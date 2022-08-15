تركيا تطلق سراح غادة حمدون بعد تسليم نجلها نفسه وهذا مصيره

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وطن – أفرجت السلطات التركية عن الدكتورة والناشطة السورية “غادة حمدون” من مركز الترحيل “Oğuzeli”، بعد أيام من اعتقالها لإجبار ابنها المحامي “صلاح الدين الدباغ”، على تسليم نفسه بتهمه كتابة منشورات على حسابه تنتقد الدولة التركية.

وأكد المحامي “Cumali Şimşek” عضو مركز حقوق اللاجئين الملحق بنقابة المحامين الأتراك في “Gazantep”، والموّكل بمتابعة قضية السيدة “غادة حمدون” إطلاق سراحها من قبل السلطات الأمنية قبل ساعات.

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وأكد المحامي “Cumali” أنّ السلطات الأمنية قامت بتوقيف نجل الدكتورة غادة المحامي “صلاح الدين الدبّاغ “. والذي قام بمراجعة مديرية الهجرة صباح اليوم، واقتادته إلى معبر Karakamış الحدودي ، وذلك من أجل البدء بتنفيذ قرار ترحيله إلى مناطق الريف الشمالي.

السلطات التركية تقوم بترحيل المحامي "صلاح الدين الدباغ" من ولاية غازي عنتاب التركية إلى سوريا بتهمة نشره منشورات تحريضية .#منتدى_حقوق_الإنسان_والأمن_الاجتماعي pic.twitter.com/GZjqdAIPO6 — منتدى حقوق الإنسان والأمن الاجتماعي (@IHSGForumuAR) August 15, 2022

احتجزوا والدته بدلاً منه

وكان المحامي السوري “صلاح الدين الدباغ” المقيم في تركيا، قد بث منشوراً على صفحته في موقع فيسبوك، تضمن خبراً عن احتجاز والدته الدكتورة غادة حمدون كرهينة بدلاً عنه، من قبل الشرطة التركية، بسبب ملاحقته بدعوى نشره معلومات تمس بهيبة الدولة التركية.

صور وافتراءات

وقال “الدباغ” في منشوره على الفيسبوك: “اليوم صباحاً بتفاجأ بانتشار صور وافتراءات علي وحكي بكتير من وسائل الاعلام التركية انو عم مس بهيبة الدولة التركية. من خلال منشورات الي عالفيس بوك وصرت بظرف كم ساعة مطلوب وملاحق.. بيجي البوليس بياخد والدتي من البيت رغما لحتى يجبرني سلم حالي الهم”.

وتراقب أجهزة المخابرات التركية منشورات السوريين على مواقع التواصل منذ مطلع عام 2020، وتم اعتقال الكثير منهم بتهم التحريض على الدولة التركية.

حملات التحريض

وكانت حملات التحريض ضد “الدباغ” قد بدأت في 12 آب أغسطس الحالي، حيث نشرت جريدة “Yeniçağ” تقريراً صحفياً ادّعت فيه قيام كلٍ من المحامي “مصطفى بايرلي” ( سوري – تركي ) والمحامي (صلاح الدين الدبّاغ) بتحقير الشعب التركي والإساءة إليه.

ويوم السبت الماضي هاجم “Tanju Özcan” مصطفى بايرلي وصلاح الدين الدبّاغ عبر صفحته الشخصية على تويتر قائلا: “إنّ هؤلاء الذين باعوا أوطانهم، هم بلا شرف، هؤلاء إن منحتهم الجنسية التركية سيحتقرون يوماً ما موظفي الدولة وسيهددون زعيم حزب الشعب الجمهوري CHP”.

ما علاقة الموكلة السورية باعتقال الدباغ؟

ويعمل صلاح الدين في مكتب محاماة رفع قضية باسم موكلته السورية ضد رئيس شعبة حزب المستقبل في ولاية غازي عينتاب بكير أوزتكين.

وكانت الموكلة بحسب نشطاء قد تزوجت “أوزتكين” بعقد شرعي ورزقت منه بطفلة رفض الاعتراف بها وتسجيلها رسمياً باسمه.

وقام أوزتكين وأولاده بعدها بتهديد السيدة السورية حتى تسقط الدعوى الا أنه أخفق في ذلك.

وأكد أصدقاء المحامي السوري أنه لم ينشر أي شيء يمكن تفسيره بأنه يمس هيئة الدولة التركية، وأن تلفيق القضية جاء في إطار الضغط على مكتب المحاماة لإسقاط الدعوى المرفوعة بحق “أوزتكين”.