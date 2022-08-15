الجفاف يحاصر بريطانيا.. صور صادمة تظهر تحول مساحات شاسعة من الأخضر إلى البني

- Advertisement -

وطن-أظهرت صورٌ نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ووُصفت بأنها صادمة، تعرض بريطانيا لتأثيرات غير مسبوقة بسبب الجفاف.

وكانت لندن قد أعلنت قبل أيام، حالة الجفاف في مناطق شاسعة من البلاد، وجفاف بعض الأنهار المهمة.

الصور بيّنت تحول مساحات شاسعة من بريطانيا من اللون الأخضر الذي كان يغطيها إلى البني.

ناسا أصدرت صور من الفضاء لبريطانيا قبل وبعد الجفاف العنيف الذي يضرب أوروبا هذه الأيام، حيث تحول جزء كبير من البلاد من الأخضر إلى البني.pic.twitter.com/837Ih2ov0X — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 14, 2022

حدث ذلك بسبب موجة الجفاف التي ضربتها، إثر ارتفاع درجات الحرارة، بينما حذرت الأرصاد الجوية من فيضانات محتملة خلال الأيام المقبلة بالبلاد.

والجمعة الماضية، قالت الحكومة البريطانية، إن أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا انتقلت رسميا إلى حالة الجفاف بعد فترة طويلة من الطقس الحار الجاف.

وصرح وزير المياه ستيف دوبل، في بيان: “طمأنتنا جميع شركات المياه بأن الإمدادات الأساسية لا تزال آمنة”.

تأثير الجفاف على الحدائق والمروج الخضراء في بريطانيا ☘️

pic.twitter.com/aYMkvKIpMl — بريطانيا بالعربي🇬🇧 (@TheUKAr) August 13, 2022

وأضاف الوزير البريطاني: “نحن مستعدون بشكل أفضل من أي وقت مضى لفترات الطقس الجاف، لكننا سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، بما في ذلك الآثار المترتبة على المزارعين والبيئة، واتخاذ المزيد من الإجراءات حسب ما تقتضي الحاجة”.

في السياق، أكدت وكالة البيئة، في بيان، أن أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا أصبحت رسمياً في حالة جفاف، ما يعني أن شركات المياه ستكثف جهودها للتعامل مع تداعيات الطقس الجاف على المزارعين والبيئة.

وبلغ معدل جفاف منبع نهر التيمز، أعلى مستوياته على الإطلاق في اتجاه مجرى النهر، وسط توقعات كبيرة بأن إنجلترا تتجه صوب موجة جفاف يقول بعض الخبراء إن البلاد غير مستعدة لها.

مع إعلان بريطانيا الجفاف في البلاد .. شاهد .. تصوير جديد لحديقة " هايد بارك " الشهيرة في لندن اليوم وقد تحولت إلى صحراء جرداء بسبب موجة الجفاف القاسية . –

pic.twitter.com/mY7DlhlDL6 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 13, 2022

وكان شهر يوليو الماضي الأكثر جفافاً في إنجلترا منذ عام 1935، إذ بلغ متوسط هطول الأمطار 23.1 ملليمتر أي 35% فقط من المتوسط لهذا الشهر، وقد شهدت بعض أجزاء البلاد أكثر شهور يوليو جفافا على الإطلاق.

وأمس الأحد، حذرت الأرصاد الجوية البريطانية، من فيضانات متوقعة ناجمة عن هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية.

منتزه هايد بارك الشهير في لندن يضربه الجفاف على نحو غير مسبوق. يقول بعض الناس هنا إنهم لم يروه في حياتهم بهذا الشكل قط.

تواجه بريطانيا نقصاً حاداً في الماء، وهو ما دفعها إلى إعلان حال الطوارئ. أدّت الموجة الحرارية المصحوبة بانقطاع المطر في البلاد إلى انخفاض كبير في مخزونات الماء. pic.twitter.com/broB5nTOe5 — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) August 13, 2022

إلا أن هذا الأمر لن يكون لها سوى تأثير إيجابي قليل على حالة الجفاف التي ضربت البلاد.