5 روائح يجب نشرها في المنزل لإخافة العناكب ومنعها من التكاثر

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وطن-تغزو العناكب منازلنا دائمًا في فصل الصيف، ولمنعها من العيش والتكاثر فيه، اعلم أن هناك بعض الروائح التي تعمل على طردها بشكل فعال.
فيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية، خمسَ روائح مهمة تطرد العناكب من المنزل:
- النعناع ، بالإضافة إلى فوائده الصحية، فرائحة النعناع تجعل العناكب تغادر منزلك سريعاً، استخدم المرذاذ الذي ينشر الرائحة في جميع أنحاء المنزل.
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- تعتبر رائحة اللافندر أيضًا فعالة جدًا في إبعاد العناكب عن منزلك. وإلى جانب المظهر الذي يمتاز به نبات اللافندر فإن رائحته أيضاً تعمل على إخراج العناكب من المنزل من خلال رشّ الرائحة أو وضع الزهور المجففة في كل الغرف. يُستخدم اللافندر أيضًا لتعطير رائحة الغسيل عند وضعه في كيس في الخزائن، وفقاً لما ترجمته “وطن“.
- عشبة الليمون فعالة أيضاً في طرد العناكب أو البعوض. كما يُنصح أيضًا باستخدام القرفة، وهي من التوابل التي يكره العنكبوت رائحتها.
- الخل الأبيض منتَج مفيد وممتاز يطرد العناكب من المنزل.