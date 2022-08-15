أمينة فاخت .. ظهور “إباحي” أغضب التونسيين! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – بسبب ملابس وصفت بالفاضحة، وإيحاءات جنسية، ورقص جريء، تعرّضت الفنانة التونسية أمينة فاخت، لهجوم عنيف من قبل المغرّدين التونسيين، بعد مشاركتها في حفل أحيته ليل الأحد، بمحافظة قفصة التونسية.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أمينة فاخت، في الحفل، حيث تظهر فيه بملابس جريئة، ناهيك عن قيامها بالرقص، وافتعال حركات بها إيحاءات جنسية، حيث اتهمها البعض بتعرية صدرها، ولعق يدها بطريقة اعتبروها “إباحية”، وهو ما عبّر الجمهور عن غضبهم منه.

وعلّق فتحي الورفلي الأكاديمي والمحلل السياسي، على اطلالة أمينة فاخت بقوله: “مادام أمينة فاخت رجعت تغني وتعمل بعمايلها وجمهورها الغفير ينتشي بما تفعل يمكن الاعلان رسميا عن انتهاء ثورة البرويطة”.

مادام أمينة فاخت رجعت تغني وتعمل بعمايلها وجمهورها الغفير ينتشي بما تفعل يمكن الاعلان رسميا عن انتهاء ثورة البرويطة … pic.twitter.com/QvXXXc1Gzq — Ouerfelli Fathi (@OuerfelliFathi2) August 15, 2022

بينما قالت (Rahmani Olga) عبر فيسبوك: “في تونس ال معندوش فن وجديد يطلع يعمل ستربتيز ومنيش نحكي على اللبسة.!!!!! أمينة فاخت في ثانية طيحت كريار كامل في الماء.. ياخسارة .. وبربي اكا الجماعة لاتقولولي جنون فني واكا الرويق الزايد خاطر نفرق بيناتهم.. مع الشكر”.

استياء وانتقادات حادّة

فيما علّقت (Jamila Amri Taib) عبر فيسبوك أيضاً: “الديفا أمينة فاخت ما يختلفوش اثنين علي جمال و روعة صوتها و قادرة تعبي المسرح رغم انعدام الانتاج لسنوات. اما موش هكه بصراحة.. ياخي تحل القْلص اللي يجي قدامها تلبسو و تمشي تغني..فمه حاجة اسمها صورة الفنان. و فنانة كيفها لازمها تقري حساب صورتها. غير هذا فوضي في فوضي…المهم توفر اللون الاخضر حاليا و الباقي كله تفاصيل. جايا تصفار و تخضار نسمع بيها لين ريتها”.

كما علّق (Saber Abdaoui) بقوله: ” حد ما ينجم يناقش الامكانيات و القدرات الصوتية للفنانة الكبيرة امينـة فاخـت. لكن الجمهور لي قاص تسكرة راو جاي يسمع و يتفرج موش يسمع اكهو و كيما يقولو العين تعشق قبل الاذن و انا حسب ما نشوف التصويرة لي خرجت فيها امينة موش حلوة بش ما نقولش مزعجة للعين لانو ضروري يهتم الفنان باللياقة البدنية متاعو ما تخليش روحها تزيد قد هكه في الميزان و حتى كان زادت ع الاقل تختار لبسه تتناسب مع بدنها نقول رايي هذا و انا من عشاق امينة فاخت”.