت الطفلة تلعب في الحديقة الخلفية في منزل عائلتها
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وطن– أصبحت طفلة التركية، حديث وسائل الإعلام في العالم، بعدما انتقمت بنفسها من أفعى سامة قامت بلدغها.

صراخ

حيث قامت الطفلة التركية البالغة من العمر عامين فقط، بعض أفعى سامة قامت بلدغها، بأسنانها حتى الموت وفق ما ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية.

وكانت الطفلة تلعب في الحديقة الخلفية في منزل عائلتها في محافظة “بينكل” شرقي تركيا.

وبدأت الطفلة فجأة بالصراخ بصوت عالي بسبب لدغة أفعى. فاستجاب الجيران لها على الفور ليتفاجأوا بوجود أفعى سامة طولها نصف متر في فم الرضيعة.

ملاحظة طبية

وتمكنت الطفلة من قتل الأفعى عضاً بأسنانها، وقدم الجيران الإسعافات الأولية للصغيرة قبل أن ينقلوها إلى المستشفى.

طفلة تعض أفعى طفلة تعض أفعى

وتم وضع الطفلة تحت ملاحظة الأطباء لمدة 24 ساعة، للتأكد أنها في صحة جيدة.

وقال محمد أركان، والد الطفلة، إنه كان في العمل حين تعرضت طفلته للدغة أفعى، شاكراً الله بأن حفظها.

وأضاف: “أخبرني الجيران أن الأفعى كانت في يد طفلتي، وكانت تلعب بها حتى لدغتها، ثم عضت ابنتي الأفعى كرد فعل”.

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تضخم بسبب لدغة

هذا وقد نُقل طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات مؤخرًا إلى المستشفى بعد أن تسببت لدغة أفعى في تضخم يده “خمسة أضعاف الحجم الطبيعي”.

كان جيك كلوزير في رحلة ليوم واحد إلى الشاطئ عندما هاجمه الأفعى السامة.

طفلة تعض أفعى

كان برفقة والده كيني ، 33 عامًا ، والأم صوفي ، 32 عامًا ، في بقعة الجمال الشهيرة هيمسبي بيتش في نورفولك ، عندما هجم الثعبان عليه بينما كان يلعب في الكثبان الرملية.

اعتقدت صوفي في البداية أن اللدغة كانت من ثعبان عشبي غير ضار ، لكنها أدركت أن شيئًا ما كان خطأ عندما كانت يد جيك “صلبة تمامًا ”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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