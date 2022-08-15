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الهدهد

تفاصيل مثيرة عن اعتقال سيف الإسلام القذافي وطلبه الغريب لحظة القبض عليه!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
اعتقال سيف الإسلام القذافي watanserb.com
اعتقال سيف الإسلام القذافي
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وطن- كشفت مجلة “جون آفريك” الاستخبارية الفرنسية عن تفاصيل مثيرة عن واقعة اعتقال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

ونقلت المجلة عن العجمي العتيري قائد مجموعة من المقاتلين في الزنتان أنه أعد كمينا في ليلة 18 إلى 19 نوفمبر 2011 في وادي الرمل بين وادي الشاطئ ووادي الحياة، مع مجموعة من المقاتلين من الزنتان وآخرين من الجنوب انتهى بالقبض على سيف الإسلام.

اشتباك المقاتلين مع موكب سيف الإسلام القذافي

وكشف “العتيري” بأن مجموعته اشتبكت مع موكب سيف الإسلام الذي كان يضم سيارتي دفع رباعي أثناء محاولته الهرب، لافتا إلى أن نجل القذافي حافظ على هدوئه وعبر عن سعادته لاعتقاده بأن القبض عليه سينهي الحرب التي تعيشها ليبيا.

نجاة سيف الإسلام من قصف الناتو

وأوضح “العتيري” بأن “سيف الإسلام” أخبرهم أنه نجا بأعجوبة من قصف الناتو الذي أصاب وقتل 20 من حراسه الشخصيين قبل شهر من الواقعة، مؤكدا أنه كان مصابا ويده ملفوفة بضمادات وقد أراد معالجته لكن لم يكن لديهم مجموعة إسعافات أولية، لافتا إلى قطع ثلاثة من أصابع يده وإصابته بجروح في البطن ومناطق أخرى.

طلب سيف الإسلام بإطلاق النار على رأسه

وبحسب “العتيري” فإن سيف الإسلام القذافي أكد لهم أنه لم يكن هاربا لكنه خطط لإجراء عملية جراحية في النيجر ثم العودة إلى ليبيا، وقال إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص عرضه المال عليهم مقابل إطلاق سراحه غير صحيح ولم يناقش معهم مسألة المال أبدا، مشيرا إلى أن سيف الإسلام القذافي طلب منه إطلاق النار على رأسه.

عملية جراحية لإنقاذ يد سيف الإسلام

وقال “العتيري” أنه رفض طلب سيف لإسلام القذافي، موضحا له أن ما طلبه مخالف لمبادئهم وطلب نقله إلى مدينة الزنتان، وقال إنهم أبقوا عليه طوال الليل في مقرهم في أوباري، وطلبوا إرسال طائرة مدنية إلى الزنتان، وأعدوا غرفة عمليات وجلبوا جراحين لإجراء العملية على يده التي كانت في حالة سيئة للغاية، فيما تم إبلاغ النائب العام والشرطة العدلية.

وأكد “العتيري” بأن سيف الإسلام خضع في اليوم التالي من وصوله إلى الزنتان لعملية جراحية لأكثر من 4 ساعات، لكنه احتاج إلى مراقبة طبية يومية لمدة شهرين تقريبا، وأوضح أنه منذ الأيام الأولى من أسره تحدث إليهم عن السياسة وأقسم لهم أنه لم يدفع أبدا مرتزقة أجانب لمساعدة والده.

“مغنون وفتيات عاريات يسبحن”.. حياة سيف الإسلام القذافي السرية

المصدرجون آفريك، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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