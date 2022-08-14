كنيسة “أبوسيفين” بالمنيرة.. أمر كارثي تسبب بارتفاع عدد الضحايا في مصر

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وطن- كشفت وسائل إعلام مصرية نقلا عن شهود عيان، تفاصيل جديدة بشأن حريق كنيسة “أبوسيفين” في المنيرة بمصر، والذي أسفر عن وفاة ما لايقل عن 41 شخصا، وإصابة آخرين.

حريق كنيسة أبوسيفين في مصر

وكانت مصادر كنسية كشفت أن ضحايا حريق كنيسة “أبوسيفين” في المنيرة بإمبابة، معظمهم أطفال، بالإضافة إلى وفاة كاهن الكنيسة.

بكاء وانهيار الأهالي أثناء نقل جثمان كاهن #كنيسة_المنيرة القس عبدالمسيح استعدادًا للصلاة عليه وتشييعه pic.twitter.com/HIcSlsu3rd — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 14, 2022

أحد جيران الكنيسة ويدعى محمد سيف، روى لموقع “مصرواي” أن الأمر بدأ بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة الواقع بها الكنسية بالفترة من 8 لـ 8:30 صباحا.

ولذلك لجأت الكنيسة بحسبه، إلى تشغيل الديزل لضمان استمرار تشغيل الكهرباء.

شاهد العيان محمد سيف أضاف في تصريحاته للموقع، أنه بعد تشغيل الديزل، عاد التيار الكهربائي مرة أخرى. الأمر الذي تسبب بحدوث (قفلة) نتج عنها حريق ودخان كثيف”.

شاهدة عيان بحريق #كنيسة_المنيرة تقول إن الأهالي بادروا لإطفاء الحريق بجهودهم الذاتية بعد تأخر وصول قوات الحماية المدنية لنحو ساعتين ونصف pic.twitter.com/jbnEh8rCmR — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 14, 2022

وأكمل “سيف” موضحا:”طلع دخان كتير جدا، والناس جريت على مبنى الكنيسة لكن كانت النار اشتعلت ومعرفناش ندخل المبنى ننقذ اللي جوا من الحريق”.

أمر كارثي تسبب بارتفاع عدد الضحايا

شاهد العيان على حريق كنيسة المنيرة، كشف خلال شهادته أيضا عن أمر كارثي تسبب بارتفاع عدد القتلى.

شاهد عيان يروي ما رآه في حادث حريق #كنيسة_المنيرة موضحًا أن وفيات الأطفال سببها وجود حضانة بأحد الطوابق pic.twitter.com/RsvTfV6R2G — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 14, 2022

وقال إنه من شدة خوف المتواجدين وكثرة الأعداد داخل الكنيسة، فقد توجهوا إلى الصعود للدور العلوي، بدلا من الدور الأرضي للخروج من الكنيسة.

وأضاف:”واتحبسوا لما قفلوا على نفسهم باب غرفة هربا من النيران، ولكن الأدخنة الكثيفة حاصرتهم وأصابتهم بالاختناق.”

ولفت محمد سيف أيضا، في روايته إلى أن “المطافي جت والإسعاف وقبل ما ييجوا كنا بنحاول ندخل مبنى الكنيسة علشان ننقذ الناس لكن مقدرناش نطلع المبنى، لأن النار كانت بتزيد”.

واستطرد:”مبنى الكنيسة عبارة عن دورين أحدهما يستخدم كحضانة للأطفال، وأنه كانت تؤدى صلوات داخل الكنيسة اليوم، وهو ما يفسر وجود أعداد كبيرة من المواطنين بالداخل”.

السيسي يعزي في ضحايا الكنيسة ويقدم الدعم

وكانت الحصيلة الأكبر من الضحايا من الأطفال بوفاة 18 طفلا من أصل 41 حالة وفاة، بخلاف الأطفال المصابين.

ويرجع ذلك إلى أن الكنيسة كان بها مبنى رعاية وحضانة للأطفال، ولسوء الحظ، اندلع الحريق من هذا المبنى الخدمي الذي يتواجد به الأطفال قبل أن ينتقل إلى باقي الكنيسة.

استعدادات داخل ساحة الصلاة بكنيسة العذراء بالوراق لتشييع جثامين ضحايا حريق #كنيسة_المنيرة pic.twitter.com/6CxgIK7Ia5 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 14, 2022

وقدم رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، تعازيه لأسر الضحايا وأمر بتقديم كل الدعم لهم وصرف 100 ألف جنيه بشكل فوري، لأسرة كل ضحية من القتلى.

وجع قلب 😢 ربنا يصبر اهلهم .

ثلاث اشقاء في مصيبة اليوم #كنيسة_المنيرة pic.twitter.com/42myfENkgQ — أبو عبده عاشق الابيض🇦🇹 (@em_am9) August 14, 2022

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بكنيسة أبو سيفين، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، بالإضافة إلى سيارات إسعاف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحلايق شب في كنيسة “أبوسيفين” بالمنيرة، جراء ماس كهربائي.