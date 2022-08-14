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5 روائح يجب نشرها في المنزل لإخافة العناكب ومنعها من التكاثر

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
العناكب watanserb.com
العناكب
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وطن-تغزو العناكب منازلنا دائمًا في فصل الصيف، ولمنعها من العيش والتكاثر فيه، اعلم أن هناك بعض الروائح التي تعمل على طردها بشكل فعال.

فيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية،  خمسَ روائح مهمة تطرد العناكب من المنزل:

  • النعناع ، بالإضافة إلى فوائده الصحية، فرائحة النعناع تجعل العناكب تغادر منزلك سريعاً، استخدم المرذاذ الذي ينشر الرائحة في جميع أنحاء المنزل.

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  • تعتبر رائحة اللافندر أيضًا فعالة جدًا في إبعاد العناكب عن منزلك. وإلى جانب المظهر الذي يمتاز به نبات اللافندر فإن رائحته أيضاً تعمل على إخراج العناكب من المنزل من خلال رشّ الرائحة أو وضع الزهور المجففة في كل الغرف. يُستخدم اللافندر أيضًا لتعطير رائحة الغسيل عند وضعه في كيس في الخزائن، وفقاً لما ترجمته “وطن“.
رائحة النعاع تطرد العناكب من المنزل
رائحة النعاع تطرد العناكب من المنزل
  • عشبة الليمون فعالة أيضاً في طرد العناكب أو البعوض. كما يُنصح أيضًا باستخدام القرفة، وهي من التوابل التي يكره العنكبوت رائحتها.
  • الخل الأبيض منتَج مفيد وممتاز يطرد العناكب من المنزل.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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