الرئيسيةالهدهدهكذا تم إنقاذ آلاف السوريين من تفجير إرهابي في تركيا باللحظات الأخيرة
الهدهد

هكذا تم إنقاذ آلاف السوريين من تفجير إرهابي في تركيا باللحظات الأخيرة

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
تفجير إرهابي في تركيا watanserb.com
تفجير إرهابي في تركيا
- Advertisement -

وطن- ألقت السلطات التركية القبض على عنصر تابع لميليشيا “بي كا كا” كان يخطط لهجوم تفجيري بالقنابل في حي الفاتح بمدينة إسطنبول، حيث تعيش آلاف الأسر السورية.

كان يخطط لعملية إرهابية في إسطنبول

وأعلن وزير الداخلية التركي الخميس الماضي، عن إلقاء القبض على إرهابي كان يخطط لعملية إرهابية في إسطنبول.

وقال “سليمان صويلو” في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الإرهابي مهدي محجي، قد عبر إلى تركيا من إيران بهوية مزيفة، بأمر من عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، مراد قرايلان.

فرقة الجبال

وقال موقع “koleksiyonlar“، إن العملية نفذت بشكل مشترك من قبل فرع إسطنبول لمكافحة الإرهاب وإدارة المخابرات. وأدت إلى القبض على عضو حزب العمال الكردستاني مهدي محجي 26 عاماً الملقب بـ “سيدو بوتان جيفر”.

وأشار المصدر إلى أن المتهم في فرقة “الجبال” التابعة لحزب العمال الكردستاني الإرهابي، قام بالتدرب على استخدام المتفجرات داخل المنظمة. وتلقى تعليماته من أحد قادة ميليشيا بي كي كي ويدعى “مراد كرايلان”.

وبحسب التقرير الذي ترجمت “وطن” مقتطفات منه، تبين أن محجي كان على اتصال بشيفان أجيكل وميهجي. وتم اعتقالها أيضًا في نفس العملية ، إلى جانب “محجي” الذي تم القبض عليه ببطاقة هوية مزورة صادرة باسم نور محمد سلطان.

دخل من الحدود الإيرانية

وبث المصدر مقطع فيديو يظهر “محجي” وهو يسير في عدد من الشوارع بمنطقتي “كاتانة والفاتح” قبل الهجوم. وبدا وهو يستكشف الأماكن التي سيقوم بالتفجير فيها.

وأفاد موقع “cnn turk” أنه تم الوصول إلى تفاصيل جديدة حول محجي، الذي اعتقلته فرق TEM. وبناءً على ذلك ، علم أن محجي دخل تركيا من الحدود الإيرانية قبل حوالي 20 يومًا.

وبعد وصوله إلى اسطنبول ، استطلع عملية تفجير في كاتانة والفاتح ، وأن هدفه كان الشرطة والجنود.

هيكل القوات الخاصة

ووفقًا لدراسات قوات الأمن ، انضم محجي إلى منظمة PKK-KCK الإرهابية المسلحة في عام 2014. وهو عضو التنظيم الإرهابي الذي ينتمي إلى ما يسمى بهيكل القوات الخاصة للتنظيم.

وتلقى تدريباً على التفجير الانتحاري الذي كان ينوي القيام به كما تلقى تدريباً على صنع القنابل ، وتخصص في تدريب أعضاء التنظيم العاملين داخل جسم ما يسمى بالقوات الخاصة الأخرى.

وتم تحديد اسم “محجي” في اعترافات سابقة لأعضاء في التنظيم تم القبض عليهم في وقت سابق.

وبحسب الإعترافات فإنه ينتمي لكتيبة ‘الشهيد زيلان الخالدون’ التابعة للتنظيم الإرهابي والتي زرعت الألغام في المناطق التي يتواجد فيها الجيش التركي. أو في الطرق التي ستمر بها القوات المسلحة ، ونفذت أنشطة لإرسال العديد من أعضاء التنظيم إلى تركيا من أجل تنفيذ عمليات قصف في المدن الكبرى في الماضي.

عملية متزامنة

وكانت قوات الأمن التركية، أوقفت في حزيران الماضي 16 أجنبيًا في أنقرة، لصلتهم بأعضاء في حزب العمال الكردستاني.

وقالت مديرية أمن أنقرة، في بيان نشره الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي خبر”، إن “فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أطلقت عملية متزامنة في 4 مناطق بالعاصمة للقبض على 19 أجنبيًا على صلة بأعضاء في تنظيم ’بي كي كي’ في إشارة للكردستاني)، وامتداده السوري ’واي بي جي‘ وحدات حماية الشعب الكردية”.

عمليات أمنية وعسكرية

ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها، لا في شمال العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية.

ومن هذه العمليات عملية “أرن- الحصار 22” التي أطلقتها تركيا ضد الكردستاني في ولاية وان، ضمن سلسلة من العمليات التي تحمل الاسم نفسه.

مجتهد: تركيا اتجهت للتطبيع مع بشار الأسد بعد وعود سعودية وإماراتية

المصدرcnn turk ، ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

كلب يعض “ميرال أكشنار” السياسية الرافضة لتواجد السوريين في تركيا

الهدهد

مجتهد: تركيا اتجهت للتطبيع مع بشار الأسد بعد وعود سعودية وإماراتية

فيديو

فيديو وصف بـ”الفضيحة” .. سائحتان تخلعان ملابسهما وتقضيان حاجتهما أمام المارة في تركيا!

الهدهد

7 أتراك يقتلون شاباً سورياً وزوجة الضحية تكشف تفاصيل المأساة (فيديو)

اقتصاد

وظائف في أنطاليا .. والراتب 15 ألف ليرة تركية

حياتنا

الخطوط الجوية التركية تعلن عن عرض خاص ومغري جداً لركابها .. اعرف تفاصيله

اقتصاد

التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوى له في 24 عاما

الهدهد

فيديو كارثي صوره سوري لزوجته “خلسة” في تركيا والشرطة تستنفر

الهدهد

استهداف إسرائيليين في اسطنبول.. إيران دفعت 35 ألف دولار لعملائها مقابل عملية الاغتيال

حياتنا

نوبة هلع لمضيفة طيران تفاجأت بـ”رأس أفعى” في وجبة طعامها (فيديو)

الهدهد

“لا مانع من هذا الأمر”.. أردوغان يتحدث عن مرحلة جديدة في العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات

الهدهد

حرق القنصلية التركية في البصرة بعد هجوم دهوك.. حقيقة الصور التي غزت المواقع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا