الرئيسيةحياتنالماذا لا تستطيع الطائرات الإقلاع عند درجات الحرارة المرتفعة؟
حياتنا

لماذا لا تستطيع الطائرات الإقلاع عند درجات الحرارة المرتفعة؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا لا تستطيع الطائرات الإقلاع في الحر الشديد؟ watanserb.com
تؤثر درجات الحرارة على الركاب ويمكن أن تجعلهم بصابون بالجفاف الشديد
- Advertisement -

وطن- كشف الطيار جون كوكس أن الطقس الحار يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الرحلات في الحالات القصوى.

وأشار إلى أن جميع الطائرات تحتاج إلى قوة الرفع لتتمكن من الطيران. ويحدث هذا عندما تستخدم الطائرات ضغط الهواء للبقاء في السماء، وموازنة قوة الجاذبية لدفع الطائرة إلى الأمام.

ومع ذلك، تصبح كثافة الهواء أرق بكثير خلال ظروف الحرارة الشديدة، مما يجعل من الصعب على الطائرات الإقلاع أو الهبوط.

هذا يعني أن درجة الحرارة في وجهتك وموقعك الأصلي من بين الأمور التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت رحلتك ستكون في موعدها أوم سيتم إلغاؤها.

وفي السياق نفسه، قال كوكس:”هناك درجة حرارة قصوى مدرجة – إذا تجاوزت درجة الحرارة هذه القراءة، فلا يمكن الإقلاع.”

وتابع بالقول: “في درجات حرارة عالية جدًا، يمكن أن تكون كمية الحمولة التي يمكن أن تحملها الطائرة محدودة.”

ومن جهة أخرى، يمكن للطائرات العمل على درجات حرارة عالية تبدأ من حوالي 43 درجة مئوية.

الغاء رحلات بسبب الطقس

وفي عام 2017، تم إلغاء أكثر من 40 رحلة جوية في فينيكس في ولاية أريزونا بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

في درجات الحرارة المرتفعة، قد يتعطل نظام تكييف الهواء على متن الطائرة، مما يجعل الرحلة غير مريحة للغاية للركاب.

وقد تؤثر درجات الحرارة على الركاب ويمكن أن تجعلهم بصابون بالجفاف الشديد أو معاناتهم من أمراض أخرى مرتبطة بالحرارة.

يجب على الطيارين أيضًا مراقبة محرك الطائرة ودرجة حرارتها باستمرار.

ومع هذه الظروف الحرارية القاسية وكثافة الهواء المنخفضة، يتعين إذًا على المحركات العمل بجدية أكبر وتكون بالتالي معرضة لخطر السخونة الزائدة، وفقا لما أودرته صحيفة ذا صن البريطانية.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

طيار تكشف 6 أخطاء كبيرة يرتكبها الركاب على متن الطائرة (صور)

حياتنا

سيناريو محمد رمضان.. “شاهد” عراقية جميلة ضيعت مستقبل طيار وهذا ما فعله معها بقمرة القيادة وندم بقية عمره

حياتنا

طيار في الإمارات دعته فتاة الى شقة لممارسة الرذيلة .. ما كان ينتظره غير متوقع ونهاية صادمة!

الهدهد

عقيد طيار يبشّر المصريين: لحظة الخلاص من “السيسي” وحاشيته اقتربت.. وهذه رسالته للجيش

حياتنا

العثور على جثة طيار “الملكة إليزابيث” وزوجته .. قتل أم انتحار؟؟

الهدهد

قفز من الطائرة ولكن هذا ما حصل له.. “شاهد” أول صورة لجثة الطيار الروسي بعد إسقاط طائرته في إدلب!

الهدهد

اليونان ترضخ لتركيا وتعلق منح اللجوء لطيار اشترك في عملية الانقلاب الفاشلة منتصف 2016

حياتنا

في الإمارات .. السجن 3 سنوات والإبعاد لطيّار اغتصب فلبينية بعد استدراجها إلى منزله!

حياتنا

حَدَث في الشارقة .. طيّار يستدرج امرأة ويغتصبها بعدما تعرّف عليها في نادٍ ليليّ!

حياتنا

«شاهد» “المرأة ظلت في قمرة القيادة لمدة ساعتين” .. فضيحة للطيران الباكستاني!

الهدهد

باحث عُماني لـ”مسؤولي بلاده”: إذا أردتم أن تكون عُمان ماليزيا غيروا المنظومة السياسية والاجتماعية

أرشيف - المجلة

2017 .. الأعلى حرارة في التاريخ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا