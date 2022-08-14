لماذا تستقبل مضيفات الطيران الركاب عند مدخل الطائرة؟ إليك الإجابة

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وطن- يعتقد الكثيرون أن استقبال مضيفات الطيران للركاب وتوجيههم إلى مقاعدهم على متن الطائرة هو من حسن الضيافة، إلا أن هناك سبباً آخر أكثر أهمية بالنسبة لشركات الطيران، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبراس بريطانية.

في هذا السياق، نشرت سييرا ميست وهي مضيفة طيران تشارك رحلاتها ونصائحها حول السفر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، مقطع فيديو على التيك توك تناولت فيه أسباب إستقبال مضيفات الطيران المسافرين على باب الطائرة.



في الفيديو، قالت ميست “سبب وقوفنا على متن الطائرة لتحية الركاب هو من بين الأسئلة التي تأتيني دوما كمضيفة طيران.”

شخصية الركاب

وأضافت “بينما قد تعتقد أننا نقوم فقط بإلقاء التحية بك. فإن ما نفعله في الواقع هو أننا نقوم بتقييمك عن قرب، ولكن ليس بالطريقة التي قد تعتقدها.”



وقد أوضحت المضيفة أن طاقم الطائرة يبحث عن أشخاص قد يكونون قادرين على مساعدتهم في حالات الطوارئ.

مؤكدة أن مضيفات الطيران دائما ما يحاولن تحديد أي راكب لائق جسدياً ويتمتع ببنية قوية يمكنه المساعدة في حالة التعرض لحالة طارئة أثناء الرحلة.

وقد أخبرت سييرا متابعيها البالغ عددهم قرابة 3 ملايين، أنه من المهم على الراكب أن يبتسم للمضيفات، حيث أخبرت متابعيها أن هذه إحدى نصائحها الخبيرة “للحصول على مشروبات مجانية وترقية مجانا.”

البطانية

وفي سياق آخر، كشفت مضيفة طيران أخرى عن عنصر من الملابس يجب عليك أخذه معك على متن الطائرة دائما.

حيث قالت مضيفة الطيران، كارولين، البالغة من العمر 28 عاما”هو أمر بسيط. ولكن لا يمكنني إخباركم بعدد المرات التي يطلب مني فيها راكب يرتدي سروالًا قصيرًا وجزءًا علويًا على متن الطائرة بطانية في اليوم.”

وأضافت “احضر دائما كنزة معك على متن الطائرة.”