حماس تكذب قناة تابعة لـ”حزب الله” بسبب شرط سعودي “صادم” لإعادة العلاقات معها!

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وطن- أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بيانا نفت فيه عن اشتراط المملكة العربية السعودية شرطا صادما لإعادة علاقاتها مع الحركة، مؤكدة بأن ما قناة “الميادين“، اللبنانية التابعة لـ”حزب الله” غير صحيح.

وقالت الحركة في بيانها المنشور عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن هذا الخبر مختلق تماماً ولا أساس له من الصحة، داعية إدارة القناة إلى ضرورة توخّي الدّقة والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة، تسيء لنضال شعبنا وحركتنا ومقاومتنا.

حماس تجدد إيمانها بعمقها العربي والإسلامي

وجددت التأكيد أنها تؤمن بعمقها العربي والإسلامي، وترى فيه السند والدَّاعم، وتنسج علاقاتها على هذا الأساس، ملتزمة بثوابتها ومبادئها ومشروعها الوطني، خدمة لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن وخارجه، وسعياً لتحقيق تطلّعاته في الحريّة والعودة وتقرير المصير.

شرط سعودي صادم لإعادة العلاقات مع حماس

وكانت قناة “الميادين”، قد قالت على موقعها الإلكتروني نقلا عن مصادر خاصة، الأحد: “تواصلت حماس مؤخرا مع السعودية في إطار المساعي للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين هناك”.

وأضافت القناة: “توقف التواصل بنتيجة مخيبة، حيث وافقت السعودية على استئناف العلاقة مع حماس والإفراج عن المعتقلين بشرط يستحيل على حماس قبوله”.

وأردفت القناة، نقلا عن المصادر: “السعودية، عبر وسيط لها يقيم داخل أراضيها، قالت إنها تخلت عن شرطها القديم بقطع حماس علاقتها بطهران، لكنها اشترطت في المقابل قبولها بشروط الرباعية الدولية”.

الرباعية تطالب حماس بالاعتراف بـ”إسرائيل”

وفي العام 2006، طالبت اللجنة الرباعية الدولية (تضم الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، حركة حماس، بـ”نبذ الإرهاب، والاعتراف بحق إسرائيل بالوجود، والاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، ونزع سلاحها”، مقابل الاعتراف بها كطرف مقبول ومعترف به في الساحة الفلسطينية.

وأوضحت القناة أن “حماس أبلغت الوسيط رفضها القاطع لأي تسوية مع إسرائيل أو استئناف العلاقات مع السعودية إن كانت هذه القاعدة”.

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية و”حماس” وصلت لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الأخيرة للقيادي في الحركة “محمد الخضري”، ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام حبس بحقّهم.