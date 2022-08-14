الأحد, أغسطس 14, 2022
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وكأنها لم تصدق أنها تزوجته.. جنيفير لوبيز لا تستطيع أن تفترق عن بن أفليك حتى عند شراء كعك دونات

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
جنيفير لوبيز وبن أفليك watanserb.com
جنيفير لوبيز وبن أفليك
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وطن-بعد عودة بن أفليك وجنيفير لوبيز من شهر العسل، شوهد الزوجان المتزوجان حديثًا وهما يتشاركان لحظة رومانسية في شوارع سانتا مونيكا.

وبحسب تقرير لصحيفة “مادام فيغارو” الفرنسية، عاد الزوجان إلى روتين الحياة اليومية في كاليفورنيا. فبعد حفل زفافهما الرائع الذي أُقيم في لاس فيغاس في 16 يوليو الماضي، وقضاء شهر العسل في باريس الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة، عاد بن أفليك وجنيفر لوبيز إلى أسلوب حياتهم الأمريكي.

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ووفقا لما ترجمته “وطن“، تم تصوير الزوجين في مدينة سانتا مونيكا، في العاصمة لوس أنجلوس، وهما يتبادلان القبلات في الشارع يوم الثلاثاء  المنقضي واقفين بين علبتي قمامة، وذلك بعد أن دخلوا متجر Dunkin ‘Donuts لشراء بعض الحلويات.

جنيفير وبن أفليك في باريس
جنيفير وبن أفليك في باريس

هذا ولقد سبق لهم تناول الغداء مع بعض أطفالهما في Huckleberry Café (توأم المغنية إيمي ماريبيل وماكسيميليان ديفيد، البالغين 14 عامًا، وابن بن أفليك الأصغر، صموئيل، ذو 10 سنوات)، قبل الخروج معًا للقيام ببعض التسوق.

يُذكر أن الزوجان أعادا إحياء علاقتهما الرومانسية في أبريل 2021، بعد وقت قصير من إنهاء المغنية علاقتها مع أليكس رودريغيز. وبعد عام واحد فقط، طلب الممثل يد المغنية جي لو.

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المصدرمادام لو فيغارو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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