إصابة عمر مرموش في ظهوره الثاني مع فولفسبورغ الألماني (فيديو)

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وطن – خرج النجم الدولي المصري عمر مرموش 23 عاماً، مصاباً خلال مشاركته الثانية مع فريق فولفسبورغ، الأحد، في مواجهة بايرن ميونخ في منافسات الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وكان المصري مرموش شارك أساسياً مع فريق فولفسبورغ الألماني، في المباراة الثانية على التوالي، إلا أنه تعرض للإصابة في الدقيقة ال65 بعد تدخل عنيف من توماس مولر لاعب بايرن ميونخ. خرج بعدها بدقائق قليلة من المباراة متأثراً بتلك الإصابة.

إصابة عمر مرموش

فيما لم يكشف نادي فولفسبورغ عن طبيعة إصابة مرموش، في المباراة أمام بايرن ميونخ في الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الألماني الممتاز.

خروج عمر مرموش في الدقيقة 68 للإصابة بعد تدخل عنيف من توماس مولر لاعب البايرن pic.twitter.com/c7o1KI5MSf — Yallakora (@Yallakoranow) August 14, 2022

وكان مرموش قد عاد إلى صفوف فولفسبورغ، بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي شتوتغارت الموسم الماضي. حيث قدم المستوى الرائع والملفت مع الأخير على صعيد الأهداف وصناعة التمريرات الحاسمة.

وارتبط عمر مرموش بالانتقال خلال الفترة الماضية، إلى الدوري الإسباني من بوابة نادي إسبانيول الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي. إلا أن ناديه الألماني متمسك في بقاء اللاعب هذا الموسم.

ما قدمه عمر مرموش أمام بايرن ميونيخ قبل خروجه مصابًا: الدقائق: 68 لمس الكرة: 40 دقة التمرير: 42% تمريرات مفتاحية: 1 مراوغات ناجحة 3 من 9 فاز بالتحامات أرضية: 3 فاز بالتحامات هوائية: 6 تشتيت الكرة: 1 pic.twitter.com/6s1kyuYv2Q — FilGoal (@FilGoal) August 14, 2022

مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورغ

وحقق بطل الدوري الألماني بايرن ميونخ (البافاري)، الفوز النظيف على منافسه فولفسبورغ بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وسجل هدفي العملاق البارفاري في المباراة، اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة ال33، وتوماس مولر عند الدقيقة ال43.

وكان بايرن ميونخ الأكثر مبادرة في التسديد والاستحواذ أمام نظيره فولفسبورغ، فقد وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى إلى 24 تسديدة والاستحواذ بنسبة 69%. بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 8 تسديدات فقط واستحواذ على الكرة بنسبة 31%.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز. برصيد 6 نقاط، كما وتجمد الفريق الخاسر فولفسبورغ بنقطة واحدة في المركز ال15 للموسم الحالي.