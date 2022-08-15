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شبه عارية.. هند البلوشي تصدم جمهورها بمشهد الاستحمام! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شبه عارية.. هند البلوشي تصدم جمهورها بمشهد الاستحمام! (فيديو) watanserb.com
هند البلوشي
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وطن– تصدر اسم الفنانة الكويتية هند البلوشي، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشهد تمثيلي لها في مسلسل “ست الحسن”.

شبه عارية

وظهرت هند البلوشي تستحم في المشهد المتداول، وهي “شبه عارية”، كما وصفها الناشطون.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف سوى عن أكتاف هند البلوشي والجزء العلوي من جسدها، إلا أن البعض رأى أنه لا مبرر له، ولا يخدم سياق الأحداث.

وجاء في التعليقات: ” مشهد قله ادب. بدال ماينشرون شي يهدف المجتمع تفصخ وتسبح ويفتحون عيون عيالنا. بروحه عيالنا ماشاءالله مفتحه عيونهم عدل”.

وكتب آخر: ” من صجهم هذولا اشلون تقبل ع نفسها بهذا المقطع”.

وعقبت ناشط: ” ما اعرف ليش تذكرت كلام مرام يوم تقول مانلبس حفر ما يصير. انا اهلي يشوفوني ناس يتابعوني مايصير”.

أين الحكومة؟

بينما سخرت أخرى من شكلها: ” من زينها ولا من زين جسمها يصورونها وي تسبح لا لون ولا شكل .. اثم على الفاضي “.

وكتبت أخرى: “الحمد لله الذي عافانا ممابتلاهم …ما راح اقول المفروض يمنعون هالمشهد .. اصلا كيف جاتهم الجرائة يصورونه؟!.”.

وذكر متابع بمهنة هند الأصلية. وعقب: “المشكله انها معلمه اجيال ،، والمفروض المعلم يحافظ ويحترم اخلاقيات هذه المهنة”.

وتساءل آخر: “أين الحكومة عن هاذي الأشكال؟”.

وطرح متابع تساؤل أيضاً جاء فيه: ” امبيه الحين سؤال يعني هي كذا بدون ملابس مفصخه والمخرج والمصور والممثلين كلهم يشوفونها مفصخه؟”.

وتجاهلت هند البلوشي الهجوم عليها، ونشرت فيديو يحتوي لقطات من مسلسل “ست الحسن” بعد انتهاء عرض المسلسل.

وكتبت هند في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر “انستجرام”: “ست الحسن.. انتهت حكاية، وتركت وراءها أصداءً جميلةً تثلج الصدر.. شكراً جمهوري الغالي على تقديركم وثنائكم وصدق مشاعركم وردود أفعالكم. أدخلت سعادةً، وحمَّلتني مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله القادم أجمل.. هند البلوشي”.

ست الحسن

ويتكوَّن مسلسل “ست الحسن” من ثماني حلقاتٍ. ويدور في إطارٍ من الغموض والرعب حول سيدةٍ تعالج الناس بوصفاتٍ شعبية، تؤثر في حياة بعضهم، ما يثير الشكوك حولها. وهو من تأليف محمد وعلي شمس.

ويؤدي بطولة المسلسل  هدى حسين، عبد المحسن النمر، سعاد علي، هند البلوشي، وأحمد الجسمي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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