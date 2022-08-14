وكأنها لم تصدق أنها تزوجته.. جنيفير لوبيز لا تستطيع أن تفترق عن بن أفليك حتى عند شراء كعك دونات

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وطن-بعد عودة بن أفليك وجنيفير لوبيز من شهر العسل، شوهد الزوجان المتزوجان حديثًا وهما يتشاركان لحظة رومانسية في شوارع سانتا مونيكا.

وبحسب تقرير لصحيفة “مادام فيغارو” الفرنسية، عاد الزوجان إلى روتين الحياة اليومية في كاليفورنيا. فبعد حفل زفافهما الرائع الذي أُقيم في لاس فيغاس في 16 يوليو الماضي، وقضاء شهر العسل في باريس الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، عاد بن أفليك وجنيفر لوبيز إلى أسلوب حياتهم الأمريكي.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، تم تصوير الزوجين في مدينة سانتا مونيكا، في العاصمة لوس أنجلوس، وهما يتبادلان القبلات في الشارع يوم الثلاثاء المنقضي واقفين بين علبتي قمامة، وذلك بعد أن دخلوا متجر Dunkin ‘Donuts لشراء بعض الحلويات.

هذا ولقد سبق لهم تناول الغداء مع بعض أطفالهما في Huckleberry Café (توأم المغنية إيمي ماريبيل وماكسيميليان ديفيد، البالغين 14 عامًا، وابن بن أفليك الأصغر، صموئيل، ذو 10 سنوات)، قبل الخروج معًا للقيام ببعض التسوق.

يُذكر أن الزوجان أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية في أبريل 2021، بعد وقت قصير من إنهاء المغنية علاقتها مع أليكس رودريغيز. وبعد عام واحد فقط، طلب الممثل يد المغنية جي لو.